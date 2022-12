Bertha for Sans Craintes Stud Farm Million

December 31, 2022 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Bertha runs with a good chance in the Sans Craintes Stud Farm Million (1,200m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Dec. 31).

1. WASSL REEF HANDICAP (1,400m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 2-30 p.m.: 1. Abilitare (5) M.S. Deora 60, 2. Icy River (4) S.A. Amit 59, 3. Catalyst (6) Farid Ansari 58.5, 4. Wide Don (7) R. Manish 58.5, 5. Star Of Texas (2) Ram Nandan 57, 6. Reign Of Terror (3) B. Dharshan 56.5, 7. Bhairava’s Queen (1) Ramandeep 53, 8. Haran (9) P. Sai Kumar 52.5 and 9. Princess Saaraa (8) P.S. Kaviraj 50.

1. ICY RIVER, 2. ABILITARE, 3. CATALYST

2. LYRICAL BID HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Lebua (9) Farid Ansari 60, 2. Current View ( 4) Yash Narredu 59, 3. Strong Breeze (5) Manikandan 58, 4. Santamarina Star (11) S. Kamble 56.5, 5. Air Marshall (6) S. A. Amit 54.5, 6. Terminator (8) P. Sai Kumar 53.5, 7. Laudree (10) M.S. Deora 52, 8. Ready Player One (2) A. Ayaz Khan 52, 9. Chaposa Springs (1) Farhan Alam 51.5, 10. Fantastic Hit (12) Angad 51.5, 11. Super Glory (3) Ram Nandan 51.5 and 12. Glorious Victory (7) R. Manish 50.5.

1. LAUDREE, 2. LEBUA, 3. READY PLAYER ONE

3. POLAR FALCON HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 3-30: 1. Angel Heart (8) S.A. Amit 60, 2. Lordship (10) Gaurav Singh 59.5, 3. Rhiannon (7) Inayat 59, 4. Magical Wish (11) Ashhad Asbar 57, 5. Spicy Star (12) P.S. Kaviraj 53.5, 6. Striking Distance (5) A.M. Alam 53.5, 7. Despacito (1) C. Brisson 53, 8. Wakanda (3) B. Dharshan 53, 9. Illustrious Ruler (2) Farid Ansari 52.5, 10. Pirate’s Love (9) Angad 51.5, 11. Kings Show (4) M.S. Deora 51 and 12. Glorious Sunshine (6) Ram Nandan 50.5.

1. ILLUSTRIOUS RULER, 2. PIRATE’S LOVE, 3. KINGS SHOW

4. SANS CRAINTES STUD FARM MILLION (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 4-00: 1. Sheer Rocks (3) P. Sai Kumar 56, 2. Spacecraft (6) Dashrath 56, 3. Bertha (4) Yash Narredu 54.5, 4. Celeste (2) Ashhad Asbar 54.5, 5. Dame Fonteyn (5) Hindu Singh 54.5 and 6. Royal Icon (1) Gaurav Singh 54.5.

1. BERTHA, 2. CELESTE, 3. DAME FONTEYN

5. RIGHT AHEAD HANDICAP (1,800m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-30: 1. Kings Walk (7) Gaurav Singh 60, 2. Queen Of Fame (12) Ram Nandan 60, 3. Vulcanic (6) S. Kamble 59.5, 4. Turf Beauty (4) Farid Ansari 59, 5. Amber Lightning (8) P. Sai Kumar 56, 6. Dancing Grace (3) Yash Narredu 55, 7. Lady Luck (5) A.S. Amit 55, 8. Babu Vamsee (10) B. Dharshan 52.5, 9. Cloud Jumper (2) Angad 52, 10. Immortal Love (9) M. Bhaskar 52, 11. The Intimidator (11) Hindu Singh 52 and 12. Martingale (1) Farhan Alam 51.5.

1. VULCANIC, 2. LADY LUCK, 3. KINGS WALK

6. AJAAD HANDICAP (1,000m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Alexander (5) Yash Narredu 60, 2. Gold Kite (2) M.S. Deora 59, 3. Esteva (10) C. Brisson 58.5, 4. Wilbur (9) Farid Ansari 58.5, 5. Wisaka (4) P. Sai Kumar 58, 6. Lady Royal (11) Inayat 57.5, 7. Embrace (7) Gaurav Singh 57, 8. Ginsburg (8) Dashrath Singh 56.5, 9. Celeritas (6) Angad 56, 10. Grey Twilight (3) Ramandeep 55.5 and 11. Ms Boss (1) Ashhad Asbar 54.

1. GOLD KITE, 2. ALEXANDER, 3. GINSBURG

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii) 4, 5 & 6.