Juliette wins main event

Juliette piloted by Colm O’Donoghue won the Indian Oaks (Gr.1), the main attraction of Saturday’s (Jan.18) races. The winner is owned by Dr. M.A.M. Ramamswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Karthik Ganapathy trains the winner.

1. RAO SAHEB D K PARKAR TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46: POWER OF THOR (Kaviraj) 1, Fanfare (C.S. Jodha) 2, Mount Moriah (Trevor) 3 and Tudor Hall (Nathan Evans) 4. Not run: Shae. Sh, 1, 1. 1m 38.85s. ₹ 95 (w), 30 and 32 (p). SHP: 82, EXW: 5,590, FP: 743, Q: 601, Tanala: 3,960 and 485. Favourite: Tudor Hall. Owners: Mr. Vijay V.Shah & Mrs. Pooja V.Shah rep. Vs Zaia Thoroughbred Racing & Breeding Pvt Ltd, Begum Shaherbanoo Husain Lagad & Mr. Harisharaan Hardial Devgan. Trainer: Narendra Lagad.

2. YAWAR RASHID TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: POLYNEICES (Chouhan) 1, Cormorant (Trevor) 2, Hodson’s Horse (Santosh) 3 and Angels Harmony (Kaviraj) 4. 1-1/2, 3/4, 4-1/2. 1m 23.74s. ₹ 30 (w), 15, 12 and 20 (p). SHP: 42, EXW: 2,319, EXP: 796, FP: 115, Q: 37, Tanala: 324 and 136. Favourite: Polyneices. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt Ltd. Trainer: Nosher Cama.

3. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY DIV.II (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: CONSCIENCE (Kamble) 1, Isinit (Pranil) 2, Falconette (Nathan Evans) 3 and Brave (Kaviraj) 4. 2-1/4, 1, 3/4. 59.41s. ₹ 62 (w), 20, 27 and 19 (p). SHP: 93, EXP: 578, FP: 1,843, Q: 1,124, Tanala: 5,887 and 3,784. Favourite: Luminosity. Owners: Mr. D.A. Nanda, Mrs. Esha Nanda Bhojwani & Mr. Amitabh Nanda rep. Arion Horse Co Pvt Ltd, Mrs. D. Khaitan, Mr. & Mrs. A. Khaitan and Mrs. D. Jalan rep. Soom Stud Farm Pvt Ltd & Mr. Sultan Singh. Trainer: M. Narredu.

4. R R BYRAMJI TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66: MY PRECIOUS (A. Prakash) 1, Golden Hind (Trevor) 2, Majestic Warrior (Sandesh) 3 and Makhtoob (C.S.Jodha) 4. 1, Nose, 1. 1m 23.62s. ₹ 166 (w), 29, 15 and 14 (p). SHP: 45, EXW: 18,088, EXP: 780, FP: 1,516, Q: 643, Tanala: 3,868 and 1,381. Favourite: Mirabilis. Owners: Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

5. P D AVASIA TROPHY (1,200m), Cl.II, rated 60 to 86: SILVER FLAMES (Akshay Kumar) 1, Joplin (Chouhan) 2, Flaming Martini (David Allan) 3 and Golden Guest (David Egan) 4. 3-1/2, 1/2, 1-1/2. 1m 10.20s. ₹ 31 (w), 13, 25 and 15 (p). SHP: 75, EXW: 3,053, EXP: 101, FP: 399, Q: 181, Tanala: 1,039 and 292. Favourite: Silver Flames. Owners: Mr. Cyrus S.Poonawalla, Mr. Adar C.Poonawalla & Mrs. Natasha A.Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd, M/s. Solomon F.Sopher, Dinsha P. Shroff, Munchi P. Shroff & K. Dadachanji. Trainer: Altaf Hussain.

6. GOOL S.POONAWALLA MILLION (Gr.3) (1,200m), 3-y-o only: CALIFORNIA (Trevor) 1, Lady Lanette (Neeraj) 2, Flame Of Thea (Nathan Evans) 3 and Recall Of You (David Allan) 4. 7, 1/2, 1/2. 1m 11.17s. ₹ 17 (w), 12 and 22 (p). SHP: 34, EXW: 1,082, FP: 60, Q: 47, Tanala: 258 and 211. Favourite: California. Owners: Mr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Pvt Ltd, M/s. Chetan Shah, Dinesh G. Vazirani & Mrs. B.E. Saldanha. Trainer: M. Narredu.

7. TRICUMDAS DWARKADAS TROPHY DIV.I (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: HIDDEN GOLD (David Egan) 1, Speed Air (Chouhan) 2, Turmeric Tower (Sandesh) 3 and Romantic Warrior (Shubham) 4. 2-1/4, 12/, Lnk, 59.23s. ₹ 21 (w), 12, 23 and 17 (p). SHP: 91, EXW: 8,704, EXP: 1,208, FP: 236, Q: 132, Tanala: 508 and 173. Favourite: Hidden Gold. Owners: Mrs. Behroze Z. Poonawalla & Mr. Yohan Z. Poonawalla Racing & Brdg Pvt Ltd, Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Sagar Ishwardas Chordia & Jehan J. Sataravala. Trainer: Dallas Todywalla.

8. INDIAN OAKS (Gr.1) (2,400m), Indian Fillies, 4-y-o only: JULIETTE (Musketier – Gimmesumsugar) (O’Donoghue) 1, Well Connected (Arazan – Guest Connection) (David Allan) 2, Thailand (Top Class – Immortal Story) (S. John) 3 and Armaity (Multidimensional – Hills And Stars) (A. Imran Khan) 4. 5-3/4, 2-1/4, 2-3/4. 2m 29.86s. ₹ 44 (w), 16, 18 and 23 (p). SHP: 62, EXP: 2,100, FP: 112, Q: 107, Tanala: 1,290 and 497. Favourite: Juliette. Owners: Dr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

9. BLUE RIBBON TROPHY (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: RUMBA (Leigh Roche) 1, Sweeping Move (Bhawani) 2, His Master’s Vice (Nirmal) 3 and Mr. Honey (C.S. Jodha) 4. 5-1/2, 3/4, 1-1/2. 1m 39.29s. ₹ 20 (w), 12, 17 and 48 (p). SHP: 67, EXW: 17,592, EXP: 3,349, FP: 267, Q: 122, Tanala: 2,092 and 1,096. Favourite: Rumba. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B.Shirke, M/s. Jay V.Shirke & P.Shroff. Trainer: P. Shroff.

Jackpot : (i) 70 per cent: ₹ 26,782 (7 tkts), : 30 per cent: 5,356 (15 tkts). (ii) 70 per cent: 1,468 (389 tkts), : 30 per cent: 230 (1,064 tkts).

Treble : (i) ₹ 10, 206 (carried forward), (ii) 291 (83 tkts), (iii) 358 (98 tkts).

Super Jackpot : 70 per cent: ₹ 25, 139 (3 tkts), : 30 per cent: 3,591 (9 tkts).