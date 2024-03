Giant King lives up to the billing in Trainers Trophy

March 31, 2024 08:28 pm | Updated 08:28 pm IST - Mumbai:

Trainer Malesh Narredu’s Giant King, ridden by Yash Narredu, won the Trainers Trophy, the main event of Sunday’s (Mar. 31) races. The winner is the property of Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Mark Saldanha & Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. Pvt. Ltd.

1. WESTERN INDIA RACE HORSE OWNERS’ ASSOCIATION TROPHY: FONTANA (Navnath Bhosale) 1, Liam (Imran Chisty) 2, Winter Agenda (M.S. Deora) 3 and Majestic Warrior (S. Saba) 4. Not run: Phenom. 3-1/4, 1-1/2 and 1-3/4. 1m, 22.90s. ₹15 (w), 13 and 36 (p). SHP: 38, FP: 101, Q: 67, Tanala: 124 and 30. Favourite: Fontana. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co Pvt. Ltd & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

2. TRAINERS TROPHY: GIANT KING (Yash Narredu) 1, Chat (P. Trevor) 2, Murwara Princess (H. Gore) 3 and Eaton Square (Neeraj) 4. 2-1/2, 1-1/2 and 3/4. 2m, 1.94s. ₹24 (w), 11, 16 and 33 (p). SHP: 51, FP: 345, Q: 187, Tanala: 2,944 and 679. Favourite: Giant King. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Mark Saldanha & Mrs. Rashmee A. Amersey rep. So Blest Trading Co. Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

Note: Angelo (Vivek G up) veered out soon after the start and stopped galloping.

3. DADY ADENWALLA TROPHY (Div. II): TREAT (Neeraj Rawal) 1, Knight Crusader (Akshay Kumar) 2, Ocean (H.M. Akshay) 3 and Ghirardelli (C.S. Jodha) 4. 1/2, 4-1/2 and 2. 1m, 10.54s. ₹49 (w), 21, 17 and 15 (p). SHP: 63, FP: 169, Q: 81, Tanala: 481 and 269. Favourite: Knight Crusader. Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz Sait.

4. JOCKEYS TROPHY: RICOCHET (C.S. Jodha) 1, Stunning Visual (K. Nazil) 2, Mariana (P. Trevor) 3 and Little Minister (Merchant) 4. 1/2, 1/2 and 1-1/2. 1m, 38.56s. ₹43 (w), 10, 13 and 12 (p). SHP: 34, FP: 92, Q: 72, Tanala: 200 and 58. Favourite: Mariana. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Behram Cama.

5. RACING OFFICIALS TROPHY (Div. I): AZRINAZ (Haridas Gore) 1, Mazal (P. Trevor) 2, Attained (Imran Chisty) 3 and Mi Arion (Akshay Kumar) 4. 1-1/2, 1-1/2 and 3/4. 1m, 9.85s. ₹30 (w), 15, 15 and 16 (p). SHP: 39, FP: 141, Q: 80, Tanala: 322 and 170. Favourite: Mazal. Owners: Mr. Geoffrey B. Nagpal, Mrs. Charonne Nagpal & Mr. Nishant G. Nagpal. Trainer: Karthik Ganapathy.

6. DADY ADENWALLA TROPHY (Div. I): DULARI (Amyn Merchant) 1, Fable (Yash Narredu) 2, Cinderella’s Dream (K. Nazil) 3 and Stalin (Akshay Kumar) 4. Not run : Inquilab. 1-3/4, 3/4 and 2. 1m, 11.66s. ₹194 (w), 32, 15 and 11 (p). SHP: 42, FP: 1,282, Q: 339, Tanala: 3,058 and 2,621. Favourite: Stalin. Owners: Mr. & Mrs. Mohan Thakur, Mr. Shagun Thakur & Mr. Shikhar Thakur. Trainer: Faisal A. Abbas.

7. RACING JOURNALISTS TROPHY: RHYTHM OF NATURE (M.S. Deora) 1, Goomah (J. Chinoy) 2, Spiritual Rock (V. Bunde) 3 and Tyrone Black (P. Trevor) 4. Not run: Rubik Star. Lnk, 2-1/4and 3/4. 1m, 24.98s. ₹179 (w), 30, 29 and 30 (p). SHP: 105, FP: 6,712, Q: 519, Tanala: 6,483 and 2,778. Favourite: Tyrone Black. Owner & Trainer: Mr. S.S. Shah.

8. RACING OFFICIALS TROPHY (Div. II): CONSTABLE (J. Chinoy) 1, Madras Cheque (H.M. Akshay) 2, India Strong (P. Dhebe) 3 and Eloquent (P. Trevor) 4. 2, 3/4 and 1-1/4. 1m, 10.38s. ₹21 (w), 16, 17 and 36 (p). SHP: 64, FP: 102, Q: 69, Tanala: 651 and 376. Favourite: Constable. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd & Mr. Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

9. BEAUTIFUL STRANGER PLATE: HOUSE OF LORDS (Navnath Bhosale) 1, Between Friends (M.S. Deora) 2, Nobility (P. Dhebe) 3 and Lady Di (P. Shinde) 4. Not run: Better Half. 3/4, Neck and 3/4. 1m, 11.84s. ₹21 (w), 18, 21 and 12 (p). SHP: 75, FP: 255, Q: 166, Tanala: 2,025 and 542. Favourite: House Of Lords. Owners: Mr. Dharitt Shah & Mr. Henit Y. Shah rep. Zwenzi Traders & Advisors Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

Jackpot: (i) 100%: ₹54, 291 (c/o); (ii) 70%: 24, 303 and 30%: 2,451 (17 tkts.).

Treble: (i) 1,474 (10 tkts.), (ii) 5, 380 (4 tkts.), (iii) 882 (32 tkts.).

Super Jackpot : 70%: 41, 944 (1 tkt), 30%: 17, 976 (1 tkt).