Prevalent Force and My Opinion may fight it out

Prevalent Force and My Opinion may fight the finish of the Guindy Gold Cup (1,600m), the feature even of the races to be held here on Friday (Nov. 29).

1. SOUTHERN EMPIRE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Best Of Luck (4) B. Nikhil 60, 2. Towns End (3) Farhan 59.5, 3. Benin Bronze (—) (—) 56, 4. Don Emelda (6) Shahar Babu 56, 5. Jagathi (1) Azfar Syeed 55, 6. Moonlight Night (2) P. Sai Kumar 54.5, 7. Shelomi (7) Yash 54.5 and 8. Daring Dancer (5) Umesh 54.

1. SHELOMI, 2. JAGATHI, 3. MOONLIGHT NIGHT

2. SOUTHERN EMPIRE PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Star Convoy (8) Akshay Kumar 60, 2. Lady Blazer (7) S. John 59, 3. Steve Mcqueen (9) Irshad Alam 59, 4. Oscar Thunder (1) Zulquar 58, 5. Wonderful Era (4) O’Donoghue 57.5, 6. Fantastic Hit (2) Yash 56.5, 7. Deetcove (6) Umesh 55.5, 8. Fabulous Show (3) M. Bhaskar 55.5 and 9. Parrys Glory (5) Merchant 55.5.

1. WONDERFUL ERA, 2. FANTASTIC HIT, 3. DEETCOVE

3. GENORISITY PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Chaitanya (3) Azfar Syeed 60, 2. Beauty Of The Turf (12) Nakhat Singh 58, 3. Mulligan (8) Irshad Alam 56.5, 4. Royal Feelings (10) Akshay Kumar 54, 5. Glorious Asset (9) Brisson 52.5, 6. Royal Commander (2) Shahar Babu 52.5, 7. Princess Saaraa (1) M. Bhaskar 52, 8. Uncle Sam (11) Ayaz Khan 51.5, 9. Magical Wish (7) Umesh 51, 10. Street Cat (5) P. Sai Kumar 51, 11. Amazing Star (4) Merchant 50.5, 12. Heart Of Gold (6) Farhan 50.5.

1. ROYAL FEELINGS, 2. MAGICAL WISH, 3. BEAUTY OF THE TURF

4. RECONNECT PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Texas Rose (12) Deepak Singh 60, 2. Lady Ascot (4) O’Donoghue 56.5, 3. Desert Hawk (11) P. Sai Kumar 55, 4. Butterfly (7) Umesh 54.5, 5. Branka (2) Md. Asif Khan 53.5, 6. Platini (6) M. Bhaskar 53.5, 7. Priceless Treasure (8) Nakhat Singh 52, 8. Glorious Victory (1) Yash 51.5, 9. Saibya (10) Shahar Babu 51.5, 10. Star Elegant (5) Akshay Kumar 51.5, 11. Swiss Agatta (3) Janardhan P 51.5 and 12. Obsession (9) B. Nikhil 51.

1. BUTTERFLY, 2. LADY ASCOT, 3. DESERT HAWK

5. GUINDY GOLD CUP (1,600m), 3-y-o & above (Terms), 4-00: 1. Prevalent Force (5) David Egan 63, 2. My Opinion (3) O’Donoghue 61, 3. Cavallo Veloce (4) A. Imran 58, 4. Kambaku (1) S. John 56.5, 5. Mr Handsome (—) (—) 56.5, 6. Optimus Commander (2) Md. Asif Khan 55, 7. Saving Grace (6) Akshay Kumar 55 and 8. Watchmyscript (—) (—) 55.

1. PREVALENT FORCE, 2. MY OPINION

6. S. PARTHASARATHY MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 60 to 85, 4-30: 1. Rum Runner (7) S. John 60, 2. Smashing Approach (5) Brisson 58, 3. Glorious Destiny (1) Umesh 57.5, 4. Cher Amie (2) Akshay Kumar 56.5, 5. Sentosa (8) Ayaz Khan 56.5, 6. Star Ranking (10) N. Murugan 56.5, 7. Breaking Bounds (9) Yash 55.5, 8. Queen Of Clubs (3) P. Sai Kumar 55.5, 9. Areca Cruise (6) Shahar Babu 53 and 10. Star Victorious (4) Nakhat Singh 52.

1. GLORIOUS DESTINY, 2. BREAKING BOUNDS, 3. CHER AMIE

7. NEW MARKET PLATE (1,000m), rated 00 to 25, 5-00: 1. River Bend (10) Muzaffar 60, 2. Velocity (2) A.M. Alam 59.5, 3. Magic Storm (9) Kabdhar 59, 4. Palace Music (5) M. Bhaskar 59, 5. Amazing Kitten (6) Indrajeet Kumar 58.5, 6. Gulabi Doll (Ex: Pride Of Chennai) (3) Md. Asif Khan 58.5, 7. Jessica (1) Azfar Syeed 58.5, 8. Blue Brook (12) Umesh 56, 9. Gardiner (Ex: Morning News) (4) Shahar Babu 53.5, 10. Lady Ameera (11) Ayaz Khan 53, 11. Nice Breeze (8) Merchant 53 and 12. Hocus Pocus (7) Janardhan P 51.5.

1. JESSICA, 2. BLUE BROOK, 3. RIVER BEND

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.