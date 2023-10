Lucky Zone takes the honours in K. Srinivas Reddy Memorial Cup

October 09, 2023 07:16 pm | Updated 07:17 pm IST - Hyderabad:

Trainer L.V.R. Deshmukh’s ward Lucky Zone ridden by Kuldeep Singh (Jr), won the K. Srinivas Reddy Memorial Cup, the main event of Monday’s (Oct. 9) races. The winner is owned by Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd., Miss. Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai.

1. ADITYA L1 PLATE: SILVER ACT (Vivek G) 1, Flashing Memories (R.S. Jodha) 2, Bold Beauty (Santosh Raj) 3 and Shazia (G. Naresh) 4. Not run: Zidane. 2, 3 and 2. 1m, 7.99s. ₹15 (w), 11, 12 and 12 (p). SHP: 38, THP: 45, SHW: 10 and 25, FP: 49, Q: 39, Tanala: 71. Favourite: Silver Act. Owners: Col. M.P. Singh & Mr. Rohit Gupta. Trainer: Magan Singh.

2. BE MY GUEST PLATE (Div. II): ALEXINA (Ajay Kumar) 1, Crimson Rose (Akshay Kumar) 2, Mr. Perfect (Mohit Singh) 3 and Delhi Heights (Surya Prakash) 4. 2, 3/4 and 1-1/2. 1m, 7.17s. ₹22 (w), 10, 13 and 14 (p). SHP: 21, THP: 47, SHW: 17 and 14, FP: 60, Q: 31, Tanala: 191. Favourite: Alexina. Owner: Mr. Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

3. BE MY GUEST PLATE (Div. I): HAPPY GO LUCKY (A. Ashad Asbar) 1, Only The Brave (Santosh Raj) 2, Clefairy (Ajay Kumar) 3 and Divine Connection (Md. Ekram Alam) 4. 2, Head and 1/2. 1m, 7.15s. ₹26 (w), 10, 17 and 22 (p). SHP: 50, THP: 60, SHW: 16 and 29, FP: 91, Q: 68, Tanala: 875. Favourite: Sweet Dancer. Owners: Mr. Ashok Kumar Gupta & M/s. Mukteshwar Racing LLP. Trainer: M. Srinivas Reddy.

4. NALGONDA PLATE: RISING TYCOON (A. Imran Khan) 1, Fara (Ashad Asbar) 2, Soorya Vahan (Md. Ismail) 3 and Sweet Whisper (R.S. Jodha) 4. Not run: Sangreal. 2-1/2, 4-1/2 and 1/2. 1m, 28.06s. ₹22 (w), 11, 10 and 24 (p). SHP: 21, THP: 59, SHW: 14 and 10, FP: 48, Q: 26, Tanala: 202. Favourite: Fara. Owner: Mr. A.K. Jaiswal. Trainer: S.S.F. Hassan.

5. GODAVARI CUP: CHINA TOWN (Vivek G) 1, Hoping Sky (Mohit Singh) 2, Voice Of A Dream (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Life Is Good (Md. Ismail ) 4. Not run: Double Bonanza. 2-1/2, 3-1/2 and 2-1/4. 2m, 23.37s. ₹60 (w), 18 and 18 (p). SHP: 37, THP: 39, SHW: 12 and 13, FP: 478, Q: 126, Tanala: 332. Favourite: Voice Of A Dream. Owner: Mr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Anant Vatsalya.

6. K. SRINIVAS REDDY MEMORIAL CUP: LUCKY ZONE (Kuldeep Singh (Jr) ) 1, Mandela (Akshay Kumar) 2, Miss Marvellous (A. Imran Khan) 3 and Alabama (Ajay Kumar) 4. 4-1/2, Neck and 3/4. 1m, 39.64s. ₹54 (w), 18, 10 and 14 (p). SHP: 33, THP: 41, SHW: 21 and 15, FP: 155, Q: 61, Tanala: 1,121. Favourite: Mandela. Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd., Miss. Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

7. TAJ MAHAL PLATE: BAISA (Deepak Singh) 1, Red Snaper (Md. Ekram Alam) 2, Sopranos (Akshay Kumar) 3 and Cabello (Santosh Raj) 4. Not run: Star Babe. 1-1/2, 2 and 1. 1m, 6.89s. ₹19 (w), 13,16 and 12 (p). SHP: 38, THP: 40, SHW: 13 and 24, FP: 95, Q: 57, Tanala: 219. Favourite: Baisa. Owner & Trainer: Laxman Singh.

Jackpot: 70%: ₹7,234 (54 tkts.) and 30%: 1,213 (138 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 629 (78 tkts.), (ii) 5,575 (14 tkts.).

Treble: (i) 254 (132 tkts.), (ii) 1,880 (32 tkts.).