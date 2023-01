It’s La Reina vs. Trevalius in the Wolf777 Bangalore Derby 

January 26, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

La Reina and Trevalius may fight out the finish of the Wolf777 Bangalore Derby (2,400m), the stellar attraction of the races to be held here on Thursday (Jan. 26). There will be no false rails.

1. TOTALIZATOR CUP (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45, 1-00 p.m.: 1. Empire Of Dreams (8) Trevor 60, 2. Able One (3) B.L. Paswan 59.5, 3. Mighty Swallow (6) Sandesh 58, 4. The Republic Power (4) Sai Kiran 59, 5. Born Dancer (2) R. Pradeep 58.5, 6. Empress Bella (9) Tousif 58.5, 7. Mr Humble (5) Salman K 58.5, 8. Lady Godiva (10) S. Shareef 57.5, 9. Twilight Fame (7) Angad 57.5 and 10. Sling Shot (1) S. Saqlain 55.5.

1. EMPIRE OF DREAMS, 2. SLING SHOT, 3. MIGHTY SWALLOW

2. SADDLE UP PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 1-30: 1. Antilope (8) Likith Appu 62.5, 2. Baroness (14) Angad 62.5, 3. Bellissimo (1) Vivek 62.5, 4. Spirit Dancer (11) Darshan 62.5, 5. Sunway Lagoon (4) A. Imran 62.5, 6. The Strikingly (5) Sai Kiran 62.5, 7. Emma (7) L.A. Rozario 62, 8. Double Vision (6) Vinod Shinde 61.5, 9. Ooh La La (12) P. Mani 61.5, 10. Chiraag (9) M. Chandrashekar 60.5, 11. By The Book (3) Jagadeesh 60, 12. Max Mueller (10) S. Saqlain 56.5, 13. Red Lucifer (13) Vaibhav 55 and 12. Regal Force (2) S. Shareef 53.

1. MAX MUELLER, 2. BARONESS, 3. EMMA

3. TOTALIZATOR CUP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-05: 1. Tripitaka (2) L.A. Rozario 62.5, 2. Chul Bul Rani (—) (—) 59, 3. Sheer Bliss (9) Vinod Shinde 57.5, 4. Singhsaab (4) Indrajeet S 56.5, 5. Agera (7) R. Pradeep 55, 6. Contador (6) Antony 55, 7. Flying Brave (8) B. Nayak 55, 8. Master Of Courage (5) Vivek 55, 9. Stunning Beauty (1) Sai Kiran 54.5, 10. Scarlet Ibis (10) Salman K 54 and 11. Maroon (3) S. Saqlain 53.5.

1. TRIPITAKA, 2. CONTADOR, 3. STUNNING BEAUTY

4. MYSORE RACE CLUB TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-40: 1. Crown Witness (2) Suraj 56, 2. Del Pico (10) S. Saqlain 56, 3. Ruling Dynasty (9) Akshay K 56, 4. Sian (1) I. Chisty 56, 5. The Gallery Time (11) Sai Kiran 56, 6. Tigerking (3) Tousif 56, 7. Treasure Chest (6) Arshad 56, 8. Auspicious Queen (8) Angad 54.5, 9. Avondale (5) Trevor 54.5, 10. Estefania (4) Antony 54.5 and 11. Regal Aristocracy (7) Sandesh 54.5.

1. RULING DYNASTY, 2. DEL PICO, 3. CROWN WITNESS

5. VIDHANA SOUDHA CUP (1,600m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Roudy (1) A. Imran 60, 2. Only You (3) Sandesh 58, 3. Inyouwebelieve (2) Trevor 57, 4. Rapidus (6) Akshay K 54, 5. Twilight Tornado (7) C.S. Jodha 53, 6. Clever Hans (8) Salman K 52.5, 7. Eco Friendly (5) Sai Kiran 52 and 8. Sea Blush (4) S. Saqlain 52.

1. RAPIDUS, 2. INYOUWEBELIEVE, 3. ONLY YOU

6. INDIAN REPUBLIC TROPHY (1,200m), rated 60 to 85, 3-50: 1. Knight In Hooves (12) M. Prabhakaran 61.5, 2. De Villiers (4) Trevor 59.5, 3. Aztec Queen (8) Akshay K 57, 4. Green Channel (1) C.S. Jodha 55, 5. Polished Girl (5) Suraj 55, 6. Del Mar (7) S. Saqlain 54.5, 7. Kensington Court (10) L.A. Rozario 54, 8. Cool Rider (2) Likith Appu 53.5, 9. Silver Ikon (11) Tousif 53, 10. Capable (6) Sai Kiran 51.5, 11. Anakin (9) Vinod Shinde 50.5 and 12. Isnt She Beautiful (3) Neeraj 50.

1. ISNT SHE BEAUTIFUL, 2. POLISHED GIRL,3. AZTEC QUEEN

7. WOLF777 BANGALORE DERBY (2,400m), 4-y-o, (Terms), 4-30: 1. Ashwa Magadheera (1) Suraj 57, 2. Disruptor (5) Akshay K 57, 3. George Everest (6) Zervan 57, 4. Last Wish (3) C. S. Jodha 57, 5. Prague (4) Trevor 57, 6. Splendido (2) Sandesh 57, 7. Stormy Ocean (9) I. Chisty 57, 8. Tranquilo (8) Antony 57, 9. Trevalius (11) Srinath 57, 10. La Reina (10) Neeraj 55.5 and 11. Victoria Punch (7) S. Saqlain 55.5.

1. LA REINA, 2. TREVALIUS, 3. ASHWA MAGADHEERA

8. T.B. HANUMANTHARAJ MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-10: 1. Promise Kept (6) S. John 60.5, 2. Fernet Branca (7) L.A. Rozario 59, 3. Silver Dew (8) Darshan 58, 4. Smithsonian (13) Trevor 57, 5. Golden Vision (1) M. Prabhakaran 56, 6. Mystic Eye (11) Akshay K 56, 7. Secretsuperstar (14) R. Pradeep 55.5, 8. The Inheritor (12) Sai Kiran 55.5, 9. Flying Quest (10) Likith Appu 55, 10. Devils Magic (9) C.S. Jodha 54.5, 11. Schafenberg (3) Rayan 54.5, 12. Chisox (2) S. Saqlain 53.5, 13. Super Gladiator (4) Salman K 53 and 14. Lauterbrunnen (5) Angad 51.

1. MYSTIC EYE, 2. PROMISE KEPT, 3. FERNET BRANCA

9. TOTALIZATOR CUP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-45: 1. The Omega Man (4) Naveen K 62.5, 2. Winmylove (9) S. John 62, 3. Amreli (1) Srinath 60.5, 4. Alcides Synergy (10) A. Imran 58.5, 5. Alaskan Jewel (7) S. Saqlain 58, 6. Archway (5) Antony 58, 7. Caesars Palace (3) Indrajeet S 58, 8. Gold Gray (2) Sai Kiran 58, 9. Worldly Wise (6) I. Chisty 56.5 and 10. My Solitaire (8) Akshay K 56.

1. ARCHWAY, 2. MY SOLITAIRE, 3. AMRELI

Day’s best: TRIPITAKA

Double: RAPIDUS — ISNT SHE BEAUTIFUL

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii); 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.