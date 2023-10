It’s Anastasia vs. Slainte in the Stewards Cup

October 14, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Anastasia and Slainte may fight out the finish in the Stewards Cup (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (Oct. 14).

1. KILIMANJARO HANDICAP (1,100m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1-45 p.m.: 1. Regal Kid (8) P. Siddaraju 60, 2. Presto Power (6) Likith Appu 59, 3. Maranello (5) N. Murugan 58.5, 4. Royal Mayfair (9) Hindu Singh 58.5, 5. Daiyamondo (2) Jagadeesh 57.5, 6. Mr Mozart (4) S.A. Amit 57.5, 7. Amarone (3) Ram Nandan 56, 8. MSG Fantasy (1) R.S. Bhati 55 and 9. Kundavai (7) P. Vikram 54.

1. PRESTO POWER, 2. ROYAL MAYFAIR, 3. MSG FANTASY

2. ELUSIVE PIMPERNAL HANDICAP (1,100m), maiden 3-y-o only rated 20 to 45 (0 to 19 eligible). 2-15: 1. Allabout Cecil (3) C. Brisson 60, 2. Diamond Gold (10) P. Siddaraju 60, 3. Relic Warrior (5) Farid Ansari 60, 4. Armoury (9) Koshi Kumar 59.5, 5. Zen Zero (4) Inayat 59.5, 6. Western Girl (7) Jagadeesh 59, 7. Annalisa (12) Antony Raj 58.5, 8. Bella Noir (6) S. A. Amit 58.5, 9. Element (11) L.A. Rozario 58.5, 10. Kallania (1) R.S. Bhati 58.5, 10. Lady Wonder (8) Ram Nandan 58.5 and 11. Royal Supremacy (2) Farhan Alam 58.5.

1. ARMOURY, 2. ZEN ZERO, 3. ELEMENT

3. ASTRONOMIC HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-45: 1. Grand Royal (3) Ramandeep 60, 2. Majestic Charmer (2) Farid Ansari 59, 3. Queen Anula (1) K.V. Baskar 59, 4. The Sting (8) Jagadeesh 58.5, 5. Sangavai (9) P. Vikram 57, 6. Kikata (7) Hindu Singh 56.5, 7. Sunny Isles (4) Ram Nandan 56.5, 8. Blue Sapphire (6) C. Brisson 54.5 and 9. Lady Zeen (5) L.A. Rozario 52.

1. KIKATA, 2. BLUE SAPPHIRE, 3. THE STING

4. URVASHI HANDICAP (1,100m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible, 3-15: 1. Angel Heart (4) Koshi Kumar 60, 2. Lady Royal (6) Inayat 59.5, 3. Soft Whisper (2) C. Brisson 58, 4. Mon General (3) K.V. Baskar 56, 5. Senora Bianca (1) Likith Appu 56, 6. Key To The Mint (5) Ramandeep 54.5, 7. Priceless Beauty (7) S. Imran 52 and 8. Vijaya (8) Hindu Singh 50.

1. VIJAYA, 2. SOFT WHISPER, 3. LADY ROYAL

5. GREEN DESERT HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-45: 1. Santamarina Star (5) Likith Appu 60, 2. Seattle Blue (6) C. Brisson 59, 3. Shaas Comrade (2) Koshi Kumar 59, 4. Supreme Grandeur (8) Farid Ansari 58.5, 5. Emperor Ashoka (11) Inayat 58, 6. Choice (9) Hindu Singh 56, 7. Trump Baby (1) R.S. Bhati 55.5, 8. Aviothic (10) L.A. Rozario 53, 9. Samurai Blue 3) Antony Raj 53, 10. Ziana (7) M. Bhaskar 53 and 11. Air Marshall (4) Farhan Alam 51.5.

1. SUPREME GRANDEUR, 2. SAMURAI BLUE, 3. SEATTLE BLUE

6. STEWARDS CUP (1,200m), rated 80 & above (60 to 79 eligible), (Outstation horses are eligible), 4-15: 1. Anastasia (3) Hindu Singh 60, 2. Slainte (5) Antony Raj 52.5, 3. Pense’e (6) Likith Appu 52, 4. Mogul (4) M. Bhaskar 51.5, 5. Priceless Ruler (1) Farid Ansari 51 and 6. Rubirosa (2) P. Vikram 51.

1. ANASTASIA, 2. SLAINTE, 3. PENSE’E

7. CHAITANYA CHAKRAM HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-45: 1. Clockwise (11) Inayat 60, 2. Perfect Blend (6) Ramandeep 59.5, 3. Lady Luck (10) LikithAppu 59, 4. Jack Richer (5) P. Vikram 58, 5. Masterpiece (9) C. Brisson 56.5, 6. Suryakrishi (3) Antony Raj 56.5, 7. Gold Fame (4) Hindu Singh 56, 8. Suparakiga (2) P. Siddaraju 55.5, 9. Aquila (8) S.A. Amit 52.5, 10. Glorious Evensong (12) Farhan Alam 51.5, 11. Windsor Walk (7) Ram Nandan 51 and 12. Royal Falcon (1) Jagadeesh 50.5.

1. CLOCKWISE, 2. GOLD FAME, 3. LADY LUCK

8. ILHEUS HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 5-15: 1. Illustrious Ruler (3) Farid Ansari 61.5, 2. Proposed (8) Likith Appu 61, 3. Grandiose (7) Antony Raj 59.5, 4. Sonic Dash (9) S. Imran 59, 5. Hallucinate 6) Koshi Kumar 58, 6. Renegade (4) Jagadeesh 56, 7. Reign Of Terror (10) S.A. Amit 52, 8. Turf Beauty (5) Farhan Alam 51.5, 9. Beauty Of The Turf (2) P. Vikram 51 and 10. Wonderful Era (1) Hindu Singh 50.

1. GRANDIOSE, 2. SONIC DASH, 3. PROPOSED

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini JKt: 5, 6, 7, & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.