Aintree capable of producing an encore

Trainer L’D. Silva’s ward Aintree, who won her last start well, may score an encore in the Eclipse Plate, the chief event of Wednesday’s (Jan. 6) races.

1. MEGATOP PLATE (Div. II) (1,400m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 12.40 p.m.: 1. Once More (10) Santosh Raj N R 60, 2. Red Snaper (5) Abhay Singh 60, 3. Explosive (3) Mukesh Kumar 59.5, 4. Golden Hope (1) Md. Ismail 59, 5. Promiseofhappiness (11) A.A. Vikrant 56.5, 6. Maxwell (6) R N Darshan 56, 7. Platinum Claasz (12) Afroz Khan 56, 8. Starboy (4) Ashad Asbar 55.5, 9. Red River (7) B.R. Kumar 54.5, 10. Brush The Sky (9) Ajeeth Kumar 53.5, 11. Glendale (2) G. Naresh 52, 12. Bob Campbell (8) Ajit Singh 51 and 13. Honourable Guest (13) Gaddam 50.5.

1. MAXWELL, 2. RED SNAPER, 3. EXPLOSIVE

2. TUDOR JET PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.10 p.m.: 1. Nova Scotia (4) Suraj Narredu 60, 2. Royal Pal (3) Nakhat Singh 57, 3. Barbosella (6) Ajeeth Kumar 56.5, 4. Alta Vita (10) Afroz Khan 53.5, 5. N R I Touch (1) Akshay Kumar 53.5, 6. Amaretto (9) Gaddam 52, 7. Attica (7) Abhay Singh 52, 8. Prime Gardenia (5) Kuldeep Singh 52, 9. Southern Saffron (2) Ashad Asbar 51.5 and 10. That’s My Star (8) Md. Ismail 51.

1. NOVA SCOTIA, 2. ALTA VITA, 3. ROYAL PAL

3. FAIR COURT PLATE (Div. II) (1,400m), Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat.III), 1.40: 1. Chuckit (13) Mukesh Kumar 60, 2. Unstoppable (6) Deepak Singh 60, 3. Kapell Bruke (12) A.A. Vikrant 58, 4. Belle Springs (3) Afroz Khan 57.5, 5. Battle Ready (7) Akshay Kumar 56.5, 6. Charcoal (8) Ajit Singh 56.5, 7. Look Of Love (10) Gaurav Singh 56.5, 8. Thrill Of Power (—) (—) 56.5, 9. Blickfang (14) B.R. Kumar 55.5, 10. Proud Legacy (11) Koushik 55.5, 11. Silver Set (4) Md. Ismail 55.5, 12. Astronaut (5) G. Naresh 55, 13. Hidden Beauty (1) Ajeeth Kumar 55, 14. Queen Blossom (9) Kiran Naidu 55 and 15. Melting Ice (2) Nakhat Singh 54.

1. CHUCKIT, 2. BATTLE READY, 3. UNSTOPPABLE

4. REPUBLICAN PLATE (Div. I) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III), 2.10 : 1. Art In Motion (5) Ajit Singh 61, 2. Diesis Dream (3) Akshay Kumar 61, 3. Hip Hop (10) Nakhat Singh 61, 4. Princess Shana (1) Afroz Khan 61, 5. Starwalker (7) Rohit Kumar 61, 6. Shanu Shanu (2) Mukesh Kumar 60, 7. Kintsugi (6) Gaurav Singh 58.5, 8. Royal Avenger (4) G. Naresh 58, 9. N R I Gift (Ex London Bridge) (8) R.N. Darshan 57.5, 10. Sheldon (9) Kiran Naidu 57.5 and 11. Golden Faraska (11) Santosh Raj N R 50.

1. DIESIS DREAM, 2. N R I GIFT, 3. ROYAL AVENGER

5. FLORINA PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.40: 1. Top Saga (7) Md. Ismail 60, 2. Exclusive Art (5) Mukesh Kumar 59.5, 3. Best Friend (12) C.P. Bopanna 58.5, 4. Days Of Reckoning (15) Deepak Singh 57, 5. Royal Romance (10) Akshay Kumar 57, 6. Star Racer (6) R.N. Darshan 56.5, 7. Blazing Speed (14) Koushik 55.5, 8. California Beauty (2) B.R. Kumar 55, 9. Augenstern (16) Afroz Khan 54.5, 10. Elmira (13) G. Naresh 54, 11. Vijays Simha (9) Gopal Singh 53, 12. Scramjet (4) N. Rawal 52.5, 13. Fleur (1) Ajeeth Kumar 51.5, 14. Machismo (3) Ajit Singh 51.5, 15. Lorena (8) Jodha R S 51 and 16. New Role (11) Nakhat Singh 51.

1. AUGENSTERN, 2. EXCLUSIVE ART, 3. DAYS OF RECKONING

6. FAIR COURT PLATE (Div. I) (1,400m), Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15. 1. Crazy Horse (12) Suraj Narredu 60, 2. Just Incredible (3) Mukesh Kumar 59.5, 3. Lightning Pearl (8) Ajeeth Kumar 58, 4. Beautiful Luv (5) Afroz Khan 57, 5. O’Brien (2) Md. Ismail 57, 6. Blue Cruise (13) A.A. Vikrant 56, 7. Due Diligence (10) Neeraj 56, 8. India Gate (4) Kiran Naidu 56, 9. Detonator (15) Gaurav Singh 55.5, 10. Sputnic (1) Jodha R S 55, 11. Twenty Twenty (9) Koushik 55, 12. Win Vision (7) Kuldeep Singh 55, 13. Blissful (14) Nakhat Singh 54.5, 14. Lightning Fairy (6) Ashad Asbar 54.5 and 15. Star Babe (11) Akshay Kumar 54.5.

1. CRAZY HORSE, 2. DUE DILIGENCE, 3. BEAUTIFUL LUV

7. ECLIPSE PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.50: 1. Her Legacy (9) Kiran Naidu 60, 2. Asteria (4) Afroz Khan 59.5, 3. Prince Caspian (11) Abhay Singh 59, 4. Marina Del Rey (2) Ajit Singh 58.5, 5. Star Envoy (3) Jodha R S 56.5, 6. Classy Guy (5) C.P. Bopanna 55, 7. Sporting Smile (8) B.R. Kumar 55, 8. The Special One (6) Akshay Kumar 55, 9. N R I Vision (10) Koushik 54.5, 10. Cincia Azzurra (1) Santosh Raj N R 54 and 11. Aintree (7) G. Naresh 53.

1. AINTREE, 2. THE SPECIAL ONE, 3. SPORTING SMILE

8. FLORINA PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 4.25: 1. Mind Reader (14) Nakhat Singh 60, 2. Green Turf (7) Mukesh Kumar 59, 3. New State (15) R. N .Darshan 59, 4. Four One Four (13) Suraj Narredu 58.5, 5. Gusty Note (1) Afroz Khan 56.5, 6. House Of Diamonds (5) Akshay Kumar 56.5, 7. Waitoma (8) Kiran Naidu 55.5, 8. Whiskey Martini (17) Kuldeep Singh 55.5, 9. Appenzelle (12) A.A. Vikrant 55, 10. Royal Green (16) Gaurav Singh 55, 11. Blink Of An Eye (11) Santosh Raj N R 53, 12. Exponent (2) B.R. Kumar 52.5, 13. Brisbane (6) Ajeeth Kumar 51.5, 14. Smarty (10) Gaddam 51.5, 15. That’s My Speed (9) Md. Ismail 51.5, 16. Certitude (4) N. Rawal 51 and 17. Classy Dame (3) Abhay Singh 50.5.

1. FOUR ONE FOUR, 2. HOUSE OF DIAMONDS, 3. BLINK OF AN EYE

9. REPUBLICAN PLATE (Div. II) (1,400m), rated up to 25 (Cat. III) 5.00: 1. Cephalonia (6) G. Naresh 61, 2. Cheltenham (9) Suraj Narredu 61, 3. N R I Flame (10) R.N. Darshan 61, 4. Star Dancer (4) Kiran Naidu 61, 5. Star Of Fashion (1) B.R. Kumar 61, 6. Tough Lady (5) Ajeeth Kumar 60, 7. Dillon (7) Gaurav Singh 59.5, 8. Halo’s Princess (3) Koushik 59, 9. Moka (2) A.A. Vikrant 58 and 10. Hopscotch (8) Md. Ismail 53.5.

1. CHELTENHAM, 2. STAR DANCER, 3. HOPSCOTCH.

Day’s best: NOVA SCOTIA

Double: DIESIS DREAM — CRAZY HORSE

Jackpot: 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini jackpot: (i) 3, 4, 5 & 6; (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 2, 3 & 4; (ii) 4 5, & 6; (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.