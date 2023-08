Icicle takes the honours in first division of Fair Haven Plate

August 27, 2023 06:36 pm | Updated 06:36 pm IST - Hyderabad:

Trainer B. Mukesh Kumar’s Icicle, ridden by A.M. Tograllu, won the Fair Haven Plate (Div. I), the main event of Sunday’s (Aug. 27) races. The winner is owned by Mr. B.E. Vasanth Kumar.

1. DONCASTER PLATE (Div. I): PONTEFRACT (Akshay Kumar) 1, Great Giver (P. Ajeeth Kumar) 2, Morning Mist (Yash Narredu) 3 and Colt Pistol (B.R. Kumar) 4. 1-1/4, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 7.98s. ₹39 (w), 16, 14 and 11 (p). SHP: 36, THP: 60, SHW: 14 and 25, FP: 224, Q: 95, Tanala: 421. Favourite: Morning Mist. Owners: Mr. Ayyadevara Srinivas, Mr. Bharat Venkat Epur & Mr. Shashidhar Kamineni. Trainer: L. D’ Silva.

2. THREE WISHES PLATE: PRECIOUS GIFT (P. Sai Kumar) 1, Ar Superior (B. Nikhil) 2, My Master (A. Imran Khan) 3 and Creative Art (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 2-1/2, 3-1/2 and 3. 1m, 8.75s. ₹45 (w), 12, 20 and 15 (p). SHP: 84, THP: 45, SHW: 19 and 30, FP: 321, Q: 140, Tanala: 933. Favourite: Blue Brigade. Owners: Mr. Teegala Vijender Reddy, Mr. Teegala Sumant & Mr. Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

3. DONCASTER PLATE (Div. II): HAPPY SOUL (Surya Prakash) 1, Veneno (B. Nikhil) 2, Deccan Spirit (D.S. Deora) 3 and Shadow Fax (A. Imran Khan) 4. Shd, 3/4 and 7. 1m, 8.14s. ₹14 (w), 13, 15 and 12 (p). SHP: 33, THP: 50, SHW: 10 and 25, FP: 44, Q: 38, Tanala: 252. Favourite: Happy Soul. Owner: Mr. Kersi Homy Vaccha. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

4. FAIR HAVEN PLATE (Div. I): ICICLE (A.M. Tograllu) 1, Bangor On Dee (A. Imran Khan) 2, Candy Girl (R.S. Jodha) 3 and Superstellar (Akshay Kumar) 4. 1-1/4, Nk and 1-1/4. 1m, 27.01s. ₹31 (w), 12, 13 and 17 (p). SHP: 41, THP: 60, SHW: 13 and 28, FP: 115, Q: 67, Tanala: 350. Favourite: Bangor On Dee. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: B. Mukesh Kumar.

5. FAIR HAVEN PLATE (Div. III): STAG’S LEAP (B.R. Kumar) 1, Alabama (Akshay Kumar) 2, N R I Ultrapower (S. Saqlain) 3 and The Image (Ashad Asbar) 4. 1/2, 1-1/2 and 3/4. 1m, 28.12s. ₹323 (w), 54, 15 and 18 (p). SHP: 34, THP: 65, SHW: 80 and 15, FP: 1,704, Q: 308, Tanala: 12, 158. Favourite: Alabama. Owner: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: M.R. Chauhan.

6. DEVARAKONDA CUP: HONOURABLE LADY (P. Sai Kumar) 1, Indian Sniper (Yash Narredu) 2, Golden Gazelle (Akshay Kumar) 3 and Pal Cha (Shivansh) 4. Not run: Stoli. Hd, 2 and 3/4. 1m 27. 49s. ₹169 (w), 31, 14 and 13 (p). SHP: 38, THP: 41, SHW: 37 and 15, FP: 676, Q: 143, Tanala: 1,760. Favourite: Indian Sniper. Owner: Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

7. KAMAREDDY PLATE: HIGH REWARD (R.S. Jodha) 1, Sergeant Reckless (Deepak Singh) 2, Fara (Ashad Asbar) 3 and Only The Brave (Santosh Raj) 4. 3, 1/2 and 2-1/2. 1m 14. 44s. ₹79 (w), 18, 22 and 13 (p). SHP: 98, THP: 54, SHW: 53 and 47, FP: 1,762, Q: 303, Tanala: 3,845. Favourite: Bash On Regardless. Owner: Mr. Murugappan Alagappa. Trainer: K. Satheesh.

8. FAIR HAVEN PLATE (Div. II): NUGGET (Akshay Kumar) 1, Southern Act (Md. Ismail) 2, Dream Station (B. Nikhil) 3 and Wind Sprite (Afroz Khan) 4. Not run: Pacific Command. Hd, 2-3/4 and Hd. 1m, 27.40s. ₹16 (w), 11, 19 and 68 (p). SHP: 55, THP: 140, SHW: 17 and 30, FP: 107, Q: 79, Tanala: 1,069. Favourite: Nugget. Owners: Mr. Puttamreddy Prathap Reddy & Mr. Soma Raju Adipudi. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Jackpot: 100%: ₹5,80,404 (c/o).

Treble: (i) 696 (66 tkts.), (ii) 3,891 (9 tkts.), (iii) 6,974 (12 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 63,244 (1 tkt), (ii) 85,710 (c/o).