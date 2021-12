Bellator expected to score

Bellator, who has been well tuned, is expected to score in the Karnataka Police Trophy (1,600m), the main event of the races to be held here on Saturday (Dec 18).

False rails (average width about 9.5m from 1,600m to the winning post) will be in post.

1. WIND STREAM PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1.45 p.m.: 1. Raw Gold (4) Vivek 60, 2. Hawking (5) R. Marshall 59.5, 3. Florencia (7) Salman Khan 58.5, 4. Konichiwa (9) P. Mani 58, 5. Orgenesis (-) (-) 58, 6. Ozark (10) Dhanu Singh 58, 7. Ultimate Power (8) P. Surya 57.5, 8. Lifeisamiracle (11) P. Sai Kumar 56.5, 9. Scintilla (12) Shreyas Singh 55, 10. Awesome Girl (6) Darshan 54, 11. Prime Star (3) J.H. Arul 53.5 and 12. Elite Agent (2) Rajesh Kumar 52.

1. RAW GOLD, 2. FLORENCIA, 3. AWESOME GIRL

2. INVASOR PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 2.15: 1. Aherne (7) Arshad 57, 2. Belvedere (4) Akshay Kumar 57. 3. Scribbling Hopper (5) Dhanu Singh 57, 4. Star Domination (6) Vishal Bunde 57, 5. Favorito (3) Vinod Shinde 55.5, 6. Knotty Princess (1) P. Surya 55.5, 7. Lady Supremos (8) Rayan Ahmed 55.5 and 8. Millbrook (2) Antony Raj 55.5.

1. MILLBROOK, 2. BELVEDERE, 3. SCRIBBLING HOPPER

3. FIELD MARSHAL PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2.45: 1. Osiris (4) Ajeet Kumar 62, 2. Three Aces (9) S. Saqlain 60, 3. Allabouther (11) S. John 59.5, 4. Venus Bay (3) Ikram Ahmed 59, 5. Land Of Liberty (1) B. Harish 58.5, 6. Reczai (8) M. Naveen 58, 7. Rule Of Engagement (10) J.H. Arul 55.5, 8. Songkran (7) Tousif Khan 55.5, 9. General Patton (2) Antony Raj 54.5, 10. Palm Reader (6) B. Nayak 54.5, 11. Kimetto (12) P. Siddaraju 52 and 12. Hitomi Sakuma (5) Rajesh Kumar 50.

1. RULE OF ENGAGEMENT, 2. ALLABOUTHER, 3. THREE ACES

4. SUN KINGDOM PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 3.15: 1. Debonair (7) Nazerul 60, 2. The Intruder (8) Vishal Bunde 54, 3. Amazonite (2) T.S. Jodha 53.5, 4. Gold Gray (1) P. Sai Kumar 53.5, 5. Shanaey (4) P. Surya 53.5, 6. Don’s Den (9) Darshan 52.5, 7. Gun Point (3) Vivek 52.5, 8. Immaculate (5) Ajeet Kumar 52.5, 9. Precious Memories (10) Arvind Kumar 52.5 and 10. Striking Melody (6) Rayan Ahmed 52.5.

1. STRKING MELODY, 2. SHANAEY, 3. AMAZONITE

5. SPRINT STAR PLATE (2,000), rated 40 to 65, 3.45: 1. Velocidad (2) L.A. Rozario 62.5, 2. Antibes (3) Antony Raj 54, 3. Speedster (4) Akshay Kumar 53 and 4. Almanach (1) J.H. Arul 51.

1. ANTIBES, 2. ALMANACH

6. KARNATAKA POLICE TROPHY (1,600m), rated 60 to 85, 4.15: 1. Lake Tahoe (5) S. John 60, 2. Bellator (4) Akshay Kumar 57, 3. Colonel Harty (1) Rajesh Kumar 56.5, 4. Electra (3) Antony Raj 54.5, 5. Poseidon (2) S. Saqlain 52.5 and 6. Set To Win (6) Arvind Kumar 52.5.

1. BELLATOR, 2. LAKE TAHOE

7. SUN KINGDOM PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 4.45: 1. Thousand Words (9) S. John 60, 2. Caesars Palace (2) S. Shareef 55.5, 3. Ocean Dunes (8) Antony Raj 55, 4. The Preacher (4) Ikram Ahmed 54.5, 5. Apollo Light (1) P. Surya 52.5, 6. Arctic Blast (7) Darshan 52.5, 7. The Adviser (5) Arvind Kumar 52.5, 8. The Inheritor (3) P. Sai Kumar 52.5 and 9. The Matrix (6) S. Saqlain 52.5.

1. OCEAN DUNES, 2. THOUSAND WORDS, 3. THE INHERITOR

8. WIND STREAM PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 5.15: 1. Shan E Azeem (11) T.S. Jodha 62.5, 2. Gypsy (6) B. Nayak 62, 3. Southern Power (10) Akshay Kumar 61.5, 4. Commandpost (1) Rajesh Kumar 61, 5. Lightning Attack (9) Darshan 60.5, 6. Super Gladiator (7) Chethan K 60.5, 7. Zhu Zhu Zest (8) S. Saqlain 60, 8. War Eagle (5) S. John 59.5, 9. Smile Around (2) P. Sai Kumar 56, 10. Iconic Princess (12) Shreyas Singh 54, 11. Iron Fist (4) J.H. Arul 54 and 12. Proudwish (3) P. Surya 53.5.

1. WAR EAGLE, 2. SOUTHERN POWER, 3. SHAN E AZEEM

Day’s best: MILLBROOK

Double: ANTIBES - OCEAN DUNES

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Treble: 3, 4 & 5; (ii); 6, 7 & 8.