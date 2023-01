It’s Ayur Shakti vs. Rays Of Sun in P.T. Rajan Memorial Cup

January 21, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST

CHENNAI: Ayur Shakti and Rays Of Sun may fight out the finish of the P.T. Rajan Memorial Cup (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Jan. 21).

1. MYSTICAL MYRISTICA CUP (1,200m), 5-y-o & over, rated 00 to 25, 2-10: 1. Full Of Surprise (4) Angad 60, 2. Marshall (8) P. Sai Kumar 60, 3. Glorious Victory (1) R. Manish 59.5, 4. Feni (7) B. Dharshan 58, 5. Priceless Treasure (3) L.A. Rozario 58, 6. Antigua (5) C. Brisson 56.5, 7. Epistoiary (2) Inayat 56.5 and 8. Haran (6) Farid Asari 53.5.

1. HARAN, 2. FULL OF SURPRISE, 3. FENI

2. GOLDEN CURCUMA CUP (1,600m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-40: 1. Kings Walk (11) L.A. Rozario 60, 2. Dear Lady (7) Yash Narredu 59, 3. Mystical Magician (2) Farid Ansari 56, 4. Ignition (1) S. Imran 53, 5. Mastery (10) S. Kamble 53, 6. Royal Baron (8) P. Sai Kumar 53, 7. Cloud Jumper (6) Angad 51.5, 8. Strombosis (3) Manikandan 51.5, 9. Touch Of Fury (4) P.S. Kaviraj 51.5, 10. Jack Richer (5) R. Manish 51 and 11. Windsor Walk (9) B. Dharshan 50.5.

1. KINGS WALK, 2. DEAR LADY, 3. MASTERY

3. ROYAL BLACK GOLD CUP (Div. I), (1,000m), rated 40 to 65, 3-10: 1. Cuban Pete (3) A. Ayaz Khan 61.5, 2. Celeritas (2) L.A. Rozario 60, 3. Namak Halaal (8) Koshi Kumar 59.5, 4. Ginsburg (1) Dashrath Singh 55.5, 5. Embrace (7) S. Kabdhar 55, 6. Timeless Romance (5) Farid Ansari 54, 7. Wonder Blaze (4) P. Sai Kumar 54 and 8. Augusta (6) B. Dharshan 52.5.

1. GINSBURG, 2. CELERITAS, 3. TIMELESS ROMANCE

4. ROYAL BLACK GOLD CUP (Div. II), (1,000m), rated 40 to 65, 3-40: 1. Krishaa’s Choice (8) Inayat 60, 2. Grey Twilight (4) Dashrath Singh 59.5, 3. Senora Bianca (7) P.S. Kaviraj 59, 4. Break The Silence (2) Angad 58.5, 5. Ms Boss (5) C. Brisson 58.5, 6. Single Malt (1) Ramandeep 58.5, 7. Pappa Rich (6) S. Kamble 57 and 8. Zucardi (3) B. Dharshan 56.

1. MS BOSS, 2. SENORA BIANCA, 3. PAPPA RICH

5. P.T. RAJAN MEMORIAL CUP (1,400m), rated 60 to 85 (outstation horses eligible), 4-10: 1. Ayur Shakti (9) C. Brisson 60, 2. Ignorance Is Bliss (3) A. Ayaz Khan 57, 3. Rays Of Sun (7) S. Kamble 56.5, 4. Yours Forever (5) Ramandeep 56.5, 5. Renegade (6) Koshi Kumar 55, 6. Cartel (4) B. Dharshan 53, 7. Empress Eternal (2) Farid Ansari 53, 8. Diamond And Pearls (8) P.S. Kaviraj 52.5 and 9. Royal Monarch (1) P. Sai Kumar 50.5.

1. AYUR SHAKTI, 2. RAYS OF SUN, 3. ROYAL MONARCH

6. FIERY RED PEPPER CUP (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 4-40: 1. Hawk Of The Wind (6) B. Dharshan 60, 2. Protea (4) M.S. Deora 60, 3. Sinatra (10) Yash Narredu 60, 4. King Roger (3) C. Brisson 59.5, 5. Palsy Walsy (11) L.A. Rozario 58, 6. Big Treasure (7) S. A. Amit 57.5, 7. Black Label (2) Ramandeep 57, 8. Glorious Evensong (5) A.M. Alam 57, 9. Tifosi (9) R. Manish 56, 10. Ascot Queen (1) Shyam Kumar 55.5, 11. Autumn Shower (8) Indrajeet Kumar 55.5 and 12. Royal Mayfair (12) Farhan Alam 55.5.

1. HAWK OF THE WIND, 2. SINATRA, 3. BLACK LABEL

7. FIERY RED PEPPER CUP (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 5-10: 1. Be Calm (11) Koshi Kumar 60, 2. Fabulous Show (2) P.S. Kaviraj 59.5, 3. War Emblem (10) Inayat 59, 4. Cairo (5) Indrajeet Kumar 57.5, 5. Empress Royal (8) P. Sai Kumar 57.5, 6. Planet Venus (1) Yash Narredu 57.5, 7. Star Of Liberty (9) Farid Ansari 57.5, 8. Super Glory (4) B. Dharshan 57.5, 9. Tudor Crown (3) Shyam Kumar 57.5, 10. Daiyamondo (6) L.A. Rozario 57 and 11. Sparkleberry (7) Angad 56.

1. PLANET VENUS, 2. STAR OF LIBERTY, 3. BE CALM

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii); 5, 6 & 7