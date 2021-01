Juliette wins the feature event

Trainer Karthik Ganapathy’s champion mare Juliette, ridden by A. Sandesh, won the Western India Race Horse Owners’ Association Eclipse Stakes Of India (Gr.2), the main attraction of Sunday’s (Jan. 24) Mumbai races conducted at Pune. The winner is owned by Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Sandesh stole the limelight by riding five winners, while trainer S.K. Sunderji saddled three winners.

1. TOROLOCO PLATE (Div. II) (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: IN CONTENTION (Trevor) 1, Minx (Chouhan) 2, Irish Eyes (Nazil) 3 and Chezza (Merchant) 4. 1-3/4, 6-1/4 and 3. 1m, 39.48s. ₹22 (w), 13, 11 and 35 (p). SHP: 20, FP: 35, Q: 29, Tanala: 363 and 194. Favourite: Minx. Owners: M/s. P.J. Vazifdar, Firoze A. Vakil, M. Rishad, Prem Vazirani & Miss Soonu J. Davar. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. GREAT INVESTMENT PLATE (Div. I) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: PEPPER (Sandesh) 1, Flash Force (Peter) 2, Isle Of Skye (Trevor) 3 and Aira (Bhawani) 4. 7-1/2, 1-3/4 and Nose 1m, 10.09s. ₹18 (w), 12, 25 and 10 (p). SHP: 114, FP: 621, Q: 785, Tanala: 206 and 33. Favourite: Isle Of Skye. Owners: M/s. Geoffrey B. Nagpal, S.R. Sanas & Estate of Late Hiroo G. Matai. Trainer: Sanjay Kolse.

3. AROMA PLATE (1,600m), Cl. III, rated 40 to 66: ONE WISH (Sandesh) 1, Dreams (T.S. Jodha) 2, Oui Sauvage (Neeraj) 3 and Sandman (Trevor) 4. Not run: Antarctica. 3/4, 3 and 2-3/4. 1m, 38.37s. ₹17 (w), 10 and 21 (p). SHP: 39, FP: 38, Q: 49, Tanala: 638 and 109. Favourite: One Wish. Owners: M/s. Jatin L. Trivedi & Nitin H. Jain. Trainer: S.K. Sunderji.

4. EMPERADO PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: EXOTIC QUEEN (Aniket) 1, Enlightened (T.S. Jodha) 2, Ms Boss (Sandesh) 3 and Godsword (J. Chinoy) 4. 1, 1/2 and 1-3/4. 57.94s. ₹50 (w), 12, 15 and 24 (p). SHP: 31, FP: 103, Q: 28, Tanala: 175 and 112. Favourite: Enlightened. Owners: Mr. Ajay Jalan rep. Ultimo Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

5. TOROLOCO PLATE (Div. I) (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: VENEZUELA (Chouhan) 1, Rudimentary (Trevor) 2, Arrecife (Peter) 3 and Royal Castle (J. Chinoy) 4. Not run: Corus. 5-1/2, 2-1/2 and 1-1/2. 1m, 40.00s. ₹19 (w), 13, 12 and 20 (p). SHP: 46, FP: 62, Q: 20, Tanala: 581 and 124. Favourite: Venezuela. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke & Mr. Jay V. Shirke. Trainer: P. Shroff.

6. SMASHER PLATE (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: SUMMER NIGHT (Sandesh) 1, Seasons Greetings (Chouhan) 2, Cabo Da Roca (Dashrath) 3 and Ladida (T.S. Jodha) 4. Not run: Socrates. 1-1/4, 3-3/4 and 1/2. 2m, 4.64s. ₹32 (w), 11, 12 and 12 (p). SHP: 57, FP: 103, Q: 162, Tanala: 459 and 590. Favourite: Seasons Greetings. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd. & Mr. Ponkumaran Dhanasekar. Trainer: S.K. Sunderji.

7. CAMPANERO PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only: DRAGONESS (Parmar) 1, Circus Queen (Sandesh) 2, Fortune Cookie (Ajinkya) 3 and Alfayiz (Zervan) 4. Not run: Caprifla. 9-1/4, 2-1/4 and 2-3/4. 1m, 9.27s. ₹17 (w), 17, 19 and 104 (p). SHP: 61, FP: 593, Q: 316, Tanala: 1,500. Favourite: Dragoness. Owners: Mr. Vijay B. Shirke & Mr. Prashant Nagar and Mr. M.K. Jadhav rep. SKJ Racing and Breeding Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

8. WESTERN INDIA RACE HORSE OWNERS’ ASSOCIATION ECLIPSE STAKES OF INDIA (Gr. 2) (2,000m), (Terms) 4-y-o & over: JULIETTE (Sandesh) 1, Parisian (Trevor) 2, Victorious Sermon (Zervan) 3 and Roberta (Chouhan) 4. 1-3/4, 2 and 1/2. 2m, 3.46s. ₹25 (w), 10, 12 and 16 (p). SHP: 29, FP: 47, Q: 55, Tanala: 136 and 116. Favourite: Parisian. Owners: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

9. A CAMPBELL TROPHY (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66: POKERFACE (Nazil) 1, Sharareh (Bhawani) 2, Namaqua (Parmar) 3 and Memorable Memories (Dashrath) 4. Sh, Sh and 1/2. 58.06s. ₹428 (w), 29, 32 and 26 (p). SHP: 48, FP: 1,761, Q: 898. Tanala: C/O. Favourite: Menilly. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Nosher Cama.

10. EMPERADO PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: AEGON (T.S. Jodha) 1, Sufiyah (Parmar) 2, Phoenix Spirit (Raghuveer) 3 and Sussing (Peter) 4. 6-1/4, 2-1/4 and 3/4. 57. 66s. ₹13 (w), 10, 24 and 260 (p). SHP: 73, FP: 87, Q: 154. Favourite: Aegon. Owners: M/s. Bezan Chenoy & Neville H. Bilpodiwala. Trainer: Bezan Chenoy.

Note: Santosh G. (atop Gabriel) was dislodged near 400m but he escaped unhurt. Turmeric Tower (J. Chinoy up) reared up at the start leaving the jockey standing on the gates and came out riderless.

11. GREAT INVESTMENT PLATE (Div. II) (1,200m), Cl. V, rated 4 to 30: DHARASANA (Sandesh) 1, Gusty Girl (Ayyar) 2, Gandalf (Peter) 3 and Anoushka (Merchant) 4. Not run: Moment Of Madness. 1, 1-3/4 and Hd. 1m, 11.60s. ₹15 (w), 15, 27 and 15 (p). SHP: 140, FP: 4,148, Q: 1,884, Tanala: 2,250. Favourite: Dharasana. Owners: Mr. Vikram Bachhawat rep. Bachhawat Farms Pvt. Ltd., M/s. Jatin L. Trivedi & Nitin H. Jain. Trainer: S.K. Sunderji.

Jackpot: (i): 70%: ₹978 (6 tkts.) & 30%: 279 (9 tkts.); (ii): 70%: 852 (15 tkts.) & 30%: 342 (16 tkts.).

Treble: (i) 647 (4 tkts), (ii) 307 (11 tkts), (iii) C/O.

Super Jackpot: 70%: 4, 612 (1 tkt.) & 30%: 1,976 (1 tkt.).