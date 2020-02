It’s Gift Of Grace vs My Journey

The Bangalore challenger Gift Of Grace and the Hyderabad contender My Journey may fight out the finish of the P.R. Seed’s Australian Wandering Oats Million (1,400m), the star attraction of the races to be held here on Saturday (Nov. 9). There will be no false rails.

1. DR. V. SACHIDANANDHAM MEMORIAL CUP (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 1-45 p.m.: 1. Flash Star (6) Umesh 56, 2. Illustrious Ruler (5) Nakhat Singh 56, 3. Lordship (3) Akshay Kumar 56, 4. Embrace (4) Shahar Babu 54.5, 5. Farewell (7) Brisson 54.5, 6. Rippling Waters (1) R.N. Darshan 54.5 and 7. Sanctuary Cove (2) Gaddam 54.5.

1. LORDSHIP, 2. ILLUSTRIOUS RULER, 3. FAREWELL

2. PEACE AREA PLATE (1,000m), rated 00 to 25, 2-15: 1. Tigress Paw (6) P. Sai Kumar 60, 2. Amazing Kitten (5) Umesh 59.5, 3. Palace Music (—) (—) 59, 4. So Far So Good (7) K. Sai Kiran 59, 5. Bright Script (1) B. Nikhil 57.5, 6. Flame Of Diablo (3) Nazerul 56.5, 7. Be My Secret (4) N.S. Parmer 56, 8. Starleena (9) Ayaz Khan 56 and 9. Blue Brook (2) Irvan 55.5.

1. FLAME OF DIABLO, 2. AMAZING KITTEN, 3. TIGRESS PAW

3. ARISTOCRAT PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only rated 20 to 45, 2-45: 1. Beauty Of The Turf (8) Akshay Kumar 60, 2. Benin Bronze (1) Mukesh Kumar 59, 3. Haran (4) Arshad Alam 58.5, 4. Torbert (2) Umesh 58.5, 5. Vulture (ex: Pooker) (5) Irvan 58.5, 6. Three Of A Kind (7) Ashhad Asbar 58, 7. Demesthenes (6) P. Sai Kumar 57.5, 8. Jagathi (9) Yash 57.5 and 9. Now You See Me (3) S. Shareef 56.5.

1. DEMESTHENES, 2. BEAUTY OF THE TURF, 3. JAGATHI

4. MARINA PLATE (Div. I) (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 3-15: 1. Lady Blazer (12) Kabdhar 60, 2. Perfect Princess (11) Nazerul 60, 3. Glorious Nissy (2) Umesh 59, 4. Oscars Thunder (6) A.M. Alam 58.5, 5. Phoebe Buffay (10) Indrajeet Kumar 58.5, 6. Helleborus (8) Akshay Kumar 58, 7. Henrietta (3) Ashhad Asbar 57, 8. Towns End (5) Kamigallu 56.5, 9. Fun Lover (1) R.N. Darshan 56,10. Lord Of Kings (4) Rajendra Singh 55. 11. Azzaro (7) Ayaz Khan 52 and 12. Pragmatic (9) Shahar Babu 51.5.

1, GLORIOUS NISSY, 2. HENRIETTA, 3. HELLEBORUS

5. NOVEMBER PLATE (Div. I) (1,000m), rated 40 to 65, 3-45: 1. Royal Protocal (8) A. Imran 61.5, 2. Texas Rose (11) Nazerul 61.5, 3. Lady Elise (3) S. Shareef 61, 4. Emissary (6) Akshay Kumar 60, 5. Eden Rock (5) Umesh 58.5, 6. Lady Ascot (7) Nakhat Singh 57, 7. Welcome Baby (1) Farhan 56.5, 8. Branka (12) Brisson 55.5, 9. Song Of Glory (10) R. Downey 55.5, 10. Lord Buckingham (2) K.V. Baskar 54.5, 11. Grey Twilight (4) Zulquar 53.5 and 12. Queen Supreme (9) Ayaz Khan 53.

1. EMISSARY, 2. LADY ASCOT, 3. ROYAL PROTOCAL

6. P.R. SEED’S AUSTRALIAN WANDERING OATS MILLION (1,400m), 3-y-o only (Terms), 4-15: 1. Breaking Bounds (9) Brisson 58.5, 2. Glorious Destiny (2) Umesh 58.5, 3. Hebron (12) Arshad Alam 58.5, 4. King T’Chala (4) Yash 58.5, 5. Apalis (5) Akshay Kumar 57, 6. Royal Currency (10) A. Imran 57, 7. Shadow Of Love (6) Ashhad Asbar 57, 8. My Journey (1) R. Downey 56.5, 9. Cliffs Of Capri (3) Zervan 54.5, 10. Armaity (13) N.S. Parmar 53, 11. Copper Queen (11) Dashrath Singh 53, 12. Gift Of Grace (8) R.N. Darshan 53 and 13. Supreme Fragrance (7) Nakhat Singh 53.

1. GIFT OF GRACE, 2. MY JOURNEY, 3. KING T’CHALA

7. NOVEMBER PLATE (Div. II), (1,000m), rated 40 to 65, 4-45: 1. Priceless Ruler (1) Nakhat Singh 60.5, 2. Star Fling (2) Akshay Kumar 57.5, 3. Butterfly (12) Umesh 55, 4. Fort St. George (10) P. Sai Kumar 55, 5. Star Convoy (8) Kabdhar 54, 6. Priceless Treasure (3) R.N. Darshan 53.5, 7. Red Hot Jet (11) Farhan 53.5, 8. Rush More (5) B. Nikhil 53.5, 9. Obsession (4) Irshad Alam 53, 10. Star Glitter (9) Azad Alam 53, 11. Glorious Victory (7) Arshad Alam 52.5 and 12. Be My Prince (6) Ayaz Khan 50.

1. BUTTERFLY, 2. PRICELESS RULER, 3. STAR FLING

8. MARINA PLATE (Div. II), (1,000m), rated 20 to 45 (No whip), 5-15: 1. Pappa Rich (5) Azfar Syeed 60, 2. Be My Light (10) Umesh 57.5, 3. Trending Princess (6) Irshad Alam 57.5, 4. Molto Veloce (4) Akshay Kumar 56.5, 5. Love Supreme (11) Nakhat Singh 56, 6. Excellanza (3) Shahar Babu 55, 7. Agentdoubleoseven (12) Ayaz Khan 54.5, 8. Price Striker (7) K.V. Baskar 54.5, 9. Atacama (1) Indrajeet Kumar 54,10. Incredible Star (2) P. Sai Kumar 54, 11. Velocity (9) N. Murugan 54 and Vibrant Approach (8) B. Nikhil 54.

1. MOLTO VELOCE, 2. PAPPA RICH, 3. INCREDIBLE STAR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr: (i): 3, 4 & 5 (ii): 6, 7 & 8.