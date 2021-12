Knight In Hooves may score an encore

Knight In Hooves, who maintains form, may score an encore in the Altenburg Trophy (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Dec 30)

False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. CHAMBAL PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1.45 p.m.: 1. Aerospeed (1) Nazar Alam 60.5, 2. Lightning Attack (7) Saddam H 60.5, 3. Zhu Zhu Zest (10) Chandrashekar 60, 4. Nostradamus (3) Shreyas Singh 59.5, 5. Light Of Love (2) Ikram Ahmed 58, 6. Jan Zizka (5) L.A. Rozario 57, 7. Elite Agent (11) Angad 56.5, 8. Lady Nector (12) Vishal Bunde 56, 9. Bahurupah (6) P. Siddaraju 55, 10. Santorini Secret (9) Tousif Khan 54.5, 11. Altair (8) S. Saqlian 54 and 12. Awesome Girl (4) Likith Appu 52.5.

1. AEROSPEED, 2. NOSTRADAMUS, 3. ALTAIR

2. KODAGU PLATE (Div II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o and over, 2.15: 1. The Strength (10) M. Naveen 60.5, 2. Lucky Chance (6) Darshan 57.5, 3. Air Blast (5) S. Saqlain 56, 4. Ombudsman (2) Akshay K 55.5, 5. Kings Speech (4) Shane Gray 54.5, 6. Silverita (7) Antony 54, 7. Aferpi (3) Arshad 53.5, 8. Foveal Vision (1) B. Harish 52.5, 9. Hope Island (11) Vivek 52.5, 10. Shan E Azeem (9) Dhanu Singh 52.5, 11. Sweet Kiss (12) Kiran Rai 51 and 12. Hitomi Sakuma (8) Rajesh Kumar 50.

1. OMBUDSMAN, 2. SILVERITA, 3. KINGS SPEECH

3. SARDAR SAROVAR PLATE (Div II), (1,200m), rated 20 to 45, 2.45: 1. Unique Style (5) Darshan 60, 2. Clever Hans (4) Vishal Bunde 55, 3. Mega Success (2) Vivek 55, 4. Purple Legend (6) Md. Habeeb 54.5, 5. Compliance (3) S. Shareef 53.5, 6. Mark One (9) P.P. Dhebe 53.5, 7. Shivalik Mirror (11) Neeraj 53.5, 8. The Sense (7) Vinod Shinde 53.5, 9. Tower Quest (10) Jagadeesh 53.5, 10. Twilight Fame (8) Rajesh Kumar 53.5 and 11. Chain Of Thoughts (1) Naveen Kumar 52.5.

1. MARK ONE, 2. UNIQUE STYLE, 3. SHIVALIK MIRROR

4. KODAGU PLATE (Div I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 3.15: 1. Osiris (10) Arvind Kumar 61, 2. Drusilla (9) A. Qureshi 60.5, 3. Tokyo Rose (4) Vishal Bonde 60, 4. Allabouther (10) S. John 59.5, 5. Rorito (8) Mark 58.5, 6. Striking Memory (2) Akshay K 57, 7. Flamingo Road (5) Antony 55.5, 8. Twinkle Feet (7) Arshad 55.5, 9. Classic Charm (3) Kiran Rai 55, 10. Kalyan (12) Jagadeesh 54.5, 11. Tenali (11) Dhanu Singh 53.5 and 12. Tyto Alba (6) Rajesh Kumar 52.5.

1. STRIKING MEMORY, 2. FLAMINGO ROAD, 3. DRUSILLA

5. BIG BROWN PLATE (1,800m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3.45: 1. Linkin Park (5) Jagadeesh 57, 2. Sacrament (2) Shane Gray 57, 3. Faith Of Success (7) Neeraj 55.5, 4. Love (3) Suraj 55.5, 5. Muirfield (4) Antony 55.5, 6. Mystic Mountain (1) Akshay K 55.5 and 7. Pink Jasmine (6) Dhanu Singh 55.5.

1. FAITH OF SUCCESS, 2. MYSTIC MOUNTAN, 3. SACRAMENT

6. ALTENBURG TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4.15: 1. The Sovereign Orb (3) Akshay K 62.5, 2. Peluche (6) Antony 60.5, 3. Southern Ruler (1) Kiran Rai 60.5, 4. Knight In Hooves (7) Suraj 57, 5. Whizzo (4) Jagadeesh 55, 6. The Response (8) Ajeet Kumar 54, 7. Caracas (5) Arshad 52.5 and 8. Lagopus (2) P. Surya 52.5.

1. KNIGHT IN HOOVES, 2. THE SOVEREIGN ORB, 3. CARACAS

7. SARDAR SAROVAR PLATE (Div I), (1,200m), rated 20 to 45, 4.45: 1. Three Aces (4) Md. Habeeb 60.5, 2. Caesars Palace (8) S. Shareef 60. 3. De Villiers (9) Shreyas Singh 58, 4. Promise Kept (2) Darshan 58, 5. Reczai (3) M. Naveen 58, 6. Morganite (7) Arshad 57.5, 7. Star Cavalry (11) Ashok Kumar 54, 8. Lauterbrunnen (5) P.P. Dhebe 53.5, 9. Baba Voss (1) B. Harish 52.5, 10. Kimetto (10) Rajesh Kumar 52 and 11. Ultimate Speed (6) Jagadeesh 52.

1. DE VILLIERS, 2. PROMISE KEPT, 3. LAUTERBRUNNEN

8. CHAMBAL PLATE (Div I), (1,200m), rated 00 to 15, 5-y-o & over, 5.15: 1. Ultimate Striker (5) S. Saqlain 62, 2. Birchwood (11) Nazar Alam 61.5, 3. Commandpost (9) Angad 61, 4. Country’s Jewel (4) Shreyas Singh 60.5, 5. Gazebo Talk (6) P. Siddaraju 60, 6. Habanero (12) Tousif Khan 59.5, 7. Akasi (3) Likith Appu 59, 8. Ozark (8) L.A. Rozario 58.5, 9. Raw Gold (7) Ikram Ahmed 58.5, 10. Estella (10) Vishal Bunde 58, 11. San Bernardino (2) Saddam H 57.5 and 12. Smile Around (1) Chandrashekar 56.

1. ULTIMATE STRIKER, 2. ESTELLA, 3. COUNTRY’S JEWEL

Day’s best: KNIGHT IN HOOVES

Double: STRIKING MEMORY - DE VILLIERS

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8, Treble: 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.