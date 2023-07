It’s Synthesis vs. Destroyer in the Betway Bangalore Summer Derby 

July 16, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Synthesis and Destroyer may fight out the finish of the Betway Bangalore Summer Derby (2,000m), the stellar attraction of the races to be held here on Sunday (July 16). There will be no false rails. The brought forward Jackpot pool of ₹4,34,912 will be added to Jackpot pool.

1. KNOTTY MAIDEN MILLION (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-20 p.m.: 1. Brave Majesty (3) S. Saqlain 56, 2. Knotty Challenger (9) Akshay K 56, 3. Leather Back (2) Sai Kiran 56, 4. Smash Shot (6) Hindu S 56, 5. Tigerking (1) T.S. Jodha 56, 6. Avicena (4) Antony 54.5, 7. Precious (8) P. Sai Kumar 54.5, 8. Smile Of Beauty (7) D. Patel 54.5 and 9. Trident Star (5) Zervan 54.5.

1. LEATHER BACK, 2. KNOTTY CHALLENGER, 3. PRECIOUS

2. TURF AUTHORITIES OF INDIA TROPHY (1,800m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 1-55: 1. Balor (1) S. John 60, 2. Ruling Goddess (8) Shreyas S 59.5, 3. Kushaq (7) Likith Appu 57, 4. Twilight Tornado (11) Inayat 56.5, 5. Stormy Ocean (6) Antony 56, 6. Mighty Zo (4) Akshay K 55.5, 7. Golden Time (10) S. Saqlain 55, 8. Turkoman (2) Neeraj 54.5, 9. All Attraction (3) G. Vivek 53, 10. Mandela (5) Hindu S 52 and 11. Stellar Gold (9) Vishal Bunde 51.

1. MIGHTY ZO, 2. ALL ATTRACTION, 3. RULING GODDESS

3. HYDERABAD SALVER (1,400m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Shabelle (10) Trevor 61.5, 2. Touch Of Grey (6) Suraj 60, 3. Dubai Flame (1) Hasib Alam 55, 4. Extraordinary (8) Afsar Khan 54, 5. Super Kind (7) R. Pradeep 54, 6. Four Wheel Drive (4) Khurshad 53, 7. Twinkle Feet (2) A. Ramu 52.5, 8. Vivaldo (9) Akshay K 52.5, 9. Aquamatic (3) I. Chisty 51, 10. Contribute (5) Hindu S 51 and 11. Fortunatus (11) Neeraj 50.

1. TOUCH OF GREY, 2. SHABELLE, 3. VIVALDO

4. COROMANDEL GROMOR B.T.C. ANNIVERSARY CUP (1,400m), 4-y-o & over, (Terms), 3-05: 1. Northern Lights (4) Trevor 60, 2. Evaldo (1) S. John 58.5, 3. Jake (2) Hindu S 55.5, 4. Knotty Dancer (6) G. Vivek 55.5, 5. Golden Oaks (5) Hasib Alam 53.5, 6. Imperial Blue (8) S. Saqlain 53.5, 7. Leopard Rock (7) Yash 53.5, 8. Siege Perilous (9) Akshay K 53.5, 9. Supreme Dance (3) C. Umesh 53 and 10. Dun It Again (—)(—) 52.5.

1. NORTHERN LIGHTS, 2. EVALDO, 3. LEOPARD ROCK

5. HOOVES OF STEEL SUMANGALA TMT MILLION (1,600m), maiden 3-y-o, (Terms), 3-40: 1. Booster Shot (3) Akshay K 56, 2. Pneuma (6) G. Vivek 56, 3. Royal Mysore (8) Antony 56, 4. Shadow Of The Moon (9) I. Chisty 56, 5. Anadale (10) S. Saqlain 54.5, 6. Mariana (7) C. Umesh 54.5, 7. Momentous (1) T.S. Jodha 54.5, 8. Regal Aristocracy (5) Neeraj 54.5, 9. Sassy (2) Shreyas S 54.5 and 10. Truth In Wine (2) Hindu S 54.5.

1. ANADALE, 2. ROYAL MYSORE, 3. MARIANA

6. BETWAY BANGALORE SUMMER DERBY (2,000m), 3-y-o only, (Terms), 4-15: 1. Champions Way (12) Yash 56, 2. Christofle (—) (—) 56, 3. Destroyer (9) I. Chisty 56, 4. Elpenor (11) Akshay K 56, 5. Imperial Gesture (2) Hindu S 56, 6. Ruling Dynasty (8) Antony 56, 7. Synthesis (3) Suraj 56, 8. The Godfather (7) Neeraj 56, 9. Auspicious Queen (6) Angad 54.5, 10. Jamari (5) C. Umesh 54.5, 11. N R I Doublepower (10) S. Saqlain 54.5 and 12. Waikiki (1) N.S. Parmar 54.5.

1. SYNTHESIS, 2.. DESTROYER, 3. CHAMPIONS WAY

7. MUMBAI CUP (1,200m), rated 70 & above, 5-00: 1. Dun It Again (1) S. Saba 65, 2. Fast Rain (6) N.S. Parmar 60.5, 3. Star Glory (2) Suraj 59.5, 4. Savvy Chic (7) K. Nazil 59, 5. Raisina Star (5) Hindu S 57, 6. Queenstown (4) Zervan 56.5, 7. Siege Courageous (3) G. Vivek 55.5, 8. Galactical (10) Arvind K 52.5, 9. Peyo (9) Vinod Shinde 51 and 10. Promise Kept (8) S. Saqlain 51.

1. SIEGE COURAGEOUS, 2. RAISINA STAR, 3. SAVVY CHIC

8. DESERT GOD TROPHY (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 5-40: 1. King Of War (11) Akshay K 62.5, 2. Time (1) K. Nazil 61.5, 3. Top Dancer (4) Inayat 61.5, 4. Dear Lady (9) S. Saba 61, 5. Capriati (12) S. John 60, 6. Sofiya (8) Yash 59, 7. Ooh La La (6) Shreyas S 58, 8. Mystical Merkabah (2) Angad 57.5, 9. Foi (14) S. Saqlain 56.5, 10. Benignity (10) P. Surya 56, 11. Glow In The Dark (5) Sai Kiran 55, 12. Limited Edition (7) Jagadeesh 54, 13. Debonair (3) Rayan 53.5 and 14. The Strikingly (13) Afsar Khan 53.5.

1. TOP DANCER, 2. KING OF WAR, 3. TIME

Day’s best: NORTHERN LIGHTS

Double: LEATHER BACK — TOUCH OF GREY

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.