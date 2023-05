Glorious Grace claims the Madras Race Club Cup 

May 26, 2023 05:45 pm | Updated 05:45 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Mr. Vazhaparambil J. Joseph’s Glorious Grace (C. Umesh up) won the Madras Race Club Cup (1,400m), the chief event of the races held here on Friday (May 26). The winner is trained by J. Sebastian.

1. NEW MARKET HANDICAP: READY PLAYER ONE (P.S. Kaviraj) 1, Royal Mayfair (C. Umesh) 2, The Sting (M.S. Deora) 3. and Stolen Glance (Gagandeep) 4.1/2, 3 and 3. 1m, 21.43s. Owners: Mr. Cheriyan Abraham, Mr. Jehan Jehangir Sataravala. Trainer: Anil Kumar.

2. ASCOT HANDICAP: THE REBEL (P.S. Kaviraj) 1, Autumn Shower (Ram Nandan) 2, Ashwa Dev (C. Umesh) 3 and Tifosi (M.S. Deora) 4. Not run: Kaamla. 2, 2-3/4 and 6-1/2. 1m, 21.38s. Owners: Mr. S. Shanker Narayanan, Mr. S. Ganapathy & Mr. K.S. Mandanna. Trainer: Mandanna.

3. TATTERSALL HANDICAP: ANZIO (P. Sai Kumar) 1, Excellent Star (Gagandeep) 2, Supreme Grandeur (Farid Ansari) 3 and Soft Whisper (P.S. Kaviraj) 4. 3, 3-1/4 and 1.1m, 27.26s. Owners: M/s. Arun Alagappan & Mr. S. Pathy. Trainer: B. Suresh.

4. HURRICANE LANE PLATE: VOYAGER (Ashhad Asbar) 1, Rinello (P. Sai Kumar) 2, Flurry Heart (P.S. Kaviraj) 3 and Aurora Borealis Farid Ansari) 4. 2, 3-1/2 and 1-1/4. 1m, 34.44s. Owners: M/s. Stride Livestock, Clover Livestock J.M. Lovestock & Mr. Chetan Shah. Trainer: D. Narredu.

5. MADRAS RACE CLUB CUP: GLORIOUS GRACE (C. Umesh) 1, Windermere (M.S. Deora) 2, Alexandre Dumas (A. Ayaz Khan) 3 and Golden Marina (S.A. Amit) 4. 4-1/2, 5-3/4 and lnk. 1m, 32.08s. Owner: Mr. Vazhaparambil J. Joseph. Trainer: Sebastian.

6. FAREWELL TROPHY: KINGS WALK (Ram Nandan) 1, Royal Baron (P. Sai Kumar) 2, Sweet Fragrance (M.S. Deora) 3 and Wellington (B. Dharshan) 4. Not run: Albinus. Hd, 1-3/4 and 2-1/4. 1m, 39.91s. Owner: Mr. K. Muthuvellayan. Trainer: B. Suresh.

7. KINGMAN HANDICAP (Div. I): ANDORRA (C. Umesh) 1, Proud (P.S. Kaviraj) 2, Rhiannon (M.S. Deora) 3 and Off Shore Breeze (P. Sai Kumar) 4. 2-1/2, 1/2 and snk. 1m, 19.85s. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services & Sarainaga Racing. Trainer: J.E. Mckeown.

8. KINGMAN HANDICAP (Div. II): KATAHDIN (Ashhad Asbar) 1, Priceless Beauty (S. Imran) 2, Wonderful Era (P. Sai Kumar) 3 and Sinatra (M.S. Deora) 4. 2-1/4, 1/2 and 2-1/4. 1m, 19.64s. Owners: M.J. Asad & Mrs. Masooda Asad. Trainer: Saddam Iqbal.