King Louis takes the honours in Sunday Silence Handicap

October 28, 2023 07:13 pm | Updated 07:13 pm IST - CHENNAI:

King Louis, ridden by C. Umesh, won the Sunday Silence Handicap (1,600m), the feature event of the races held here on Saturday (Oct. 28).

1. SULTAN HANDICAP: PRESTO POWER (Koshi Kumar) 1, Ocean Love (L.A. Rozario) 2, Daiyamondo (P. Sai Kumar) 3 and The Sting (Ram Nandan) 4. 4-3/4, shd and 1/2. 1m, 1.43s. ₹15 (w), 10, 25 and 10 (p), SHP: 69, THP: 54, FP: 218, Q: 134, Tla: 319. Owner: Mr. K.R. Muthukaruppan. Trainer: R. Ramanathan.

2. LORENZACCIO HANDICAP (Div. I): ASPIRA (Yash Narredu) 1, Smash Shot (Hindu Singh) 2, Relic Warrior (P. Sai Kumar) 3 and Western Girl (Ram Nandan) 4. Shd, 3-3/4 and lnk, 1m, 14.34s. ₹18 (w), 21, 10 and 19 (p), SHP: 33, THP: 66, FP: 48, Q: 16, Tla: 145. Owners: Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. Anil Saraf & Mr. Balam Mohla. Trainer: D. Narredu.

3. LORENZACCIO HANDICAP (Div. II): GIMMLER (P.S. Chouhan) 1, Marquita (Yash Narredu) 2, Confidential (Hindu Singh) 3 and Annalisa (Inayat) 4. 8-3/4, 1/2 and 3-1/4. 1m, 13.61s. ₹15 (w), 10, 14 and 39 (p), SHP: 20, THP: 44, FP: 26, Q: 28, Tla: 78. Owners: Mr. Cheriyan Abraham & Mr. K.K. Belliappa. Trainer: Anil Kumar.

4. SUNDAY SILENCE HANDICAP: KING LOUIS (C. Umesh) 1, Forever (Yash Narredu) 2, Trevalius (P. Trevor) 3 and Presidential (Hindu Singh) 4. 5, 1-1/2 and 3. 1m, 38.94s. ₹33 (w), 20 and 17 (p), SHP: 19, THP: 48, FP: 85, Q: 46, Tla: 119. Owners: Mr. Joydeep Datta Gupta, Dr. Bhaskar Banerjee, Mr. Jeet Banerjee, Mr. Achuthan Siddharth, Mr. Sanjay Datta Gupta, Mr. Ananda Bose, Mr. Sanjay Ginodia & Mr. Dipak H. Doshi. Trainer: J.E. Mckeown.

5. GALWAY HANDICAP: WINDSOR WALK (Ram Nandan) 1, Choice (Koshi Kumar) 2, Wonderful (Yash Narredu) 3 and Magical Wave (Hindu Singh) 4. 3-1/2, nk and 1-1/4. 1m, 26.79s. ₹50 (w), 24, 14 and 17 (p), SHP: 74, THP: 55, FP: 294, Q: 159, Tla: 909. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

6. CLARION HANDICAP: BERTHA (Yash Narredu) 1, Sheer Rocks (C. Umesh) 2, Bay Of Naples (Ram Nandan) 3 and King Sun (Hindu Singh) 4. 4, 7-1/4 and 1/2. 1m, 13.35s. ₹14 (w), 10, 12 and 46 (p), SHP: 23, THP: 73, FP: 40, Q: 13, Tla: 296. Owners: Villoo Poonawalla Racing & Breeding, M/s. StrideLivestock, Mr. Chetan Shantilal Shah & Mr. Prem F Vazirani. Trainer: D. Narredu.

Jkt: ₹1,717 (36 tkts.), Runner up: ₹407 (65 tkts.), Mini Jkt: 953 (20 tkts.), Tr: 562 (36 tkts.).