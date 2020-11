It’s Oscars Thunder v Priceless Ruler in main event

Oscars Thunder and Priceless Ruler may fight out the finish in the Change Of Luck Plate (1,000m), the main event of the opening day’s races to be held here on Friday (Nov. 6). It will be a closed door racing without spectators.

1. NOVEMBER PLATE (1,000m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Break The Silence (2) A.M. Alam 60, 2. Street Cat (6) M. Bhaskar 60, 3. Rhiannon (10) Yash 59.5, 4. Daiyamondo (4) Antony Raj 58, 5. Amazing Kitten (3) Shahar Babu 57.5, 6. Arazinger (11) P. Ajeeth Kumar 57.5, 7. Azeria (7) B. Nikhil 57.5, 8. Jericho (9) Azad Alam 57.5, 9. Shelomi (8) Farhan 56.5, 10. Vibrant Approach (5) S. Shareef 55.5, 11. Oliver Twist (12) Ayaz Khan 54.5 and 12. Gulabi Doll (1) Zervan 51.5.

1. DAIYAMONDO, 2. RHIANNON, 3. VIBRANT APPROACH

2. EGYPTIANA PLATE (1,000m), rated 20 to 45, 2-00: 1. Perfect Princess (12) Zervan 60, 2. Otus (4) Rajendra Singh 58, 3. Penang (6) P. Ajeeth Kumar 58, 4. Protea (3) Antony Raj 56.5, 5. Oxygen (7) Azfar Syeed 56, 6. Pacific (11) B. Nikhil 56, 7. Rwanda (5) Brisson 56, 8. Desert Force (1) Kiran Naidu 55.5, 9. Incredible Star (8) P. Sai Kumar 55, 10. Steve Mcqueen (10) Azad Alam 55, 11. Majestic Wind (9) Yash 54 and 12. Gallant Star (2) Muzaffar 51.

1. INCREDIBLE STAR, 2. PROTEA, 3. OXYGEN

3. WELCOME CUP (Div. I), (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-30: 1. Blue Patent (4) Farhan 56, 2. Cavallo Vincente (10) Antony Raj 56, 3. Flash Star (9) Surya 56, 4. Radical Review (3) Jagadeesh 56, 5. Angel Heart (5) M. Bhaskar 54.5, 6. Autumn Shower (2) Rayan Ahmed 54.5, 7. Carnoustie (1) Kiran Naidu 54.5, 8. Embrace (6) Brisson 54.5, 9. Fakhrunisa (11) Yash 54.5, 10. Full Of Surprise (8) Zervan 54.5, 11. Golden Streak (12) A.M. Alam 54.5 and 12. Mayflower (7) S. Shareef 54.5.

1. FAKHRUNISA, 2. EMBRACE, 3. FULL OF SURPRISE

4. WELCOME CUP (Div. II), (1,000m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Majestic Charmer (9) S. Shareef 56, 2. Moment Of Life (8) P. Ajeeth Kumar 56, 3. Supreme Excelsior (12) Nakhat Singh 56, 4. Divina (2) Yash 54.5, 5. Midsummer (6) Ayaz Khan 54.5, 6. Naomi (3) Jagadeesh 54.5, 7. Romantic Bay (1) Shahar Babu 54.5, 8. Royal Dreams (7) Brisson 54.5, 9. Senora Bianca (5) P. Sai Kumar 54.5, 10. Songbird (11) Azad Alam 54.5, 11. Sweet Home (4) B. Nikhil 54.5 and 12. Wakeful (10) Farhan 54.5.

1. NAOMI, 2. MOMENT OF LIFE, 3. ROYAL DREAMS

5. BELMONT PLATE (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 3-30: 1. Gods Plan (2) P. Sai Kumar 60.5, 2. Towns End (6) Azfar Syeed 60, 3. Wise Don (7) Kamigallu 58.5, 4. Lady Rhino (3) Rayan Ahmed 57.5, 5. Star Proof (4) Kiran Naidu 57.5, 6. Country’s Grace (—) (—) 56.5, 7. Dominant (11) A.M. Alam 56, 8. Queen Supreme (5) Muzaffar 55, 9. Cape Cod (1) P. Ajeeth Kumar 54.5, 10. Queen Justitia (10) Yash 53.5, 11. Fun Lover (8) S. Shareef 51.5 and 12. Intox (9) B. Nikhil 50.5.

1. GODS PLAN, 2. STAR PROOF, 3. QUEEN JUSTITIA

6. CHANGE OF LUCK PLATE (Div. I), (1,000m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Kingoftheworld (8) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Oscars Thunder (5) Yash 59.5, 3. Bora Bora (9) Brisson 59, 4. Excelerate (7) Shahar Babu 59, 5. Octavian (3) A.M. Alam 59, 6. Sentosa (6) Azfar Syeed 57.5, 7. Hebron (2) Jagadeesh 57, 8. Drei Bruder (1) Farhan 56.5, 9. Priceless Ruler (4) Nakhat Singh 56.5 and 10. Emissary (10) Kiran Naidu 55.

1. OSCARS THUNDER, 2. PRICELESS RULER, 3. BORA BORA

7. WAR ADMIRAL PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Kingston Heath (4) Kamigallu 62, 2. Texas Rose (3) Farhan 62, 3. Breaking Bounds (10) Antony Raj 61, 4. Pinewood (1) Surya 58.5, 5. Queens Hall (2) P. Sai Kumar 56.5, 6. Booms Lang (9) S. Shareef 56, 7. Imperial Empress (11) Nakhat Singh 54.5, 8. Royal Protocal (12) Kiran Naidu 54, 9. Blue Bliss (7) Azfar Syeed 53.5, 10. Lordship (6) C. Brisson 51, 11. Shreya’s Pet (8) Ayaz Khan 51 and 12. Torbert (5) Jagadeesh 50.

1. TORBERT, 2. LORDSHIP, 3. IMPERIAL EMPRESS

8. CHANGE OF LUCK PLATE (Div. II), (1,000m), rated 60 to 85, 5-00: 1. Silver Hawk (ex: Striking Grey) (5) Antony Raj 60, 2. Rutbedaar (9) P. Ajeeth Kumar 58, 3. Storm Flag (1) Yash 55.5, 4. Pretty Gal (8) P. Sai Kumar 55, 5. Wonder Blaze (6) S. Shareef 55, 6. Excellent Phoenix (3) Azfar Syeed 54.5, 7. Star Guitar (4) B. Nikhil 54.5, 8. Royal Prestige (2) A.M. Alam 54, 9. Cher Amie (10) Zervan 53 and 10. Glorious Land (7) Farhan 51.5.

1. CHER AMIE, 2. STORM FLAG, 3. EXCELLENT PHOENIX