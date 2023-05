It’s Queenstown vs. Moon’s Blessing in the Racing Patrons Trophy 

May 20, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Queenstown and Moon’s Blessing may fight out the finish of the Racing Patrons Trophy (1,200m), the feature event of the opening day races to be held here on Saturday (May 20). False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MAY DAY PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 2-30 p.m.: 1. Lex Luthor (6) Indrajeet S 60.5, 2. True Faith (9) A. Imran 59.5, 3. August (8) Trevor 59, 4. Roman Spirit (2) N.S. Parmar 59, 5. Cat Whiskers (7) Akshay K 58, 6. Breeze Bluster (3) S. Saqlain 55.5, 7. The Golden Dream (1) Khurshad 54, 8. Ozark (10) S. Saba 53.5, 9. Divine Masculine (4) Rajesh K 51 and 10. Sling Shot (5) Vinod Shinde 50.

1. TRUE FAITH, 2. AUGUST, 3. CAT WHISKERS

2. QUASAR PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 3-00: 1. Southern Force (3) Trevor 62.5, 2. Aherne (7) Yash 61.5, 3. Sea Blush (5) Deepak S 59, 4. Eco Friendly (10) P. Siddaraju 58.5, 5. My Vision (8) Chethan K 58.5, 6. Rhapsody In Green (1) J.H. Arul 58, 7. Memorable Time (4) S. Saqlain 55.5, 8. Mighty Zo (6) R. Girish 55, 9. Antilope (2) N.S. Parmar 53, 10. Sunway Lagoon (9) Tousif 52.5 and 11. Venus (11) Likith Appu 51.5.

1. SOUTHERN FORCE, 2. MEMORABLE TIME, 3. ANTILOPE

3. AKHAL-TEKE PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Michigan Melody (9) Sonu K 62.5, 2. Siege Courageous (3) Trevor 62.5, 3. Anakin (5) Shreyas S 60, 4. Mystic Eye (7) Akshay K 56.5, 5. Skyfire (12) S. Saba 56.5, 6. Extraordinary (6) P. Siddaraju 56, 7. Montelena (11) Likith Appu 55, 8. Archway (10) K. Nazil 54, 9. Cash Out (2) Arvind K 54, 10. Tough Cookie (1) R. Pradeep 53, 11. Fighton (4) N.S. Parmar 52 and 12. Embankment (8) Hasib 50.

1. SIEGE COURAGEOUS, 2. FIGHTON, 3. MONTELENA

4. WELCOME TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Fearless Joey (3) Kiran Naidu 56, 2. Treasure Chest (7) N.S. Parmar 56, 3. Verrocchio (9) Trevor 56, 4. Vinamrao (5) K. Nazil 56, 5. Walvis Bay (4) G. Vivek 56, 6. Exeter (1) Ajeet K 54.5, 7. Precious (2) Abhay S 54.5, 8. Striking Eyes (8) S. Saqlain 54.5 and 9. Tehani (6) Akshay K 54.5.

1. VERROCCHIO, 2. PRECIOUS, 3. TEHANI

5. RACING PATRONS TROPHY (1,200m), rated 70 & above, 4-30: 1. Jeweller (8) S. Saba 65, 2. Sea Lion (6) A. Imran 61, 3. Star Glory (5) Yash 59.5, 4. Fast Rain (7) N.S. Parmar 57.5, 5. Moon’s Blessing (4) Trevor 56.5, 6. Queenstown (2) Likith Appu 56.5, 7. Kay Star (3) K. Nazil 50 and 8. Promise Kept (1) S. Saqlain 50.

1. QUEENSTOWN, 2. MOON’S BLESSING, 3. STAR GLORY

6. WELCOME TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 5-00: 1. Australia (6) Abhay S 56, 2. Clifford (1) Zervan 56, 3. Northern Quest (8) Rayan 56, 4. Vivaldo (7) Akshay K 56, 5. Desertdragon (3) Hindu S 54.5, 6. Good Tip (4) Kiran Naidu 54.5, 7. Greenwich (2) S. Saqlain 54.5 and 8. Serai (5) Vishal Bunde 54.5.

1. VIVALDO, 2. CLIFFORD, 3. GREENWICH

7. KUNIGAL STUD PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 5-30: 1. Artemis Ignacia (4) Zervan 61, 2. Serdar (8) Akshay K 60, 3. Shabelle (1) Trevor 60, 4. Humanitarian (3) Yash 57.5, 5. English Bay (7) Ashok K 57, 6. Win My Luv (6) Indrajeet S 57, 7. Peluche (5) A. Ramu 55.5, 8. Golden Time (10) Shreyas S 54, 9. The Republic Power (9) Khurshad Alam 54 and 10. Always Happy (2) G. Vivek 52.5.

1. SHABELLE, 2. ARTEMIS IGNACIA, 3. SERDAR

Day’s best: VERROCCHIO

Double: SIEGE COURAGEOUS — SHABELLE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.