Malaala primed for an encore in upper division of Venus De Milo Plate

October 10, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

Trainer Laxman Singh’s mare Malaala, who won well in her last start, may repeat her performance in the upper division of the Venus De Milo Plate, the main event of Tuesday’s (Oct. 10) races.

1. TUDOR JET PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.30 p.m.: 1. Decoy (1) Suraj Narredu 60, 2. Bash On Regardless (5) Kuldeep Singh (Jr) 59.5, 3. Capriati (6) Santosh Raj 59, 4. Cosmico (4) G. Naresh 58, 5. Exponent (7) Surya Prakash 56, 6. Soorya (3) Mohit Singh 54, 7. Tortilla Chip (8) Ajay Kumar 52.5 and 8. Think Of God (2) Abhay Singh 51.5.

1. DECOY, 2. BASH ON REGARDLESS, 3. CAPRIATI

2. MULUGU PLATE (1,200m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.05: 1. Classical Music (5) Kuldeep Singh (Jr) 60, 2. Thunder Knight (2) Ajay Kumar 59, 3. Pancho (10) Akshay Kumar 59, 4. Windsor (7) Afroz Khan 58.5, 5. Jack Daniel (9) R.S. Jodha 55.5, 6. Nav Lakha (3) G. Naresh 55, 7. Mix The Magic (8) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 8. Flying Hooves (6) Santosh Raj 53.5, 9. Magic Princess (1) Vivek G 53.5 and 10. MN’s Council (4) Md. Ismail 53.5.

1. PANCHO, 2. WINDSOR, 3. THUNDER KNIGHT

3. VENUS DE MILO PLATE (Div. I) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II), 2.40: 1. New Look (4) Shivansh 61, 2. Top Secret (5) Kuldeep Singh (Sr) 59.5, 3. Amyra (2) A. Imran Khan 58, 4. Malaala (6) Ajay Kumar 57, 5. N R I Superpower (8) Abhay Singh 54.5, 6. Stunning Force (7) Akshay Kumar 54.5, 7. Miss Little Angel (3) Kuldeep Singh (Jr) 53.5, 8. Bangor On Dee (1) S. Saqlain 52.5 and 9. Rival (9) Santosh Raj 50.

1. MALAALA, 2. STUNNING FORCE, 3. RIVAL

4. CHARMINAR CUP (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Golden Gazelle (9) Ashad Asbar 60, 2. Indian Sniper (3) Suraj Narredu 60, 3. Role Model (6) R.S. Jodha 60, 4. Beauty Flame (4) Ajay Kumar 59, 5. Honourable Lady (8) Mohit Singh 58.5, 6. Ashwa Gajraj (5) Vivek G 58, 7. Queen Blossom (1) Md. Ismail 56, 8. Brooklyn Beauty (7) Santosh Raj 53.5 and 9. My Way Or Highway (2) G. Naresh 51.5.

1. INDIAN SNIPER, 2. GOLDEN GAZELLE, 3. ROLE MODEL

5. VENUS DE MILO PLATE (Div. II) (1, 400m), rated 60 to 85 (Cat. II), 3.50: 1. Briar Ridge (4) Ajay Kumar 60, 2. Royal Grace (6) Afroz Khan 59, 3. Shazam (7) Kuldeep Singh (Sr) 57.5, 4. Carlisle (3) S. Saqlain 55.5, 5. Nugget (1) Akshay Kumar 55, 6. Morior Invictus (8) Md. Ismail 54.5, 7. Icicle (9) Ashad Asbar 54, 8. City Of Blessing (2) Santosh Raj 53 and 9. Nightmare (5) Vivek G 53.

1. MORIOR INVICTUS, 2. ICICLE, 3. NUGGET

6. SHIV KUMAR LAL MEMORIAL CUP (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.25: 1. La Mirage (1) G. Naresh 60, 2. High Reward (7) Md. Ekram Alam 58, 3. Adbhut (5) S. Saqlain 54, 4. Juramento (8) Ajay Kumar 54, 5. Wind Sprite (3) Afroz Khan 53.5, 6. Malibu (6) Mohit Singh 53, 7. Dyanoosh (4) Kuldeep Singh (Jr) 52.5 and 8. Splendour On Grass (2) Akshay Kumar 52.5.

1. HIGH REWARD, 2. SPLENDOUR ON GRASS, 3. ADBHUT

7. STAR OF GWALIOR PLATE (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 5.00: 1. Challenger (4) Md. Ekram Alam 60, 2. Dali’s Champion (2) Kuldeep Singh (Jr) 60, 3. Deccan Daisy (8) Akshay Kumar 60, 4. Faiz (6) S. Saqlain 60, 5. Siri (5) Md. Ismail 60, 6. Samrat (1) Mohit Singh 59.5, 7. I Am Superman (3) A.M. Tograllu 56 and 8. It’s My Life (7) Ajay Kumar 52.5.

1. FAIZ, 2. DECCAN DAISY, 3. CHALLENGER

Day’s Best: DECOY

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.