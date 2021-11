Parisian obliges in the feature event

Parisian, ridden by P.S. Chouhan, won the Serum Institute of India R.W.I.T.C. Ltd Gold Cup, the feature event of Sunday’s (Nov.21) races. The winner is owned by Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. P. Shroff trains the winner. Shroff stole the limelight by saddling five winners, while Chouhan rode four winners on the day.

1. ASSESSED PLATE (1,800m), Cl. V, rated 4 to 30: KAMARIA (Bhawani) 1, Walk The Talk (Kaviraj) 2, Chieftain (Kaviraj) 3 and Brazos (Parmar) 4. 2-3/4, Hd and 4-3/4. 1m, 54.55s. ₹28 (w), 14, 18 and 14 (p). SHP: 66, FP: 120, Q: 85, Tanala: 331 and 114. Favourite: Kamaria. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

2. GLASNOST PLATE (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: ZUCCARELLI (P.S. Chouhan) 1, Botero (C. Umesh) 2, Animous (Bhawani) 3 and Esfir (Zeeshan) 4. 5-1/4, 11 and 7-3/4. 1m, 37.74s. ₹10 (w), 11 and 13 (p). SHP: 19, FP: 19, Q: 20, Tanala: 17 and 14. Favourite: Zuccarelli. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Mukul Sonawala & A.S. Narielwala. Trainer: P. Shroff.

3. GULAMHUSEIN ESSAJI TROPHY (Div. II) (1,400m), Cl. IV, 4-y-o & over, rated 20 to 46: IMMEASURABLE (P.S. Chouhan) 1, Winter Storm (P. Dhebe) 2, Bold Advance (Dashrath) 3 and Marlboro Man (Sandesh) 4. Not run: Flash Force. 1-3/4, Sh and 4-1/4. 1m, 25.97s. ₹16 (w), 11, 19 and 27 (p). SHP: 52, FP: 108, Q: 79, Tanala: 555 and 402. Favourite: Immeasurable. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. & Mr. Bhupinder Singh. Trainer: P. Shroff.

4. PARTY WHIP PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: KINNARA (P.S. Chouhan) 1, Perfect Man (T.S. Jodha) 2, Camden Town (P. Dhebe) 3 and Jughead (Akshay Kumar) 4. 8-1/4, 1-1/2 and 1/2. 1m, 10.37s. ₹20 (w), 15, 11 and 28 (p). SHP: 23, FP: 52, Q: 32, Tanala: 260 and 205. Favourite: Kinnara. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

5. SERUM INSTITUTE OF INDIA R.W.I.T.C. LTD GOLD CUP (Gr. 2) (2,000m), (Terms) 4-y-o & over: PARISIAN (P.S. Chouhan) 1, Caprisca (Yash Narredu) 2, Apsara Star (C. Umesh) 3 and Truly Epic (Sandesh) 4. 6-3/4, 3 and 7-1/2. 2m, 6.69s. ₹11 (w), 12 and 23 (p). SHP: 25, FP: 29, 33, Q: 33, Tanala: 58 and 19. Favourite: Parisian. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. Jay V. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

6. GULAMHUSEIN ESSAJI TROPHY (Div. I) (1,400m), Cl. IV, 4-y-o & over, rated 20 to 46: MULTISTARRER (Sandesh) 1, Northern Lights (Kirtish) 2, Red Carnation (Aniket) 3 and Evangeline (Akshay) 4. 2, Snk and 2. 1m, 26.20s. ₹29 (w), 17, 11 and 60 (p). SHP: 49, FP: 179, Q: 41, Tanala: 4,671 and 4,004. Favourite: Northern Lights. Owners: M/s. Homi Mehta, Jehangir Mehta, Nozer Panthaky, Mrs. Liane Luthria, Mr. Milan Luthria & Mrs. Homi Mehta. Trainer: Imtiaz A. Sait.

7. VILLOO C. POONAWALLA PUNE CITY GOLD CUP (Gr.3) (1,600m), (Terms) 3-y-o & over: RAMBUNCTIOUS (C. Umesh) 1, Born Queen (Sandesh) 2, Grand Accord (Bhawani) 3 and Augustus Caesar (T.S. Jodha) 4. 2-1/4, 1 and 1. 1m, 39.30s. ₹316 (w), 26, 11 and 28 (p). SHP: 42, FP: 820, Q: 361, Tanala: 19, 394. Favourite: Alluring Silver. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pv.t. Ltd. Trainer: P. Shroff.

8. ALLIED FORCES PLATE (1,200m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30: GRAND ARCHITECT (Kaviraj) 1, Sandra’s Secret (Sandesh) 2, Power Of Neath (Shelar) 3 and Istanbul (P. Vinod) 4. Hd, 1-1/4 and 1/2. 1m, 11.33s. ₹72 (w), 19, 12 and 52 (p). SHP: 37, FP: 350, Q: 57, Tanala: 8,529 and 7,311. Favourite: Sandra’s Secret. Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy & Mr. Darius B. Chenoy. Trainer: Bezan Chenoy.

Jackpot: 70%: ₹73,290 (c/o) and 30%: 1,083 (29 tkts.); Treble: (i) 34 (191 tkts.), (ii) 687 (10 tkts.); Super Jackpot: 70%: 20, 553 (1 tkt.) and 30%: 801 (11 tkts.).