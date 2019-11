Sakura claims Rajyotsava Trophy

S. Attaollahi-trained Sakura (P.S. Chouhan up) won the Rajyotsava Trophy, the feature event of the races held here on Friday (Nov. 22). The winner is owned by Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. rep by. Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy.

1. BELUR PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 5-y-o & over: DONTBREAKTHERULES (R. Marshall) 1, Master Of War (P.S. Chouhan) 2, Barog (I. Chisty) 3 and Kanthaka (Rajesh K) 4. 1/2, 1/2 and Nose. 1m, 14.58s. ₹143 (w), 35, 12 and 11 (p), SHP: 30, THP: 66, FP: 831, Q: 198, Trinella: 909 and 398, Exacta: 19,262 and 11,007. Favourite: Barog. Owner and trainer: Mr. Neil Darashah.

2. AIHOLE PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms): SIR SUPREMO (Arshad) 1, Star And Garter (David Egan) 2, Cavaliere (Srinath) 3 and Mighty Red (Colm O’Donoghue) 4. Snk, 3/4 and 2-3/4. 1m, 25.90s. ₹42 (w), 16, 12 and 20 (p), SHP: 32, THP: 44, FP: 74, Q: 33, Trinella: 290 and 157, Exacta: 798 and 330. Favourite: Star And Garter. Owners: Mr. Daulat Chhabria, Dr. C.A. Prashanth, Mr. Gautam Basapa and Mr. Apana Subaiya P. Trainer: S. Narredu.

3. MASTER KEY PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: DAGOBERT (Kiran Rai) 1, San Bernardino (I. Chisty) 2, Smile Of Peace (P. Surya) 3 and Ispelldangertoall (J.H. Arul) 4. 1-3/4, 3/4 and Snk. 1m, 13.73s. ₹31 (w), 16, 15 and 74 (p), SHP: 42, THP: 113, FP: 120, Q: 52, Trinella: 2,227 and 1,114, Exacta: 33,926 and 14,540. Favourite: Dagobert. Owner: Mr. Gautam Makhija. Trainer: Kishan Thomas.

4. ALTENBURG PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: SHARP RESPONSE (David Egan) 1, Aleef (Rayan) 2, Desert Angel (P.S. Chouhan) 3 and Hafnium (S. Shiva Kumar) 4. Nose, 2-1/4 and Nose. 1m, 26.89s. ₹17 (w), 12, 81 and 19 (p), SHP: 306, THP: 36, FP: 834, Q: 669, Trinella: 2,825 and 383, Exacta: 90,524 and 38,796. Favourite: Sharp Response. Owners: Mr. Rienzie M.K. Edwards & Mrs. P.P.M. Edwards. Trainer: Darius.

5. BIDAR PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: LAND OF LIBERTY (Rajesh K) 1, Varcasva (Zervan) 2, Scarlet Princess (Arshad) 3 and Call Me Maybe (Md. Akram) 4. 3, 2-1/4 and 1-1/2. 1m, 12.69s. ₹19 (w), 11, 20 and 25 (p), SHP: 58, THP: 51, FP: 158, Q: 103, Trinella: 729 and 338, Exacta: 8,904 and 8,586. Favourite: Land Of Liberty. Owners: Mr. S.N. Harish & Mr. V. Narayana Gowda. Trainer: Narayana Gowda.

6. DHARMASTHALA TROPHY (1,600m), rated 30 to 50: KIRKWOOD (S. John) 1, Electra (Sandesh) 2, King Of The Wind (Selvaraj) 3 and Incitatus (Vaibhav) 4. 1, 3-3/4 and 1/2. 1m, 37.76s. ₹24 (w), 14, 15 and 27 (p), SHP: 39, THP: 62, FP: 96, Q: 39, Trinella: 592 and 233, Exacta: 9,932 and 9,577. Favourite: Kirkwood. Owners: Rajagiri Rubber & Produce Co. Ltd rep by. Mr & Mrs. Dilip Thomas. Trainer: Arjun Mangalorkar.

7. KARNATAKA POLICE TROPHY (1,400m), rated 60 & above: WAR HAMMER (Srinath) 1, Ambrosio (Sandesh) 2, Turf Magic (Colm O’Donoghue) 3 and Buscadero (Vinod Shinde) 4. Not run: Haedi’s Folly and Dr Logan. 3, 11-1/2 and Lnk. 1m, 23.61s. ₹13 (w), 10, 11 and 16 (p), SHP: 17, THP: 36, FP: 18, Q: 13, Trinella: 50 and 44, Exacta: 656 and 533. Favourite: War Hammer. Owners: Dr. C.A Prashanth, Mr. Gautam Basapa, Mr. Manjunath B.S and Mr. Apana Subaiya P. Trainer: Prasanna Kumar.

8. RAJYOTSAVA TROPHY (1,400m), 3-y-o & over, (Terms): SAKURA (P.S. Chouhan) 1, Areca Legend (I. Chisty) 2, Aeolus (Zervan) 3 and Knotty Ash (S. John) 4. 2-1/2, 3/4 and Lnk. 1m, 23.90s. ₹63 (w), 34 and 22 (p), SHP: 38, THP: 40, FP: 545, Q: 240, Trinella: 1,145 and 550, Exacta: 4,927 and 2,393. Favourite: Knotty Ash. Owners: Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. rep by. Mr. K.N. Dhunjibhoy & Mr. Z.K. Dhunjibhoy. Trainer: S. Attaollahi.

9. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,400m), 3-y-o only, (Terms): MALWA (David Egan) 1, Here And Now (T.S. Jodha) 2, Commodus (Srinath) 3 and Ice Floe (Sandesh) 4. Not run: Bostonia and Queen Regnant. 2, Nose and 1-3/4. 1m, 24.75s. ₹30 (w), 12, 22 and 14 (p), SHP: 51, THP: 44, FP: 312, Q: 127, Trinella: 367 and 126, Exacta: 1,129 and 320. Favourite: Malwa. Owners: Mr. Marthand Singh Mahindra & Mrs. Rina Mahindra. Trainer: S. Attaollahi.

10. BIDAR PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over: DEPTH CHARGE (K. Raghu) 1, Alberetta (Vaibhav) 2, Secretsuperstar (Kiran Rai) 3 and Astral Force (Antony) 4. Nk, 1 and 3/4. 1m, 13.15s. ₹88 (w), 27, 36 and 15 (p), SHP: 101, THP: 52, FP: 1,006, Q: 666, Trinella: 5,148 and 1,226, Exacta: 22,460 and 6,417. Favourite: Secretsuperstar. Owner: Mr. Gnanadeva Rao. Trainer: Narayana Gowda.

Jackpot: ₹12,785 (39 tkts.); Runner-up: 503 (425 tkts.); Treble (i): 470 (25 tkts.); (ii): 89 (116 tkts.); (iii): 4,017 (nine tkts.).