It’s All Attractive vs. O Hansini in Bangalore Turf Club Trophy 

November 18, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

All Attractive and O Hansini may fight out the finish of the Bangalore Turf Club Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Nov 18). False rails (width about 8m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 3-y-o only, 1-30 p.m.: 1. Star Concept (4) P. Siddaraju 62, 2. Dynamic Force (5) Akshay K 58.5, 3. Treasure Chest (11) Tousif 56.5, 4. Alacero (8) Arvind K 55, 5. Cat Whiskers (9) Darshan 55, 6. Cristaldo (1) B. Harish 55, 7. Elveden (3) Antony 55, 8. Isabelle (10) L.A. Rozario 54.5, 9. Diamond Hooves (7) B. Nayak 53.5, 10. Pneuma (2) S. Saqlain 53.5 and 11. Striking Eyes (6) Vinod Shinde 51.5.

1. STAR CONCEPT, 2. ISABELLE, 3. PNEUMA

2. PHAR LAP PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-05: 1. Bourbon Bay (6) Jagadeesh 57, 2. Brave Majesty (4) Darshan 57, 3. Double Scotch (7) Md. Aliyar 57, 4. Nevada Gold (5) Akshay K 57, 5. Stravinsky (3) Suraj 57, 6. Sunlit Path (8) L.A. Rozario 57, 7. Tigerking (11) Tousif 57, 8. Avicena (12) Antony 55.5, 9. Mystical Air (2) Shreyas S 55.5, 10. Mystikos (10) D. Patel 55.5, 11. Regal Aristocracy (1) Neeraj 55.5 and 12. Super Marvella (9) S. Shareef 55.5.

1. REGAL ARISTOCRACY, 2. STRAVINSKY, 3. AVICENA

3. SRIKISHAN SRIVASTAVA MEMORIAL MILLION (1,100m), maiden 2-y-o only, (Terms), 2-40: 1. Honourable Duty (5) M. Rajesh K 56, 2. Il Volo (6) Akshay K 56, 3. Noble Pursuit (1) Saddam H 56, 4. Phoenomenon (3) Antony 56, 5. Southern Star (—) (—) 56 and 6. Sapient (4) Darshan 54.5.

1. IL VOLO, 2. PHOENOMENON

4. V. VENUGOPAL NAIDU MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Douglas (5) P. Siddaraju 62, 2. Champions Way (6) Suraj 61.5, 3. Philosophy (8) Neeraj 60, 4. Spirit Of The Rose (2) Koshi K 59, 5. Stellantis (1) Srinath 59, 6. Smithsonian (7) Darshan 58, 7. Galahad (3) Akshay K 57.5 and 8. Peluche (4) S. Saqlain 51.

1. CHAMPIONS WAY, 2. GALAHAD, 3. STELLANTIS

5. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), 3-y-o & over, (Terms), 3-50: 1. All Attractive (1) A. Imran 60, 2. O Hansini (2) Akshay K 58.5, 3. Priceless Gold (6) Antony 56.5, 4. The Sovereign Orb (5) Shreyas S 55.5, 5. Isnt She Beautiful (4) Neeraj 54 and 6. Polished Girl (3) Suraj 54.

1. ALL ATTRACTIVE, 2. O HANSINI

6. SMARTY JONES PLATE (1,600m), rated 60 to 85, 4-25: 1. Cyrenius (6) Neeraj 60, 2. Win My Luv (3) Koshi K 59.5, 3. Kalamitsi (5) Srinath 59, 4. Prana (1) Akshay K 59, 5. Victoria Punch (4) Antony 56 and 6. King Of War (2) Saddam H 54.5.

1. PRANA, 2. KALAMITSI

7. V. VENUGOPAL NAIDU MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Splendido (2) D. Patel 60, 2. Nikolina (3) Antony 59, 3. Eridani (—) (—) 56.5, 4. Macron (4) Kirtish Bhagat 55.5, 5. Foi (6) Darshan 53.5, 6. Aherne (7) S. Shareef 53, 7. Marzgovel (5) Akshay K 52.5 and 8. Twinkle Feet (1) S. Saqlain 51.5.

1. MARZGOVEL, 2. NIKOLINA, 3. MACRON

Day’s best: REGAL ARISTOCRACY

Double: CHAMPIONS WAY — MARZGOVEL

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.