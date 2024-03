March 15, 2024 12:26 am | Updated 12:26 am IST - BENGALURU

African Gold and Jersey King may fight out the finish of the R. Ramakrishnan Memorial Million (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (Mar 15).

False rails (width about 3.75m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BIJAPUR STAKES (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 1.30 pm: 1. My Solitaire (4) Arvind K 61, 2. Firefinch (3) R. Pradeep 59.5, 3. Marco Polo (6) Antony 59.5, 4. Superhero (1) Salman Khan 59.5, 5. Meghann (5) P. Siddaraju 59, 6. Quevega (10) Angad 59, 7. Air Blast (9) L.A. Rozario 58, 8. Fair Counsel (7) M. Naveen 58, 9. Pettes Love (2) P. Sai K 56, 10. Perfect Halo (8) M. Rajesh K 55 and 11. Max Mueller (11) G. Vivek 52.

1. MY SOLITAIRE, 2. QUEVEGA, 3. FAIR COUNSEL

2. MARAVANTHE STAKES (1,400m), rated 40 to 65, 2.00: 1. Anakin (7) P. Siddaraju 60, 2. Marzgovel (5) Akshay K 59, 3. Eridani (1) B.L. Paswan 58, 4. Ultimate Striker (2) Vivek 57.5, 5. Mazal Tov (3) Srinath 57, 6. Crosswater (4) Antony 55 and 7. Anadale (6) Trevor 54.

1. ANADALE, 2. MARZGOVEL, 3. MAZAL TOV

3. MANIPAL STAKES (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2.30: 1. Schafenberg (11) Rayan 60, 2. Avicena (10) Antony 58, 3. Domina (2) Afsar Khan 58, 4. Everyone Godfather (8) S. Shareef 58, 5. Fire Within (3) Vivek 57.5, 6. Halchemeny (7) M. Rajesh K 57.5, 7. Knotty In Blue (6) G. Vivek 57.5, 8. Multisided (1) Arvind K 57.5, 9. The Lady Emporio (9) R. Pradeep 57.5, 10. Croissantino (12) B. Nayak 57, 11. Mega Success (5) Jagadeesh 56.5 and 12. Tigerking (4) Saddam H 55.5.

1. MULTISIDED, 2. THE LADY EMPORIO, 3. KNOTTY IN BLUE

4. WORLD CONSUMER RIGHTS DAY STAKES (1,200m), rated 60 to 85, 3.00: 1. Last Wish (8) Srinath 61, 2. Aldgate (2) Antony 59, 3. Tripitaka (3) Trevor 55.5, 4. Auspicious Queen (5) Angad 54.5, 5. Del Mar (5) Ashhad Asbar 54.5, 6. Obsidian (4) P.S. Chouhan 54.5, 7. Prime Abbess (7) Akshay K 54, 8. English Bay (6) P. Siddaraju 53.5, 9. Maple Leaf (10) Salman Khan 53 and 10. Czar (9) I. Chisty 52.5.

1. CZAR, 2. LAST WISH, 3. ALDGATE

5. PRESS REPORTERS STAKES (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3.30: 1. Rapidus (8) Akshay K 60, 2. Macron (3) Arvind K 59.5, 3. Air Display (5) P. Siddaraju 59, 4. Born Dancer (2) M. Naveen 59, 5. Solo Prince (6) Darshan 58.5, 6. Southern Force (1) I. Chisty 56, 7. Agera (7) Saddam H 51.5 and 8. Measure Of Time (4) Salman Khan 51.5.

1. MACRON, 2. BORN DANCER, 3. RAPIDUS

6. R. RAMAKRISHNAN MEMORIAL MILLION (1,200m), 3-y-o only, (Terms), 4.00: 1. Jersey King (2) Srinath 57, 2. African Gold (10) Akshay K 53, 3. Iron King (5) P.S. Chouhan 53, 4. Joyful Spirit (11) Shreyas 53, 5. Silver Strike (9) B. Dharshan 53, 6. Supercharge (1) Vinod Shinde 53, 7. Windcleaver (4) Jagadeesh 53, 8. Cascais (3) I. Chisty 51.5, 9. Icy Wind (6) Arvind K 51.5, 10. Mericle Beauty (7) Salman Khan 51.5 and 11. Mystical Forest (8) G. Vivek 51.5.

1. AFRICAN GOLD, 2. JERSEY KING, 3. CASCAIS

7. BIJAPUR STAKES (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 4.30: 1. Empress Bella (9) B. Nayak 62.5, 2. Smile Of Beauty (10) P. Siddaraju 62.5, 3. Contractor (4) M. Naveen 62, 4. The Omega Man (1) Salman Khan 62, 5. Loving Pearl (7) S. John 61.5, 6. Samachar (8) Vivek 61.5, 7. Burst Of Blaze (6) P. Sai K 60.5, 8. Sacred Creator (9) Angad 60.5, 9. Flying Brave (11) Rayan 60, 10. Bellissimo (3) Afsar Khan 58 and 11. Infinite Spirit (2) C. Hemanth 56.

1. SMILE OF BEAUTY, 2. LOVING PEARL, 3. SAMACHAR

8. MANIPAL STAKES (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5.00: 1. Star Concept (5) P. Siddaraju 62, 2. Grizzly (7) R. Pradeep 59.5, 3. Rembrandt (12) P.S. Chouhan 59.5, 4. Rightly Noble (3) C. Hemanth 59.5, 5. Ebotse (6) Antony 58.5, 6. Greeley (10) L.A. Rozario 58, 7. Ooh La La (1) Salman Khan 58, 8. Solid Power (8) Rayan 57, 9. Asagiri (4) Trevor 55.5, 10. Alacero (2) Arvind K 55, 11. Phoenix Surprise (9) Shreyas 55 and 12. Sea Jack (11) Saddam H 55.

1. REMBRANDT, 2. ASAGIRI, 3. GREELEY

Day’s best: ANADALE

Double: CZAR - AFRICAN GOLD

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.