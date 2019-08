New England fancied

Trainer Imtiaz Sait’s ward New England, who is in good shape as evidenced by his track performances, may win the Turf Club Trophy, the chief event of Sunday’s (Aug.4) afternoon races.

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. KIA ORA PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30, 2.30 p.m.: 1. Lambretta (9) Sandesh 59, 2. Tianjin Honey (5) T.S. Jodha 58.5, 3. Fountainhead (1) Kuldeep 58, 4. Retained Asset (3) Santosh 58, 5. Gold Magic (8) S.J. Sunil 57.5, 6. Hi Ho Silver (4) S. Amit 56.5, 7. Huzzah’s Grace (6) C.S. Jodha 55.5, 8. Master Of Studies (7) Zervan 53.5 and 9. Sir Song (2) Baria 51.

1. RETAINED ASSET, 2. TIANJIN HONEY, 3. MASTER OF STUDIES.

2. NELSON RIVER PLATE DIV. I (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 3.00: 1. Ithaca (7) Zervan 56, 2. Luminosity (3) Bhawani 56, 3. Makati (9) Kuldeep 56, 4. Monk (2) Sandesh 56, 5. Revelator (8) C.S. Jodha 56, 6. God’s Decree (1) Dashrath 54.5, 7. Hats Off (5) D.A.Naik 54.5, 8. Periwinkle (4) Parmar 54.5 and 9. Properly Posh (6) Neeraj 54.5.

1. MONK, 2. PROPERLY POSH, 3. PERIWINKLE.

3. NELSON RIVER PLATE DIV.II (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 3.30: 1. Majestic Warrior (9) Dashrath 56, 2. Raweno (3) V. Jodha 56, 3. Running River (2) K. Kadam 56, 4. Chephirah (5) C.S. Jodha 54.5, 5. Enid Blyton (1) Neeraj 54.5, 6. Eye Candy (8) Akshay 54.5, 7. Judy Blue Eyes (6) Yash 54.5, 8. Princess Avika (7) S.Amit 54.5 and 9. Questina (4) Zervan 54.5.

1. ENID BLYTON, 2. CHERPHIRAH, 3. MAJESTIC WARRIOR.

4. MOOSA M HOOSEIN TROPHY (1, 400m) Cl. IV, rated 20 to 46, 4.00: 1. Timeless Deeds (8) Dashrath 61.5, 2. Hodson’s Horse (7) Santosh 61, 3. Bernice (2) C.S. Jodha 60.5, 4. Findlerhof (9) Zervan 58, 5. Sawgrass (3) Ayyar 57.5, 6. Arrecife (6) Peter 57, 7. Pulverize (10) Bhawani 56, 8. Golden Eclipse (5) Pranil 54, 9. Suarez (4) Sandesh 53.5 and 10. Ruffo (1) S. Kamble 50.5.

1. BERNICE, 2. FINDLERHOF, 3. SAWGRASS.

5. TURF CLUB TROPHY (Gr.3) 4-y-o & over, 4.30: 1. La Rondine (1) Zervan 59, 2. New England (7) Sandesh 56, 3. Awesome One (3) Yash Narredu 54.5, 4. Governor General (8) Parmar 54.5, 5. Perfect Star (6) Bhawani 54.5, 6. St. Andrews (5) P.Dhebe 54.5, 7. Auburn (2) Neeraj 53 and 8. Turning Point (4) C.S. Jodha 53.

1. NEW ENGLAND, 2. LA RONDINE, 3. AWESOME ONE.

6. HURRICANE PLATE (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 5.00: 1. Moonshine (7) A. Prakash 60, 2. Odessa (4) Gagandeep 59.5, 3. Bunting (3) Pranil 57.5, 4. Castilian (6) Zervan 57, 5. Hyannis (2) Yash Narredu 55, 6. Frieze (1) Sandesh 53, 7. Augustus Caesar (8) Neeraj 52.5 and 8. Notting Hill (5) C.S. Jodha 51.5.

1. CASTILIAN, 2. BUNTING, 3. FRIEZE.

Day’s Best : MONK.

Double : ENID BLYTON — BERNICE.

Jackpot : 2,3, 4, 5 & 6.

Treble : 4, 5 & 6.

Tanala : All races.

Super Jackpot : 1, 2, 3, 4, 5 & 6.