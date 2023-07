Humanitarian obliges in the Raja Mahboob Karan Memorial Cup

July 31, 2023 07:00 pm | Updated 07:00 pm IST - Hyderabad:

Trainer N. Ravinder Singh’s filly Humanitarian, ridden by Akshay Kumar, won the Raja Mahboob Karan Memorial Cup, the main event of Monday’s (July 31) races. The winner is owned by Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd.

Akshay Kumar stole the limelight by riding four winners on the opening day’s, while trainer D. Netto saddled three winners.

1. ROYSTON ROCK PLATE (Div. I): BASH ON REGARDLESS (S. Saqlain) 1, D Right Time (Vivek G) 2, Windsor (Akshay Kumar) 3 and Maverick (A.A. Vikrant) 4. 5-1/2, 3/4 and 1-1/2. 1m, 15.13s. ₹27 (w), 15, 20 and 12 (p). SHP: 78, THP: 80, SHW: 17 and 40, FP: 515, Q: 251, Tanala: 800. Favourite: Windsor. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

2. KOTHAGUDEM PLATE (Div. II): TEMPTATIONS (P. Ajeeth Kumar) 1, Milton Keynes (Md. Ekram Alam) 2, Happy Go Lucky (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Star Medal (R.S. Jodha) 4. Not run: Delhi Heights. 1/2, 4-1/2 and 8-1/4. 1m, 14.52s. ₹18 (w), 10, 12 and 11 (p). SHP: 35, THP: 35, SHW: 14 and 13, FP: 67, Q: 45, Tanala: 129. Favourite: Temptations. Owner: Mr. Kondlapudi Satish. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

3. ROYSTON ROCK PLATE (Div. II): CLARE (Akshay Kumar) 1, Decoy (A.A. Vikrant) 2, Only The Brave (Santosh Raj) 3 and Queen Empress (Abhay Singh) 4. Nk, 7-14 and Nk. 1m 15.46s. ₹12 (w), 10, 26 and 11 (p). SHP: 89, THP: 49, SHW: 15 and 21, FP: 121, Q: 116, Tanala: 340. Favourite: Clare. Owners: Mr. Prakash Babu, Mr. Ashok Ranpise & Mr. Rajesh Sanghani. Trainer: D. Netto.

4. FIRECREST PLATE: RIVAL (Akshay Kumar) 1, Bangor On Dee (A. Imran Khan) 2, Kings Best (P. Ajeeth Kumar) 3 and Angelita (Kiran Naidu) 4. Nk, 2-1/4 and 4-3/4. 1m, 26.88s. ₹17 (w), 12, 17 and 10 (p). SHP: 48, THP: 56, SHW: 10 and 25, FP: 80, Q: 55, Tanala: 165. Favourite: Rival. Owners: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. & Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

5. FALAKNUMA CUP: LIVERMORE (Afroz Khan) 1, Aerial Combat (Ashad Asbar) 2, Role Model (Md. Ekram Alam) 3 and Divine Destiny (Surya Prakash) 4. 7-3/4, 2 and 1-1/2. 1m, 39.97s. ₹13 (w), 10, 28 and 10 (p). SHP: 55, THP: 35, SHW: 10 and 30, FP: 55, Q: 62, Tanala: 236. Favourite: Livermore. Owner: Mr. M. Ramakrishna Reddy. Trainer: L. D’Silva.

6. RAJA MAHBOOB KARAN MEMORIAL CUP: HUMANITARIAN (Akshay Kumar) 1, Painted Apache (P. Ajeeth Kumar) 2, Superstellar (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Princess Daka (S. Saqlain) 4. 8, 4-1/4 and 3/4. 1m, 38.95s. ₹22 (w), 11, 13 and 20 (p). SHP: 38, THP: 52, SHW: 15 and 15 (p). FP: 86, Q: 58, Tanala: 542. Favourite: Humanitarian. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: N. Ravinder Singh.

7. KOTHAGUDEM PLATE (Div. I): LIFE’S LIVING (Akshay Kumar) 1, Stoic Hero (P. Ajeeth Kumar) 2, Saint Emilion (S. Saqlain) 3 and Plethora (R.S. Jodha) 4. 8-1/2, Nk and 3/4. 1m, 15.17s. ₹41 (w), 15, 14 and 14 (p). SHP: 44, THP: 53, SHW: 28 and 26, FP: 209, Q: 120, Tanala: 775. Favourite: Stoic Hero. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: D. Netto.

8. ANAB E SHAHI PLATE: SWISS GIRL (Sonu Kumar) 1, Jack Daniel (R.S. Jodha) 2, Exponent (Nakhat Singh) 3 and Honourable Lady (Mohit Singh) 4. 3, 1-1/4 and Nk. 1m, 30.85s. ₹29 (w), 10, 10 and 25 (p). SHP: 38, THP: 42, SHW: 26 and 12, FP: 115, Q: 66, Tanala: 559. Favourite: Swiss Girl. Owner: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: D. Netto.

Jackpot: 70%: ₹659 (685 tkts.) & 30%: 60 (3,224 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 76 (613 tkts.), (ii) 396 (103 tkts.).

Treble: (i) 154 (247 tkts.), (ii) 28 (978 tkts.), (iii) 355 (135 tkts.).