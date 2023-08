Briar Ridge finishes on top in Mount Everest Plate

August 07, 2023 07:00 pm | Updated 07:00 pm IST - Hyderabad:

Trainer K.S.V. Prasad Raju’s Briar Ridge (Santosh Raj N.R. up) claimed the Mount Everest Plate, the main event of Monday’s (Aug. 7) races.

The winner is owned by M/s. Teegala Vijender Reddy, Teegala Sumant Reddy & Ashok Ranpise.

1. PALAMPET PLATE: PLANET SUPER (Kuldeep Singh Sr. 1, Alcahol Free (Tograllu) 2, Faiz (Afroz Khan) 3 and Moon Walk (B. Nikhil) 4. 1/2, 1 and 2-3/4. 1m 15. 26s. ₹20 (w), 13, 18 and 13 (p). SHP: 60, THP: 40, SHW: 14 and 28, FP: 164, Q: 95, Tanala: 781. Favourite: Planet Super.

Owner: Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: S. Sreekant.

2. ASCOT PLATE: SHADOW OF THE MOON (Yash Narredu) 1, Lady Racines (Akshay Kumar) 2, Terenga (Antony Raj) 3 and Sacred Bond (S. Saqlain) 4. 3-3/4, 5 and 2-3/4. 1m 26. 07s. ₹13 (w), 12, 12 and 12 (p). SHP: 35, THP: 36, SHW: 11 and 20, FP: 50, Q: 39, Tanala: 191. Favourite: Shadow Of The Moon.

Owners: Mr. Kunal Gupta rep. Kunal Gupta Stud Farm LLP. Trainer: Laxman Singh.

3. MOUNT EVEREST PLATE: BRIAR RIDGE (Santosh Raj N.R.) 1, Unsung Hero (P. Ajeeth Kumar) 2, City Of Bliss (Neeraj) 3 and Mark My Day (Kuldeep Singh Sr.) 4. Hd, 4 and 3. 1m 12. 88s. ₹24 (w), 15 and 26 (p). SHP: 40, THP: 27, SHW: 16 and 23, FP: 111, Q: 80, Tanala: 344. Favourite: Mark My Day.

Owners: M/s. Teegala Vijender Reddy, Teegala Sumant Reddy & Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

4. BASRA CUP: DETECTIVE (Akshay Kumar) 1, Divine Destiny (Surya Prakash) 2, Aerial Combat (Mohit Singh) 3 and Voice Of A Dream (P. Ajeeth Kumar) 4. 8, Nk and 7-1/14. 1m 52. 77s. ₹21 (w), 12, 18 and 13 (p). SHP: 58, THP: 58, SHW: 13 and 41, FP: 144, Q: 147, Tanala: 665. Favourite: Original Sin.

Owners: Mr. Cyrus F. Palia & Mrs. Freny C. Palia, Kunwar Digvijay Singh Shekhawat. Trainer: Laxman Singh.

5. BHAKTAWAR PLATE (Div. III): BEST BUDDY (R.S. Jodha) 1, Royal Grace (Akshay Kumar) 2, Star Racer (Kuldeep Singh Jr.) 3 and Southern Act (G. Naresh) 4. 1, Shd and 6-3/4. 1m 26. 20s. ₹55, 18, 13 and 20 (p). SHP: 35, THP: 75, SHW: 29 and 12, FP: 197 , Q: 67, Tanala: 1,072. Favourite: Royal Grace.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

6. P.G. REDDY MEMORIAL CUP: TRUTH (Kuldeep Singh Sr.) 1, Ramiel (S.K. Paswan) 2, Nugget (Kuldeep Singh Jr.) 3 and Juramento (S. Saqlain) 4. 1-1/4, 2-1/2 and 2. 1m 39. 45s. 16 (w), 10, 12 and 17 (p). SHP: 26, THP: 35, SHW: 11 and 15, FP: 46, Q: 26, Tanala: 111. Favourite: Truth.

Owners: Mr. N.V. Rohin Kumar & Mr. G.K. Keshavmurthy. Trainer: S. Sreekant.

7. JANGAON PLATE: SIDDHARTH (Akshay Kumar) 1, Anab E Shahi (S. Saqlain) 2, Nucleus (Mohit Singh) 3 and Divine Connection (Md. Ekram Alam) 4. 7-1/2, 1-1/4 and 1/2. 1m 13. 02s. ₹27 (w), 11, 12 and 58 (p). SHP: 37, THP: 153, SHW: 14 and 13, FP: 103, Q: 54, Tanala: 1,602. Favourite: Alexina.

Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: M. Srinivas Reddy.

Note: In this race first favourite Alexina (Ajay Kumar up) stumbled near 900m and dislodged her rider Ajay Kumar who was taken to the hospital for further treatment.

Jackpot : 70%: ₹2,689 (146 tkts.), 30%: 271 (621 tkts.).; Treble (i): 92 (445 tkts.), (ii): 588 (113 tkts.).; Mini Jackpot (i): 359 (159 tkts.), (ii): 1,039 (67 tkts.).