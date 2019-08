Ace Ace Ace may extend winning streak

Ace Ace Ace, who is in rousing form, may extend his winning streak in the Police Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Sunday (September 1).

1. RED CHIEFTAN PLATE (2,400m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 1-15 p.m.: 1. Ashwa Arjun (2) Gaurav Singh 60, 2. Call Of The Blue (1) Akshay Kumar 59.5, 3. Royal Style (3) Suraj Narredu 58, 4. London Bridge (5) Gaddam 56, 5. Mossad (6) Afroz Khan 55.5, 6. Ajmal Birju (7) Gopal Singh 54 and 7. Symbol Of Star’s (4) Surya Prakash 53.

1. CALL OF THE BLUE, 2. ASHWA ARJUN, 3. ROYAL STYLE

2. DIABLO PLATE (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only (Cat. II), 1-45: 1. City Of Blossom (5) Rohit Kumar 56, 2. Linewiler (6) Ajit Kumar 56, 3. Premier Action (4) Umesh 56, 4. Sun Dancer (3) R. Ajinkya 56, 5. Unstoppable (2) B. Nikhil 56, 6. A Hundred Echoes (7) Gaddam 54.5, 7. Artistryy (9) Akshay Kumar 54.5, 8. Ashwa Calvari (8) Suraj Narredu 54.5 and 9. Flamboyant Lady (1) B.R. Kumar 54.5.

1. PREMIER ACTION, 2. ARTISTRYY, 3. ASHWA CALVARI

3. BLUE MAX PLATE (Div. II), (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2-15: 1. On The Fire (5) Ajeeth Kumar 60.5, 2. Heaven Can Wait (3) Afroz Khan 58.5, 3. Charlie Brown (8) Koushik 58, 4. On My Way (7) Akshay Kumar 58, 5. Top Man (10) B.R. Kumar 58, 6. Actually (6) Surya Prakash 55.5, 7. Vijay’s Empress (4) R. Ajinkya 55.5, 8. Snow Castle (1) Rohit Kumar 54.5, 9. Agilis (9) A.A. Vikrant 53.5, 10. Flowersfromabrook (-) (-) 53.5. and 11. Composure (2) Nakhat Singh 51.5.

1. ON MY WAY, 2. CHARLIE BROWN, 3. ACTUALLY

4. DR. HARISH CHANDRA MEMORIAL PLATE (1,800m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 2-45: 1. Nimble Mind (5) Koushik 60, 2. Raajneeti (2) Santosh Raj 58, 3. Treasure Striker (7) Afroz Khan 57, 4. Midnight Dream (6) Kuldeep Singh 56, 5. Cincia Azzurra (1) Akshay Kumar 52.5, 6. Wings Of Eagles (4) Ajeeth Kumar 52.5 and Librate (3) Yash Narredu 52.

1. NIMBLE MIND, 2. MIDNIGHT DREAM, 3. CINCIA AZZURRA

5. DIABLO PLATE (Div. II), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 31-5: 1. Explosive (1) R. Ajinkya 56, 2. No Compromise (5) Ashhad Asbar 56, 3. Red Snaper (8) Kuldeep Singh 56, 4. Tapatio (3) Akshay Kumar 56, 5. Alliston (4) Umesh 54.5, 6. California Beauty (2) P. Sai Kumar 54.5, 7. Her Legacy (6) Suraj Narredu 54.5 and 8. Kintsugi (7) Srinath 54.5.

1. RED SNAPER, 2. TAPATIO, 3. ALLISTON

6. BLUE MAX PLATE (Div. I), (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 3-45: 1. Humaaghar (6) Deepak Singh 60.5, 2. Golden Hope (12) Akshay Kumar 58.5, 3. Human Touch (2) Kuldeep Singh 58.5, 4. Elysian (4) R. Ajinkya 58, 5. Princess Of Dreams (3) A.A. Vikrant 58, 6. Top Contender (10) P. Sai Kumar 57.5, 7. Et Voici (1) Ajeeth Kumar 55.5, 8. Khan Sahib (11) Gaddam 55.5, 9. Joy Of Giving (7) S.G. Prasad 53.5, 10. Withrosemakeup (9) Ajit Singh 52.5, 11. New Comer (5) Jitendra Singh 52 and 12. Silver Dollar (8) B.R. Kumar 51.

1. GOLDEN HOPE, 2. HUMAAGHAR, 3. JOY OF GIVING

7. POLICE CUP (1,400m), 4-y-o & over, rated 60 to 85 (Cat. II), 4-15: 1. Starlight (9) Deepak Singh 60, 2. Ace Ace Ace (5) Akshay Kumar 59.5, 3. Champion Bull (3) Suraj Narredu 58, 4. Mr. Baahubali (4) Surya Prakash 56.5, 5. Ashwa Bahula (10) Ajeeth Kumar 55.5, 6. Meritocracy (6) B.R. Kumar 54.5, 7. Seven Eleven (2) Gopal Singh 53, 8. Southern Legacy (11) Ashhad Asbar 52.5, 9. Long Range (8) Abhay Singh 51.5, 10. Semper Fidelis (7) Gaddam 50.5 and 11. N R I Symbol (1) Afroz Khan 50.

1. ACE ACE ACE, 2. STARLIGHT, 3. SOUTHERN LEGACY

8. P.G. REDDY MEMORIAL PLATE (1,400m), 5-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), (No whips), 4-45: 1. Magical Skill (10) C.P. Bopanna 60, 2. Tootsie Roll (13) Jitendra Singh 60, 3 Southern Crown (9) Harinder Singh 58.5, 4. Vijay’s Empire (2) Gaurav Singh 56.5, 5. Bayrd (5) Kiran Naidu 55, 6. Somerset (6) Umesh 55, 7. Sea Castle (11) R.S. Jodha 54.5, 8. Hope Is Eternal (14) Surya Prakash 54, 9. City Of Sails (12) Rohit Kumar 53.5, 10. Digger (8) G. Naresh 53.5, 11. Vancouver (1) B. Nikhil 52.5, 12. Avantika (7) B.R. Kumar 51, 13. Royal Green (3) Ajit Singh 51 and 14. Platinum Claasz (4) Afroz Khan 50.

1. BAYRD, 2. VIJAY’S EMPIRE, 3. MAGICAL SKILL

Day’s Best: ACE ACE ACE

Double: ON MY WAY-GOLDEN HOPE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (1) 1, 2 & 3; (ii): 3, 4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.