Cellini claims the Royal Calcutta Turf Club Cup

December 03, 2023 06:37 pm | Updated 06:37 pm IST - Mumbai

Trainer Bezan Chenoy’s Cellini, ridden by S. Saqlain, won the Royal Calcutta Turf Club Cup, the feature event of Sunday’s (Dec. 3) races here.

The winner is owned by Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. G. Shewakramani & Mr. J.H. Damania.

1. GATEWAY OF INDIA PLATE: NELSON RIVER (R. Ajinkya) 1, Sentinel (Bhawani) 2, Jetfire (P. Dhebe) 3 and Untitled (N. Bhosale) 4. 1-3/4, 1-1/2 and 1. 58. 24s. ₹22 (w), 15, 15 and 25 (p). SHP: 63, FP: 123, Q: 135, Tanala: 739 and 431. Favourite: Nelson River.

Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: S.K. Sunderji.

2. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP: CELLINI (S. Saqlain) 1, Son Of A Gun (Mustakim) 2, Joaquin (N. Bhosale) 3 and Baby Bazooka (K. Nazil 4. 3/4, 1-1/2 and 1-3/4. 1m 10. 06s. ₹43 (w), 32 and 10 (p). SHP: 34, FP: 121, Q: 42, Tanala: 118 and 77. Favourite: Son Of A Gun.

Owners: Mrs. Bakhtawar B. Chenoy, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. G. Shewakramani & Mr. J.H. Damania. Trainer: Bezan Chenoy.

3. SIR JAMSETJEE JEEJEEBHOY (VI BART) TROPHY: FIELD OF DREAMS (Akshay Kumar) 1, Esconido (Neeraj) 2, Jade (C. Umesh) 3 and Fast Approach (H. Gore) 4. Not run: Cinderella’s Dream. 3, 4-3/4 and 3/4. 59. 30s. ₹27 (w), 15, 20 and 18 (p). SHP: 36, FP: 68, Q: 55, Tanala: 125 and 38. Favourite: Field Of Dreams.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Munchi P. Shroff, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Karius Dadachanji, Mr. S.R. Sanas, Mr. Saleem Fazelbhoy & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: Dallas Todywalla.

4. SIR RAHIMTOOLA CHINOY TROPHY : SEA THE SUN (N. Bhosale) 1, Geographique (Neeraj) 2, Own Voice (Mustakim) 3 and Regal Command (S.G. Prasad) 4. Not run: Magneto. 1/2, 4-1/4 and Nk. 1m 48. 76s. ₹24 (w), 19 and 10 (p). SHP: 31, FP: 27, Q: 22, Tanala: 104 and 54. Favourite: Geographique.

Owners: Mr. & Mrs. Cyrus Palia. Trainer: P. Shroff.

5. DIRECTOR GENERAL OF POLICE TROPHY: ENDURANCE (Mustakim Alam) 1, Kariena (H. Gore) 2, Lion King (N. Bhosale) 3 and Impunity (Neeraj) 4. 5-1/4, 1 and Nk. 1m 36. 38s. ₹30 (w), 16, 17 and 11 (p). SHP: 34, FP: 131, Q: 60, Tanala: 321 and 195. Favourite: Endurance.

Owners: Mr. & Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta, Mrs. Liane Luthria & Mr. Milan Luthria. Trainer: Imtiaz A. Sait.

6. ANNE WRIGHT TROPHY: IRISH GOLD (Akshay Kumar) 1, Generosity (P. Trevor) 2, Lord Vader (Bhawani) 3 and Outlander (R. Ajinkya) 4. Shd, 2-3/4 and Lnk. 1m 9. 78s. ₹31 (w), 16, 17 and 79 (p). SHP: 46, FP: 139, Q: 86, Tanala: 1,553 and 1,627. Favourite: Generosity.

Owners: Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Nozer Panthaky. Trainer: Dallas Todywalla.

7. RAZA ALI PLATE: SUSSING (N. Bhosale) 1, Silver Steps (T.S. Jodha) 2, Spiritual Rock (V. Bunde) 3 and Dowsabel (S. Saqlain) 4. Nk, Hd and 1-1/4. 1m 11.60s. ₹29 (w), 15, 20 and 50 (p). SHP: 89, FP: 212, Q: 101, Tanala: 3,088 and 3,308. Favourite: Sussing.

Owners: M/s. Mehli A. Nazir, Adi R. Nazir, Karl A. Nazir & Akash Sethi. Trainer: H.J. Antia.

Jackpot: 70%: ₹1,175 (107 tkts.), 30%: 165 (326 tkts.).

Treble: 334 (95 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 12,955 (3 tkts.), 30%: 2,379 (7 tkts.).