Market King claims Highland Rule Trophy

August 15, 2023 12:17 am | Updated 12:17 am IST - Pune

Trainer S.K. Sunderji’s Market King (Gagandeep Maan up) claimed the Highland Rule Trophy, the chief event of Monday’s (Aug. 14) races.

The winner is owned by Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP, Mr. Meher K. Sunderji & Mr. Aneil V. Lala.

1. SENTOSA COVE PLATE: TOUSSAINT (Neeraj Rawal) 1, Between Friends (H. Gore) 2, Nairobi (Prasad) 2 and Red Dust (S. Saqlain) 4. Not run: Lion King. Nk, Dht and Nk. 1m 9. 92s. ₹49 (w), 18, 35 and 17 (p). SHP: 42/50, FP: 139/214, Q: 168/120, Tanala: 4,055 and 4,055. Favourite: Toussaint.

Owners: M/s. Geoffrey B. Nagpal & S.R. Sanas. Trainer: Sanjay Kolse.

2. STARRY BROOK PLATE: FIDATO (Mustakim Alam) 1, Bubbly Boy (Yash Narredu) 2, Queens Pride (Gagandeep) 3 and Northern Singer (J. Chinoy) 4. Not run: Ugly Truth. 3/4, 1 and Lnk. 58.87s. ₹45 (w), 13, 25 and 14 (p). SHP: 115, FP: 365, Q: 198, Tanala: 1,474 and 441. Favourite: Queens Pride.

Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. K.M. Shah, Mrs. Preeti C. Shah, Mr. Tanmay V. Mathurawala, Mr. Rahul Shah & Mr. Kishore P. Rungta. Trainer: Narendra Lagad.

3. THANDA PLATE: MAYSARA (C.S. Jodha) 1, Pure For Sure (Yash Narredu) 2, Vijaya (P. Trevor) 3 and Street Sense (Vivek G) 4. 1-3/4, 3/4, 4. 58. 58s. ₹48 (w), 17, 14 and 11 (p). SHP: 31, FP: 164, Q: 94, Tanala: 451 and 170. Favourite: Vijaya.

Owners: Mr. R. Rashid, Ms. Roohi Oomerbhoy Jaikishan & Mrs. R. Rashid. Trainer: H.J. Anita.

4. TIMELESS PLATE (Div. II): ENABLER (Yash Narredu) 1, Attained (P. Trevor) 2, Remy Red (Mustakim) 3 and Fancy Nancy (H. Gore) 4. 1-1/4, 1-1/4 and Nose. 1m 26. 82s. ₹33 (w), 11, 11 and 24 (p). SHP: 37, FP: 66, Q: 47, Tanala: 448 and 250. Favourite: Enabler.

Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd., Mr. Balam Mohla & Mr. Vivek S. Jain. Trainer: M. Narredu.

5. HIGHLAND RULE TROPHY: MARKET KING (Gagandeep Maan) 1, Fast Rain (Parmar) 2, Gazino (T.S. Jodha) 3 and The Sovereign Orb (P. Trevor) 4. 3/4, Lnk and 1-1/4, 1m 8. 57s. ₹34 (w), 10, 13 and 20 (p). SHP: 47, FP: 69, Q: 37, Tanala: 613 and 356. Favourite: Market King.

Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP, Mr. Meher K. Sunderji & Mr. Aneil V. Lala. Trainer: S.K. Sunderji.

6. MAYOR’S TROPHY: CAPITOLIUM (C. Umesh) 1, Exuma (Parmar) 2, Glorious King (Yash Narredu) 3 and El Greco (Chouhan) 4. 3-3/4, 2-1/4 and 2-1/4. 1m 52, 44s. ₹252 (w), 38, 12 and 18 (p). SHP: 32, FP; 763, Q: 631, Tanala: 6,997 and 2,399. Favourite: Glorious King.

Owners: Equs Racing, Mr. Gautam Lala rep. Gainsville Stud & Agl. Farm P.L. & Mr. K.H. Vachha. Trainer: P. Shroff.

7. TIMELESS PLATE (Div. I): JUSTINO (P. Trevor) 1, Superimpose (Dashrath) 2, Cipher (Aniket) 3 and Tyrone Black (J. Chinoy) 4. Nk, 1-1/4 and 2-1/4. 1m 27. 02s. ₹27 (w), 15, 13 and 27 (p). SHP: 42, FP: 90, Q: 66, Tanala: 812 and 314. Favourite: Justino.

Owner: Mr. Geoffrey B. Nagpal. Trainer: Karthik Ganapathy.

Jackpot: 70%: ₹7,094 (12 tkts.), 30%: 1,737 (21 tkts.).

Treble: 1,289 (26 tkts.); Super Jackpot: 100%: 41, 667 (c/f).