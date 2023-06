King’s Ransom well prepped to deliver in the Chief Justice’s Cup

June 24, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

King’s Ransom, who has been well prepared, is expected to score in the Chief Justice’s Cup (1,800m), the feature event of the races to be held here on Saturday (June 24). False rails (width about 2m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. DUPONT PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. Twilight Tornado (2) Inayat 62.5, 2. Millbrook (11) S. John 60, 3. Emma (3) A. Ramu 59, 4. Venus (7) Likith Appu 57.5 5. White Roses (9) Trevor 57, 6. Appsara (5) Vinod Shinde 56, 7. Foi (12) Bhawani S 56, 8. The King N I (8) R. Pradeep 56, 9. Quevega (6) Rajesh K 53.5, 10. Solid Power (10) S. Saba 53.5, 11. The Pirate (1) J.H. Arul 52 and 12. Way Of Life (4) Salman Khan 51.5.

1. VENUS, 2. TWILIGHT TORNADO, 3. WHITE ROSES

2. SIR BRUCE PLATE (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00: 1. Imperial Gesture (2) Hindu S 56, 2. Sea God (9) G. Vivek 56, 3. The Welcome (1) Sai Kiran 56, 4. Time Limit (5) Khurshad 56, 5. Zaza (7) N.S. Parmar 56, 6. Amazing Attraction (4) Trevor 54.5, 7. Anadale (8) S. Saqlain 54.5, 8. Norwegian Wood (6) Antony 54.5 and 9. Prophecy (3) P.S. Chouhan 54.5.

1. PROPHECY, 2. ANADALE, 3. AMAZING ATTRACTION

3. PRABALO PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-30: 1. Chul Bul Rani (8) Tousif 60, 2. Osiris (7) M. Naveen 58, 3. Spirit Dancer (3) Srinath 58, 4. By The Book (5) Zervan 56.5, 5. Domina (2) Antony 56, 6. Sacred Creator (1) Rajesh K 56, 7. Capri Girl (4) Sai Kiran 54, 8. Striking Point (6) Vinod Shinde 54 and 9. Emeraldo (9) Arvind K 53.5.

1. EMERALDO, 2. BY THE BOOK, 3. CHUL BUL RANI

4. SIR BRUCE PLATE (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Bleue Dali (7) P. Sai Kumar 56, 2. Bourbon Bay (1) Bhawani S 56, 3. Golden Glow (4) Akshay K 56, 4. Indian Sniper (6) Yash 56, 5. Septimius Severus (2) Hindu S 56, 6. Clockwise (5) P.S. Chouhan 54.5, 7. Powerful Princess (8) Khurshad 54.5 and 8. Windsor (3) Afroz Khan 54.5.

1. GOLDEN GLOW, 2. CLOCKWISE, 3. INDIAN SNIPER

5. D. KUMAR SIDDANNA MEMORIAL CUP (2,000m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Fortunate Son (3) N.S. Parmar 61, 2. Splendido (2) Trevor 59, 3. Champions Way (1) Yash 56.5, 4. Ramiel (4) Hindu S 50.5 and 5. Big Red (Akshay K) 50.

1. CHAMPIONS WAY, 2. BIG RED

6. CHIEF JUSTICE’S CUP (1,800m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. King’s Ransom (3) P.S. Chouhan 60, 2. Mojito (2) A. Imran 60, 3. Jake (1) Antony 58.5, 4. Rasputin (5) S. Saqlain 55.5, 5. Third Avenue (4) Akshay K 55.5 and 6. Monteverdi (6) Hindu S 55.

1. KING’S RANSOM, 2. MONTEVERDI

7. PRABALO PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-30: 1. Acaster (2) Vivek 62.5, 2. Classic Charm (6) Srinath 62.5, 3. Ultimate Striking (8) Trevor 62.5, 4. Chisox (3) Inayat 61.5, 5. The Omega Man (5) Tousif 61, 6. Silver Swift (1) C. Umesh 60, 7. Musterion (4) Bhawani S 59, 8. The Golden Dream (9) M. Naveen 59, 9. Baltimore (7) Antony 55.

1. THE OMEGA MAN, 2. ULTIMATE STRIKER, 3. SILVER SWIFT

Day’s best: GOLDEN GLOW

Double: CHAMPIONS WAY — KING’S RANSOM

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.