King’s Ransom well-prepped to deliver in Idar Gold Trophy

September 05, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Pune:

The four-year-old filly King’s Ransom, who is in good shape as evidenced by her morning trials, should win the Idar Gold Trophy, the feature event of Tuesday’s (Sept. 5) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. SANA PLATE (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.00 p.m.: 1. Willy Wonkaa (2) H. Gore 61, 2. Beyond Measure (1) V. Bunde 57, 3. Alpha Domino (3) Neeraj 55, 4. Jerusalem (6) P. Trevor 55, 5. Yawar (5) Mustakim 53.5, 6. Mastery (7) S. Kamble 53 and 7. Amber Knight (4) Parmar 49.5.

1. JERUSALEM, 2. MASTERY

2. AMJAD KHAN TROPHY (1,200m), Cl. IV, Maiden 3-y-o only, rated 20 to 46, 2.30: 1. The General (4) Bhawani 59, 2. Bubbly Boy (2) T.S. Jodha 56.5, 3. Democracy (3) C. Umesh 56, 4. Sonic Boom (5) S. Amit 55.5, 5. Toscana (7) Vivek G 55.5, 6. Atomic Angel (8) S.G. Prasad 54, 7. Etoile (6) Dashrath 53 and 8. Sorrento Secret (1) Akshay Kumar 52.5.

1. DEMOCRACY, 2. THE GENERAL, 3. BUBBLY BOY

3. SEPTEMBER HANDICAP (1,600m), 3-y-o only, rated 20 to 46, 3.00: 1. The Godfather (2) P. Trevor 61.5, 2. Winter Agenda (1) Srinath 55.5, 3. Chenevix Trench (3) Neeraj 53.5, 4. El Greco (7) P.S. Chouhan 53.5, 5. Axlrod (—), 6. Koenig (5) K. Nazil 52 and 7. Aloysia (4) H. Gore 50.

1. THE GODFATHER, 2. WINTER AGENDA

4. MOOSA M. HOOSEIN TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Arcana (2) Aniket 61, 2. Exotic Queen (8) Merchant 61, 3. Rambler (11) Zeeshan 58.5, 4. Fighton (4) Parmar 58, 5. Irish Gold (10) Akshay Kumar 57.5, 6. Star Lap (1) Shelar 57.5, 7. Majestic Warrior (7) Mustakim 57, 8. Generosity (12) P. Trevor 54.5, 9. Red Merlot (9) S. Kamble 54.5, 10. Inishmore (5) C.S. Jodha 54, 11. Nolan (6) Vivek G 53, 12. Bellagio (13) Peter 52.5, 13. Divine Thoughts (3) K. Nazil 52.5 and 14. Fiery Red (14) M.S. Deora 49.

1. FIGHTON, 2. IRISH GOLD, 3. GENEROSITY

5. IDAR GOLD TROPHY (Gr. 3) (2,400m) (Terms), 4-y-o and over, 4.00: 1. King’s Ransom (7) P.S. Chouhan 59, 2. Dyf (5) Akshay Kumar 56.5, 3. Supernatural (1) P. Trevor 56.5, 4. Dangerous (4) Antony Raj S 53, 5. Pissarro (2) C. Umesh 52, 6. Souza (6) Parmar 50.5 and 7. Truly Epic (3) Vivek G 50.5.

1. KING’S RANSOM, 2. DANGEROUS

6. CHANDRAYAAN-3 LANDING ON THE MOON TROPHY (1,600m), Cl. I, rated 80 and upward, 4.30: 1. Taimur (1) Bhawani 59.5, 2. Flying Visit (2) Saba 58.5, 3. Golden Neil (8) Aniket 58.5, 4. Successor (9) Trevor 57.5, 5. In Contention (3) Vivek G 50, 6. Ashwa Yudhvir (5) Merchant 49.5, 7. Pride’s Angel (6) Parmar 49.5, 8. Bellator (4) M.S. Deora 49 and 9. Chopin (7) Neeraj 49.

1. SUCCESSOR, 2. PRIDE’S ANGEL, 3. GOLDEN NEIL

7. SPEARHEAD PLATE (1,600m), Cl. V, 5-y-o and over, rated 4 to 30, 5.00: 1. Chieftain (7) V. Bunde 59, 2. Marlboro Man (1) Mustakim 59, 3. Esfir (2) H. Gore 57.5, 4. Myrcella (5) T.S. Jodha 57.5, 5. Speculator (6) Zervan 56.5, 6. Galloping Glory (8) Bhawani 56, 7. Come Back Please (4) N. Bhosale 54 and 8. Spiritual Rock (3) Dashrath 53.

1. COME BACK PLEASE, 2. SPECULATOR, 3. MARLBORO MAN

Day’s Best: FIGHTON

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.