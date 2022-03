Priceless Beauty may make amends

Priceless Beauty, a failed favourite, may make amends in the G. Narasimhan Memorial Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (March 11).

1.O.T.A. CUP (Div. II), (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms) 1.45 p.m.: 1. Gatlin (6) Farhan Alam 56, 2. Memory Lane(1) A.M. Alam 56, 3. Spectacle (8) Yash Narredu 56, 4. Sunlight Storm (3) Shahar Babu 56, 5. Current View (4) C. Brisson 54.5, 6. Magic Moment (9) Santosh G 54.5, 7. Ocean Love (5) K. Nazil 54.5, 8. Ribolla Gialla (2) P. Sai Kumar 54.5, 9. Sangavai (7) Jagadeesh 54.5 and 10. Wood Art (10) Ramandeep 54.5.

1. SPECTACLE, 2. CURRENT VIEW, 3. SUNLIGHT STORM

2. O. T. A. CUP (Div. I) (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 2.15: 1. Admiral Shaw (10) T.S. Jodha 56, 2. Babu Vamsee (2) Gaurav Singh 56, 3. Versatile (3) Farhan Alam 56, 4. Angavai (8) K. Mukesh Kumar 54.5, 5. Avancia (7) P. Sai Kumar 54.5, 6. Be Calm (1) Yash Narredu 54.5, 7. Bella Amor (4) Nakhat Singh 54.5, 8. Boltonic (6) Santosh Raj 54.5, 9. Cedar Wood (9) A. Ayaz Khan 54.5, 10. Fiery Red (5) C.S. Jodha 54.5 and 11. Great Spirit (11) M. Bhaskar 54.5.

1. FIERY RED, 2. BE CALM, 3. ADMIRAL SHAW

3. POLICE CUP (1,100m), rated 20 to 45, 2.45: 1. Valeska (8) A.M. Alam 61.5, 2. Proud (12) Nikhil Naidu 60.5, 3. Rush More (10) Shahar Babu 60, 4. Lucky Twenty One (7) Ram Nandan 59.5, 5. Rwanda (1) Yash Narredu 59.5, 6. Palsy Walsy (6) Gaurav Singh 58, 7. Choir (11) M.S. Deora 56.5, 8. Sovereign Power (9) Nakhat Singh 55, 9. Mystical Life (4) A. Ayaz Khan 54.5, 10. Majestic Charmer (2) Farhan Alam 53, 11. Fabulous Show (3) P. Sai Kumar 52 and 12. Reign Of Terror (5) B. Dharshan 52.

1. VALESKA, 2. PROUD, 3. SOVEREIGN POWER

4.AIR FORCE CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65, 3.15: 1. Lady Mimi (11) B. Dharshan 60, 2. Papparazi (12) M.S. Deora 59.5, 3. Wakanda (2) K. Mukesh Kumar 58.5, 4. Lordship (8) Ramandeep 57.5, 5. Star Waves (3) Santosh G 57.5, 6. Namaqua (7) K. Nazil 56.5, 7. Decisive (9) Shahar Babu 54.5, 8. Lady Solitaire (1) Nakhat Singh 54.5, 9. Manzoni (4) Gaurav Singh 54.5, 10. Texas Rose (6) Ram Nandan 54, 11. Waytogo (5) A. Ayaz Khan 53.5 and 12. Diamond And Pearls (10) T.S. Jodha 53.

1. LADY MIMI, 2. DIAMOND AND PEARLS, 3. PAPPARAZI

5. AIR FORCE CUP (Div. I) (1,200m), rated 40 to 65, 3.45: 1. Starriya (11) A.M. Alam 60, 2. Alexander (3) Yash Narredu 59.5, 3. Catelyn (6) Santosh G 59.5, 4. Magical Wish (5) M.S. Deora 59.5, 5. Mon General (1) Aman 59.5, 6. Angel Heart (4) P. Sai Kumar 56, 7. Rhiannon (12) Koshi Kumar 56, 8. Beejay (2) C.S. Jodha 55.5, 9. Lady Royal (10) T.S. Jodha 55, 10. Bohemian Grandeur (9) Nakhat Singh 54.5, 11. Pirate’s Love (7) K. Mukesh Kumar 54.5 and 12. Star Symbol (8) Farhan Alam 54.5.

1. ALEXANDER, 2. BEEJAY, 3. BOHEMIAN GRANDEUR

6. NAVY CUP (1,400m), rated 20 to 45, 4.15: 1. Sweet Fragrance (3) Gaurav Singh 60, 2. Cartel (2) K. Mukesh Kumar 59.5, 3. Lakshanam (11) C. Brisson 59.5, 4. Royal Pearl (1) Ramandeep 58.5, 5. Yaadein (6) K. Nazil 57.5, 6. Sonic Dash (4) Yash Narredu 57, 7. Come Calling (7) Nikhil Naidu 56, 8. Sunday Warrior (10) Dhanu Singh 55.5, 9. Supreme Angel (8) C.S. Jodha 54.5, 10. Royal Eminence (12) Shahar Babu 53, 11. Marshall (5) Indrajeet Singh 52 and 12. Knott So Knotty (9) P. Sai Kumar 50.5.

1. SONIC DASH, 2. SWEET FRAGRANCE, 3. SUPREME ANGEL

7.G. NARASIMHAN MEMORIAL TROPHY (1,200m), 3-y-o only that have completed 2 runs will be eligible, 4.45: 1. Single Malt (6) Santosh Raj 60, 2. Priceless Beauty (9) Yash Narredu 58, 3. Choice (8) K. Mukesh Kumar 57, 4. Fine Future (4) Shahar Babu 55.5, 5. Kay Star (2) Nikhil Naidu 54.5, 6. Romualdo (5) T.S. Jodha 54, 7. Little Wonder (11) Shailar Khan 53.5, 8. Chaposa Springs (7) Gaurav Singh 52, 9. Royal Falcon (1) Farhan Alam 51.5, 10. Saint Emilion (12) M.S. Deora 51.5, 11. Santamarina Star (3) P. Sai Kumar 51.5 and 12. Star Lap (10) C.S. Jodha 51.5.

1. PRICELESS BEAUTY, 2. KAY STAR, 3. SINGLE MALT

8. ARMY CUP (2,000m), rated 60 to 85 (40 to 59) eligible, 5.15: 1. Eagle Prince (2) Farid Ansari 60, 2. Mr Kool (6) T.S. Jodha 58.5, 3. Spicy Star (3) K. Lakhan 57.5, 4. Divina (1) C. Brisson 51, 5. Wellington (5) C.S. Jodha 51 and 6. Walking Brave (4) S. Kamble 51.

1. WELLINGTON, 2. EAGLE PRINCE, 3. DIVINA

9. FLIRTING EYE HANDICAP (1,800m), rated 00 to 25, 5.45: 1. Nagada (4) P. Vikram 60, 2. Queen Of Fame (3) Ramandeep 60, 3. Artic Star (8) A.M. Alam 58.5, 4. Catalyst (9) Farid Ansari 58, 5. Welcome Chakkaram (2) B. Dharshan 57.5, 6. Swiss Agatta (10) Nikhil Naidu 57, 7. Dream Run (6) A. Ayaz Khan 56, 8. Propahlady (7) Shyam Kumar 56, 9. Perfect Support (5) Ram Nandan 51.5 and 10. Glorious Nissy (1) S. Kamble 50.

1. SWEET AGATTA, 2. CATALYST, 3. PROPAHLADY

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.