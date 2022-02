Golden Vision wins Shivamogga Plate

S. Narredu-trained Golden Vision (Vinod Shinde up) won the Shivamogga Plate, the main event of the races held here on Thursday (Feb 10). The winner is owned by Mr. Daulat Chhabria, Mr. Sunil K. Vasant & Mr. S. Narredu.

1. MAHI PLATE (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25: SIR JERSEY (Antony) 1, Altair (Arvind Kumar) 2, Niche Hemp (Jagadeesh) 3 and Ultimate Striker (Md. Habeeb) 4. Not run: Baroness. 2-3/4, Shd and 2. 1m, 15.34s. ₹30 (w), 12, 16 and 27 (p), SHP: 42, THP: 61, FP: 70, Q: 49, Trinella: 554 and 411, Exacta: 2,259 and 1,743. Favourite: Sir Jersey. Owner: Mr. Ananth Iyengar. Trainer: Prasanna Kumar.

2. BHIMA PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: CANDLELIGHTQUEEN (Arshad) 1, Katana (Trevor) 2, Caesars Palace (S. Shareef) 3 and Skyfire (P. Surya) 4. 1-1/4, 2-3/4 and 1-1/4. 1m, 26.93s. ₹174 (w), 23, 10 and 54 (p), SHP: 31, THP: 92, FP: 633, Q: 179, Trinella: 7,632 and 4,088, Exacta: 48,948 (carried over) and 20,977. Favourite: Katana. Owner: Mr. Satish G. Kundapur. Trainer: Azhar Ali.

3. MAHI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25: CHISOX (L.A. Rozario) 1, Phoenix Surprise (Nazerul) 2, Lady Supremos (M. Naveen) 3 and Areca Angel (Rajesh Kumar) 4. 8-3/4, Nk and 3/4. 1m, 13.73s. ₹23 (w), 14, 16 and 32 (p), SHP: 42, THP: 84, FP: 62, Q: 55, Trinella: 345 and 137, Exacta: 3,379 and 1,159. Favourite: Chisox. Owners: Mr. K. Pradeep Annaiah, Mr. Abhishek Nagaraj, Dr. C.N. Devayya & Mr. Sudheer Reddy. Trainer: Pradeep Annaiah.

4. VALLEY OF FLOWERS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45: TOP DANCER (S. John) 1, The Adviser (Arvind Kumar) 2, Mega Success (Vivek) 3 and Limited Edition (Anjar) 4. 2-3/4, 3/4 and 3/4. 1m, 27.74s. ₹26 (w), 11, 129 and 17 (p), SHP: 428, THP: 36, FP: 1,857, Q: 888, Trinella: 5,163 and 1,475, Exacta: 10,032 and 3,071. Favourite: Limited Edition. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. SHIVAMOGGA PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over: GOLDEN VISION (Vinod Shinde) 1, Silver Dew (Neeraj) 2, Galactical (Trevor) 3 and Schafenberg (Indrajeet) 4. 5-1/2, 3-1/4 and Shd. 1m, 13.66s. ₹98 (w), 22, 16 and 13 (p), SHP: 29, THP: 44, FP: 497, Q: 245, Trinella: 975 and 519, Exacta: 9,333 and 4,000. Favourite: Silver Dew. Owners: Mr. Daulat Chhabria, Mr. Sunil K. Vasant & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

6. VALLEY OF FLOWERS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45: PEYO (Suraj) 1, Own Legacy (Neeraj) 2, Mystic Eye (Antony) 3 and Augusto (S. Shareef) 4. 3/4, 3-1/4 and 1. 1m, 26.42s. ₹23 (w), 12, 11 and 17 (p), SHP: 27, THP: 32, FP: 65, Q: 22, Trinella: 115 and 75, Exacta: 672 and 562. Favourite: Peyo. Owners: Mr. Daulat Chhabria & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

7. MAHI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25: DEVILS MAGIC (Jagadeesh) 1, Domina (S. John) 2, Compliance (S. Shareef) 3 and Gold Gray (Darshan) 4. 2-1/4, 1 and 1-1/2. 1m, 15.60s. ₹20 (w), 12, 15 and 24 (p), SHP: 36, THP: 57, FP: 52, Q: 32, Trinella: 166 and 97, Exacta: 901 and 620. Favourite: Devils Magic. Owner: Dr. Suresh Chintamaneni. Trainer: Neil Devaney.

Jackpot: ₹2,632 (16 tkts.); Runner-up: 547 (33 tkts.); Treble (i): 2,284 (two tkts.); (ii): 396 (20 tkts.).