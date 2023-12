December 10, 2023 12:12 am | Updated 12:12 am IST - Hyderabad

Trainer L. D’ Silva’s ward Huntingdon, who ran second in his last start ,should make amends in the Golconda 2000 Guineas, the main attraction of Sunday’s (Dec. 10) races.

There will be no false rails.

1. ARDENT KNIGHT PLATE (Div. II) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.35 p.m.: 1. Happy Soul (3) Kuldeep Singh (Jr) 61, 2. Blazing Sun (6) Suraj Narredu 59.5, 3. D World (8) P. Ajeeth Kumar 58, 4. Quality Warrior (2) S. Saqlain 57.5, 5. Alpine Girl (5) Mohit Singh 55.5, 6. Soorya Vahan (7) Md. Ismail 55, 7. Royal Pal (1) R.S. Jodha 54.5 and 8. Nav Lakhaa (4) G. Naresh 50.

1. QUALITY WARRIOR, 2. BLAZING GUN, 3. HAPPY SOUL

2. MEGATOP PLATE (1,100m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.10: 1. Exotic Dancer (4) Shivansh 60, 2. Nightmare (8) Likith Appu 60, 3. Red Snaper (2) Mukesh Kumar 60, 4. Angelita (11) A. Imran Khan 59.5, 5. Tripurari (3) Suraj Narredu 57, 6. Sopranos (10) Ajay Kumar 54.5, 7. Pinatubo (9) Kuldeep Singh (Sr) 54, 8. Rising Queen (1) Md. Ismail 53.5, 9. Star Racer (7) Kuldeep Singh (Jr) 53, 10. Top In Class (5) P. Sai Kumar 52.5 and 11. Plethora (6) Md. Ekram Alam 50.5.

1. EXOTIC DANCER, 2. TRIPURARI, 3. ANGELITA

3. K.R. ARVIND REDDY MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 45 (Cat. II) — 2.45: 1. Gretsy (7) A. Imran Khan 60, 2. Nucleus (6) Mohit Singh 55, 3. Alexina (3) P. Sai Kumar 53.5, 4. Its On (1) G. Naresh 53, 5. Kenna (2) Kuldeep Singh (Sr) 52.5, 6. First Class (5) Lilkith Appu 52, 7. N R I Ultrapower (8) Abhay Singh 52 and 8. Verrocchio (4) Ajay Kumar 50.5.

1. ALEXINA, 2. GRETSY, 3. VERROCCHIO

4. ARTILLERY CUP (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.15: 1. Only The Brave (1) A. Imran Khan 60, 2. Subha (9) Mukesh Kumar 59.5, 3. Fly Me (8) Mohit Singh 59, 4. Calista Girl (4) Ashad Asbar 56.5, 5. Dali’s Champion (3) Kuldeep Singh (Jr) 55.5, 6. Hurricane Bay (7) Santosh Raj 53, 7. Ben Hur (6) R.S. Jodha 52.5, 8. Golden Inzio (12) Kuldeep Singh (Sr) 52.5, 9. Reining Queen (10) P. Ajeeth Kumar 52.5, 10. Spectacular Cruise (2) Likith Appu 52.5, 11. Chenab (5) Abhay Singh 52 and 12. Dali’s Destiny (11) Ajay Kumar 52.

1. FLY ME, 2. DALI’S CHAMPION, 3. CALISTA GIRL

5. DODLA PRATAP CHANDER REDDY MEMORIAL MILLION (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only — 3.45: 1. Exclusive Black (6) Santosh Raj 56, 2. Flying Fury (1) Md. Ismail 56, 3. Lashka (2) Antony Raj 54.5, 4. Mountain Touch (3) Suraj Narredu 54.5, 5. Star Of Night (4) P. Sai Kumar 54.5 and 6. White Pearl (5) Nakhat Singh 54.5.

1. STAR OF NIGHT, 2. MOUNTAIN TOUCH, 3. LASHKA

6. GOLCONDA 2000 GUINEAS (Gr. 2) (1,600m) (Terms), 3-y-o only — 4.15: 1. Champions Way (6) Suraj Narredu 57, 2. El Greco (3) C. Umesh 57, 3. Galahad (2) Kuldeep Singh (Sr) 57, 4. High Command (5) B.R. Kumar 57, 5. Huntingdon (9) S. Saqlain 57, 6. Shadow Of The Moon (1) Mukesh Kumar 57, 7. Siddharth (7) P. Ajeeth Kumar 57, 8. Stunning Art (4) Mohit Singh 57 and 9. Terenga (8) Antony Raj 57.

1. HUNTINGDON, 2. SIDDHARTH, 3. EL GRECO

7. ARDENT KNIGHT PLATE (Div. I) (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.45: 1. Classy Dame (5) Md. Ekram Alam 61, 2. Miracle Mary (2) P. Sai Kumar 60, 3. Brooklyn Beauty (4) Mohit Singh 59, 4. Silver Act (withdrawn), 5. Queen Blossom (3) Md. Ismail 56, 6. Rochelle (7) Santosh Raj 55.5, 7. Sucker Punch (6) G. Naresh 55, 8. Cosmico (1) Surya Prakash 53.5 and 9. Carnival Lady (8) B.R. Kumar 52.

1. BROOKLYN BEAUTY, 2. CLASSY DAME, 3. ROCHELLE

Day’s Best: ALEXINA

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.