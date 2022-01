Iron Age in fine fettle

Trainer Imtiaz Sait’s ward Iron Age, who is in fine fettle, should not find it difficult to win the Hyderabad Race Club Trophy, the feature event of Saturday’s (Jan. 29) races here.

Rails will be placed 4 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 8 metres wide from 1000m upto the winning post.

1. R.R. KOMANDUR PLATE (DIV. I) (1,400m), 4-y-o only, rated 20 to 46 — 12.45 p.m.: 1. Monarchy (5) P.S. Chouhan 60.5, 2. Raffaello (1) Kirtish 60.5, 3. Commandment (10) T.S. Jodha 55, 4. Fidato (7) C.S. Jodha 55, 5. Remy Red (6) Kaviraj 55, 6. Doc Martin (4) Zervan 54, 7. Hyperdimensional (9) Sandesh 54, 8. Nord (3) S. Amit 54, 9. Toussaint (11) Neeraj 54, 10. Midas Touch (8) Bhawani 53 and 11. Lex Luthor (2) Parmar 52.5.

1. MONARCHY, 2. DOC MARTIN, 3. RAFFAELO

2. A. GEDDIS PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 1.15: 1. Empower (7) T.S. Jodha 59, 2. Arabian Phoenix (2) Kaviraj 57.5, 3. Tasman (3) A. Imran Khan 57.5, 4. Ladida (5) Bhawani 56, 5. Rasputin (8) P.S. Chouhan 55, 6. Orchids (6) Sandesh 54.5, 7. Angels Trumpet (1) C.S. Jodha 51 and 8. Caprifla (4) Neeraj 51.

1. RASPUTIN, 2. EMPOWER, 3. ORCHIDS

3. LT. COL. GOVIND SINGH (VRC) TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 6 — 1.45: 1. Majestic Warrior (4) Aniket 60, 2. Red Merlot (1) Kaviraj 58.5, 3. Desert Fire (3) T.S. Jodha 58, 4. Columbian (5) P.S. Chouhan 57.5 and 5. Nothing To Worry (2) Zervan 54.

1. COLUMBIAN, 2. NOTHING TO WORRY

4. ISN’T SHE SPECIAL PLATE (DIV. I) (1,400m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30 — 2.15: 1. Black Cherry (11) Kaviraj 60.5, 2. Count The Wins (1) Nazil 60.5, 3. Numero Uno (13) Aniket 60.5, 4. Seminole (14) A. Imran Khan 60.5, 5. Allied Attack (7) C.S. Jodha 59.5, 6. Flash Force (6) S. Amit 59.5, 7. Hilad (8) Shahrukh 59.5, 8. Lambretta (3) Bhawani 59.5, 9. Power Of Neath (9) A. Gaikwad 58.5, 10. Baku (12) Antony Raj 57.5, 11. Mascara (5) Parmar 56.5, 12. She Is On Fire (4) Zervan 56.5, 13. Chezza (10) Peter 52 and 14. Whispering Queen (2) A. Prakash 49.5.

1. SEMINOLE, 2. HILAD, 3. BLACK CHERRY

5. HYDERABAD RACE CLUB TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward — 2.45: 1. Iron Age (1) Kirtish 63.5, 2. Augustus Caesar (4) Neeraj 57, 3. Gazino (3) Zervan 55.5, 4. Silver Flames (2) T.S. Jodha 54, 5. Joaquin (5) Kaviraj 50.

1. IRON AGE, 2. JOAQUIN

6. R.R. KOMANDUR PLATE (DIV. II) (1,400m), Cl. IV, 4-y-o only, rated 20 to 46 — 3.15: 1. Love Warrior (4) Sandesh 59, 2. Sunlord (3) Kirtish 59, 3. Zacapa (8) Aniket 54.5, 4. Majorella Blue (5) Zervan 53.5, 5. Rue St Honore’ (7) Neeraj 53.5, 6. Levitate (2) S. Amit 53, 7. Tail Event (9) A. Gaikwad 53, 8. Camden Town (6) C.S. Jodha 52.5, 9. Camille (10) Nazil 52 and 10. Alpha Gene (1) A. Prakash 50.5.

1. SUNLORD, 2. LOVE WARRIOR, 3. CAMDEN TOWN

7. MACCHUPICCHU PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 3.45: 1. Ahead Of My Time (4) Parmar 56, 2. Hagibis (1) S. Amit 56, 3. Jerusalem (5) Yash Narredu 56, 4. Golden Rule (2) P.S. Chouhan 54.5, 5. Stunning Visual (3) Zervan 54.5 and 6. Swift (-) (-).

1. AHEAD OF MY TIME, 2. JERUSALEM

8. MAGIC TOUCH PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.15: 1. Birkin Blower (12) Aniket 62, 2. Champers On Ice (7) P. Vinod 57.5, 3. Untitled (11) Kaviraj 57, 4. World Is One (1) Shubham 54.5, 5. Campaign (6) Ayyar 54, 6. Periwinkle (4) Nazil 54, 7. Silver Steps (3) Zeeshan 54, 8. True North (13) Raghuveer 54, 9. Slam Dunk (5) Shelar 53, 10. Mariella (8) Nadeem 52.5, 11. Turmeric Tower (10) T.S. Jodha 52, 12. Abishola (2) Parmar 51 and 13. Silent Knight (9) A. Prakash 49.5.

1. BIRKIN BLOWER, 2. CHAMPERS ON ICE, 3. UNTITLED

9. ISN’T SHE SPECIAL PLATE (DIV. II) (1,400m), Cl. V, 5-y-o & over, rated 4 to 30 — 4.45: 1. Speculator (5) Zervan 60, 2. Special Situation (8) A. Prakash 59.5, 3. Touch Of Faith (4) Parmar 58.5, 4. The Flutist (7) T.S. Jodha 56.5, 5. Anoushka (10) Sandesh 56, 6. Sussing (14) Hanumant 55.5, 7. Aadhya (13) Peter 55, 8. Polaris (9) Bhawani 54.5, 9. Candescent Star (3) Zeeshan 54, 10. Sonisha (11) A. Gaikwad 53.5, 11. Tough Cop (6) Ayyar 52.5, 12. Honourable Eyes (1) Raghuveer 52, 13. Grey Falcon (12) Nadeem 49 and 14. Principessa (2) Nazil 49.

1. SPECULATOR, 2. TOUCH OF FAITH, 3. POLARIS

Day’s Best: COLUMBIAN

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 3, 4 & 5. (ii) 6, 7 & 8. (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.