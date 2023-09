Slainte for the first division of Welcome Trophy 

September 30, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Slainte runs with a good chance in the first division of Welcome Trophy (1,200m), the main event of the opening day’s races to be held here on Saturday (Sept. 30). The carried-over amount of ₹1,89,181 will be added to the jackpot pool.

1. DECORUM HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (no whip) 1-45 p.m.: 1. Ashwa Dev (10) P. Sai Kumar 60, 2. Cedar Wood (2) Ramandeep 60, 3. Zaneta (7) C. Brisson 59.5, 4. Little Wonder (9) Ram Nandan 59, 5. Memory Lane (4) Inayat 58, 6. Presto Power (8) Koshi Kumar 58, 7. The Sting (1) Jagadeesh 58, 8. Daiyamondo (3) P. Siddaraju 57, 9. Sunny Isles (6) R.S. Bhati 56, 10. Kikata (11) A. Ayaz Khan 55, 11. MSG Fantasy (5) S.A. Amit 54.5 and 12. Ocean Love (12) Manikandan 53.

1. ASHWA DEV, 2. LITTLE WONDER, 3. KIKATA

2. NIJINSKY HANDICAP (Div. II), (1,200m), 3-y-o only, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-15: 1. Rinello (1) Antony Raj 60, 2. Born To Be Spoilt (9) Farhan Alam 59.5, 3. Diamond Gold (6) A. Ayaz Khan 59.5, 4. Relic Warrior (2) P. Sai Kumar 59.5, 5. Vijaya (4) Yash Narredu 59, 6. Felix (7) Hindu Singh 58.5, 7. Golden Bella (10) H.G. Rathod 58, 8. Marquita (3) S. Imran 58, 9. Royal Supremacy (8) Farid Ansari 58 and 10. Yellow Sapphire (5) Jagadeesh 58.

1. VIJAYA, 2. FELIX, 3. ROYAL SUPREMACY

3. NIJINSKY HANDICAP (Div. I), maiden 3-y-o only, rated 20 to 45 (0 to 19) eligible, 2-45: 1. Clockwise (8) Inayat 60, 2. Multiwave (5) Koshi Kumar 60, 3. I Want It All (10) Manikandan 59.5, 4. Smash Shot (1) Hindu Singh 59, 5. Made In Heaven (2) H. Rathod 58.5, 6. Knotty Power (7) Antony Raj 58, 7. Regent Prince (4) Farhan Alam 58, 8. Armoury (6) Yash Narredu 57.5, 9. Vinamrao (-) (-) 57 and 10. Western Girl (9) Jagadeesh 57.

1. CLOCKWISE, 2. SMART SHOT, 3. ARMOURY

4. RED RUFUS HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39) eligible, 3-15: 1. Illustrious Ruler (7) Farid Ansari 60, 2. Diamond And Pearls (4) Inayat 59.5, 3. Spectacle (9) Yash Narredu 59, 4. Speculation (1) Ram Nandan 59, 5. Celeste (2) R.S. Bhati 55, 6. Renegade (8) Jagadeesh 55, 7. Cartel (6) S.A. Amit 54.5, 8. Sir Baffert (3) A. Ayaz Khan 54 and 9. Greenwich (5) Antony Raj 53.5.

1. GREENWICH, 2. DIAMOND AND PEARLS, 3. SPECTACLE

5. RED RUFUS HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39) eligible, 3-45: 1. Admiral Shaw (9) P. Sai Kumar 60, 2. Mon General (6) K.V. Baskar 59.5, 3. Planet Venus (10) Yash Narredu 59.5, 4. Rhiannon (4) P. Siddaraju 59, 5. Zucardi (7) S. Kabdhar 58.5, 6. First Empress (8) Farid Ansari 58, 7. Montelena (5) Suraj Narredu 57.5, 8. Shez R Star (1) Hindu Singh 57.5, 9. Reign Of Terror (2) S.A. Amit 56.5 and 10. Multicrown (3) Antony Raj 56.

1. MONTELENA, 2. MULTICROWN, 3. PLANET VENUS

6. WELCOME TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), outstation horses are eligible, 4-15: 1. Mogul (7) Yash Narredu 60, 2. Pense’e (3) Koshi Kumar 59.5, 3. Priceless Ruler (6) S.A. Amit 59.5, 4. Wind Symbol (1) C. Brisson 57, 5. Slainte (8) Antony Raj 55.5, 6. Fun Storm (5) P. Sai Kumar 54.5, 7. Race For The Stars (2) Farid Ansari 54 and 8. Kings Walk (4) Ram Nandan 53.5.

1. SLAINTE, 2. RACE FOR THE STARS, 3. PRICELESS RULER

7. WELCOME HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (outstation horses are eligible), 4-45: 1. Dark Son (4) C. Brisson 60, 2. Amazonia (5) Yash Narredu 59.5, 3. Gods Plan (1) Koshi Kumar 59.5, 4. Timeless Romance (3) Farid Ansari 58, 5. Kay Star (7) Hindu Singh 57.5, 6. Berrettini (2) Antony Raj 57, 7. Empress Eternal (6) S.A. Amit 56.5 and 8. Royal Baron (8) Farhan Alam 55.

1. AMAZONIA, 2. TIMELESS ROMANCE, 3. DARK SON

8. RANDOM HARVEST HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-15:1. Skylight (7) R.S. Bhati 60, 2. Turf Beauty (8) Farid Ansari 60, 3. Beauty Of The Turf (5) Koshi Kumar 59, 4. Mystic Zlatan (6) P. Sai Kumar 58.5, 5. Excellent Star (1) Suraj Narredu 57.5, 6. Despacito (2) A. Ayaz Khan 56.5, 7. Suparakiga (4) Farhan Alam 55.5, 8. Abilitare (12) Jagadeesh 55, 9. King Roger (9) Hindu Singh 55, 10. Dancing Queen (11) S.A. Amit 53.5, 11. Queen Of Fame (10) Ram Nandan 53 and 12. Masterpiece (3) C. A. Brisson 51.5.

1. EXCELLENT STAR, 2. MYSTIC ZLATAN, 3. DANCING QUEEN

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.