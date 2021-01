My Opinion has an edge in South India Stayers Trial Stakes

My Opinion has an edge over his rivals in the South India Stayers Trial Stakes (2,400m), the chief event of the races to be held here on Thursday (Jan. 28).

1. GAME OF THRONES PLATE (1,800m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Catalyst (3) Umesh 60, 2. Betty Boop (5) Azfar Syeed 59.5, 3. Glorious Wind (1) Jagadeesh 59.5, 4. Vinco (4) Farhan 57, 5. Gardiner (6) Zervan 54 and 6. Perfect Support (2) A. Ayaz Khan 53.5.

1. CATALYST, 2. BETTY BOOP

2. SANTA ANITA PLATE (1,200m), 4-y-o only, rated 20 to 45, 2-00: 1. Farewell (3) Azfar Syeed 60, 2. Rippling Waters (4) Nakhat Singh 57, 3. Katahdin (5) Zervan 56.5, 4. Naomi (10) Umesh 53.5, 5. Blind Love (2) Irshad Alam 53, 6. Dr Feelgood (—) (—) 53, 7. Wild Frank (8) B. Nikhil 53, 8. Autumn Shower (13) Arshad Alam 52, 9. Fires Of Winter (11) P.K. Gaddam 52, 10. Alwaysastar (1) P. Sai Kumar 51.5, 11. Songbird (12) Jagadeesh 51.5, 12. Ura (9) Farhan 51.5, 13. Majestic Charmer (6) Shahar Babu 51 and 14. Romantic Bay (7) Manikandan 51.

1. FAREWELL, 2. NAOMI, 3. KATAHDIN

3. MULTITUDE PLATE (Div. II), (1,000m), rated 40 to 65 (No whip), 2-30: 1. Glorious Land (10) A.M. Alam 61, 2. Lady Ascot (4) Nakhat Singh 58, 3. Pinewood (1) A. Ayaz Khan 56.5, 4. Kings Show (5) H. Rahul 56, 5. Olympicduel (8) Umesh 55, 6. Pirate’s Love (7) P.K. Gaddam 53, 7. Royal Rules (3) Akshay Kumar 53, 8. Star Waves (9) Azfar Syeed 53, 9. Fiat Justitia (2) B. Nikhil 52.5, 10. Mighty Princess (11) M. Bhaskar 50 and 11. Wakeful (6) Zervan 50.

1. PIRATE’S LOVE, 2. ROYAL RULES, 3. WAKEFUL

4. MULTITUDE PLATE (Div. I), (1,000m), rated 40 to 65 (No whip), 3-00: 1. Knight In Armour (7) H. Rahul 62, 2. Royal Prestige (3) A.M. Alam 61.5, 3. Pretty Gal (8) P. Sai Kumar 59, 4. Crown Of Stars (9) Zervan 59, 5. Lord Ascot (10) Nakhat Singh 56.5, 6. Magnificent Star (2) Umesh 55, 7. Desert Force (4) Brisson 53.5, 8. Royal Protocal (1) Azfar Syeed 53.5, 9. Welcome Baby (6) Farhan 53 and 10. Henrietta (5) B. Nikhil 52.5.

1. MAGNIFICENT STAR, 2. DESERT FORCE, 3. LORD ASCOT

5. DHARMASENAN EBENEZER MEMORIAL CUP (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Beauteous Maximus (3) Nakhat Singh 56, 2. Dun It Again (4) P.K. Gaddam 56, 3. Turf Exemplar (6) Jagadeesh 56, 4. Amore (5) Brisson 54.5, 5. Bolivia (2) Akshay Kumar 54.5 and 6. Bright Light (1) Umesh 54.5.

1. BOLIVIA, 2. BRIGHT LIGHT

6. S. RANGARAJAN MEMORIAL TROPHY (1,800m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Durango (3) Zervan 60, 2. Royal Chieftain (4) P. Trevor 59.5, 3. Royal Currency (1) Brisson 59, 4. Reno Star (5) Akshay Kumar 57.5, 5. Hebron (6) Jagadeesh 54.5, 6. Star Templar (7) Nakhat Singh 53.5 and 7. Bring It On (2) Shahar Babu 50.5.

1. RENO STAR, 2. STAR TEMPLAR, 3. ROYAL CHIEFTAIN

7. SOUTH INDIA STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over (Terms), 4-30: 1. Caprisca (1) P. Trevor 60, 2. My Opinion (4) Akshay Kumar 60, 3. Point To Prove (2) Neeraj 55.5, 4. Secretive Force (6) Suraj Narredu 55.5, 5. Square The Circle (3) P. Sai Kumar 54, 6. Chaitanya (7) Zervan 52.5, 7. Demerara (8) Azfar Syeed 52.5 and 8. My Passion (5) Brisson 52.5.

1. MY OPINION, 2. SECRETIVE FORCE, 3. CAPRISCA

8. COCCINELLA PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Grand Royal (4) Zervan 60, 2. Victory Walk (7) Brisson 59.5, 3. Radical Review (13) Suraj Narredu 59, 4. Magical Wish (2) H. Rahul 58.5, 5. Shield Maiden (10) Umesh 58.5, 6. Bossinova (14) Azfar Syeed 57, 7. Obsession (11) Sameer Qureshi 55, 8. Big Treasure (5) P. Sai Kumar 54, 9. Star Chieftain (1) Nakhat Singh 53.5, 10. Glorious Nissy (12) Farhan 53, 11. Haran (9) B. Nikhil 53, 12. Icy River (6) Jagadeesh 53, 13. Tender Rebel (8) P.K. Gaddam 52 and 14. Mulligan (3) A. Ayaz Khan 51.5.

1. RADICAL REVIEW, 2. BIG TREASURE, 3. GRAND ROYAL

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.