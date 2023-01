It’s Philosophy vs. Victoria Punch in Wolf777 Bangalore Oaks 

January 07, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Philosophy and Victoria Punch may fight out the finish of the Wolf777 Bangalore Oaks (2,400m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Jan. 7). False rails (width about 4m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. INDIRA SAGAR PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 1-45 p.m.: 1. Tiger Returns (7) Rayan 60, 2. Ultimate Striker (2) G. Vivek 60, 3. Smile Around (5) M. Chandrashekar 59.5, 4. Air Blast (4) A. Imran 58.5, 5. Silver Swift (8) Indrajeet S 57.5, 6. Gold Gray (6) Sai Kiran 57, 7. Anne Boleyn (1) Tousif 56 and 8. Jersey Legend (3) L.A. Rozario 56.

1. ULTIMATE STRIKER, 2. AIR BLAST, 3. ANNE BOLEYN

2. SARDAR SAROVAR PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2-15: 1. The Golden Dream (4) M. Chandrashekar 60, 2. Scarlet Ibis (5) R. Pradeep 58, 3. Capriati (6) Antony 57, 4. Beldona (10) Sai Kiran 56.5, 5. Impiana (9) L.A. Rozario 56.5, 6. Southernaristocrat (1) Indrajeet S 56, 7. Emma (3) Vaibhav 55.5, 8. Fair Counsel (8) G. Vivek 55.5, 9. The Sound Of Music (2) Vivek 54.5 and 10. Baroness (7) Kiran Rai 54.

1. CAPRIATI, 2. EMMA, 3. IMPIANA

3. MASTER KEY PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-45: 1. Invincible (7) Suraj 56, 2. Stellantis (3) Trevor 56, 3. Superhero (1) Tousif 56, 4. The Gallery Time (8) R. Pradeep 56, 5. The Welcome (4) Vivek 56, 6. Crosswater (6) Antony 54.5, 7. Seeking The Stars (2) Zervan 54.5 and 8. The Blissfulelysee (5) Sai Kiran 54.5.

1. INVINCIBLE, 2. STELLANTIS, 3. CROSSWATER

4. DHARMAPRAKASHA L.S. VENKAJI RAO MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Artemis Ignacia (8) Sandesh 60, 2. Extraordinary (5) Sai Kiran 58, 3. Queen Spirit (3) Zervan 58, 4. Anakin (1) S. Saqlain 56.5, 5. Skyfire (6) Tousif 56.5, 6. Striking Memory (2) G. Vivek 55.5, 7. General Patton (9) Khurshad 54, 8. Osiris (4) Jagadeesh 51 and 9. Star Admiral (7) Neeraj 51.

1. ARTEMIS IGNACIA, 2. QUEENS SPIRIT, 3. STAR ADMIRAL

5. CHIEF MINISTER’S TROPHY (2,000m), 4-y-o & over, (Terms), 3-45: 1. Automatic (3) Srinath 60, 2. Karanveer (4) Trevor 60, 3. Silvarius (1) Antony 60 and 4. Speedster (2) Suraj 59.5.

1. SPEEDSTAR, 2. KARANVEER

6. WOLF777 BANGALORE OAKS (2,400m), 4-y-o fillies, (Terms), 4-15: 1. La Reina (3) Neeraj 57, 2. Mirra (6) Antony 57, 3. Philosophy (4) Sandesh 57, 4. Silver Canyon (5) Trevor 57, 5. Star Comet (8) C.S. Jodha 57, 6. Stellar Gold (1) I. Chisty 57, 7. Tough Cookie (7) P.S. Chouhan 57, 8. Triple Wish (9) Srinath 57 and 9. Victoria Punch (2) Suraj 57.

1. PHILOSOPHY, 2. VICTORIA PUNCH, 3. MIRRA

7. SARDAR SAROVAR PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-45: 1. Unique Style (9) Salman K 60.5, 2. Aherne (7) Darshan 58.5, 3. Step To Destiny (2) Srinath 57, 4. Roman Power (8) Antony 55, 5. Santorino (3) L.A. Rozario 55, 6. The Athabasca (10) Vivek 55, 7. Moving Ahead (4) R. Pradeep 54.5, 8. Mr Humble (5) Tousif 54.5, 9. Stunning Beauty (6) Sai Kiran 54.5 and 10. Mystical Merkabah (1) Kiran Rai 52.

1. SANTORINO, 2. STEP TO DESTINY, 3. ROMAN POWER

8. INDIRA SAGAR PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 5-15: 1. Starry Wind (4) Md. Akram 62, 2. Panama (1) B. Dharshan 60.5, 3. Aceros (3) Salman K 60, 4. The Strength (7) Sai Kiran 59.5, 5. Baltimore (9) Likith Appu 59, 6. Chisox (8) L.A. Rozario 59, 7. Musterion (5) A. Imran 59, 8. Chain Of Thoughts (6) Darshan 58.5 and 9. Habanero (2) D. Patel 55.

1. STARRY WIND, 2. CHAIN OF THOUGHTS, 3. THE STRENGTH

Day’s best: CAPRIATI

Double: ARTEMIS IGNACIA — SANTORINO

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 5, 6 and 7; (ii): 6, 7 and 8.