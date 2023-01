Priceless Gold obliges in the Qutab Shahi Million

January 23, 2023 06:35 pm | Updated 06:35 pm IST - Hyderabad:

Trainer Rajesh Narredu’s Priceless Gold, ridden by Yash Narredu, snatched the verdict by a head from Black Onyx in the Qutab Shahi Million, the feature event of Monday’s (Jan. 23) races. The winner is owned by Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeding LLP.

1. BHUPALPALLY PLATE: ORIGINAL SIN (Akshay Kumar) 1, Only The Brave (Santosh Raj) 2, Shadow Of The Moon (Kiran Naidu) 3 and Windsor (Afroz Khan) 4. 3-1/4, 2 and Nose. 1m, 26.15s. ₹17 (w), 11, 44 and 18 (p). SHP: 201, THP: 111, SHW: 15 and 123, FP: 747, Q: 727, Tanala: 3,858. Favourite: Original Sin. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: R.H. Sequeira.

2. KING’S CROWN PLATE: BEDFORD (Santosh Raj) 1, Ayr (Akshay Kumar) 2, Kingston (R.S. Jodha) 3 and Stunning Force (Sonu Kumar) 4. 1-1/4, 1-1/2 and 2. 1m, 11.20s. ₹49 (w), 23 and 14 (p). SHP: 27, THP: 39, SHW: 16 and 13, FP: 107, Q: 50, Tanala: 242. Favourite: Ayr. Owners: Mr. Teegala Vijender Reddy, Mr. Teegala Upender Reddy & Mr. Narendra Vithaldas Shah. Trainer: N. Rawal.

3. MEDCHAL PLATE: IVANHOE (Kuldeep S) 1, Master Touch (Akshay Kumar) 2, Royal Pal (R.S. Jodha) 3 and Mireya (B. Nikhil) 4. 2, 3-3/4 and 4-1/2. 1m, 26.69s. ₹15 (w), 10, 16 and 19 (p). SHP: 41, THP: 50, SHW: 10 and 26, FP: 34, Q: 24, Tanala: 92. Favourite: Ivanhoe. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

4. BRAVE HUNTER CUP: TRUE ICON (B. Nikhil) 1, Barbet (Kiran Naidu) 2, Strauss (Akshay Kumar) 3 and Thanks (Kuldeep S) 4. Nk, 1 and Hd. 1m, 25.83s. ₹61 (w), 18, 11 and 10 (p). SHP: 33, THP: 39, SHW: 32 and 10, FP: 194, Q: 117, Tanala: 740. Favourite: Barbet. Owners: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat & Mr. D.B. Poornima Chowdary. Trainer: N. Ravinder Singh.

5. BONZER CUP : ROLE MODEL (B. Nikhil) 1, Superstellar (Kuldeep S) 2, Resurgence (Surya Prakash) 3 and Special And Thong (P. Ajeeth Kumar) 4. 1/2, 2-1/4 and 2-3/4. 1m, 40.45s. ₹97 (w), 19, 13 and 12 (p). SHP: 33, THP: 54, SHW: 39 and 17, FP: 502, Q: 173, Tanala: 894. Favourite: N R I Ultrapower. Owners: Mr. AI Murugappan & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: K. Satheesh.

6. QUTAB SHAHI MILLION: PRICELESS GOLD (Yash Narredu) 1, Black Onyx (D.S. Deora) 2, Bellator (P. Ajeeth Kumar) 3 and Watch My Stride (Akshay Kumar) 4. Hd, 1-1/4 and 4. 1m, 38.83s. ₹13 (w), 12 and 13 (p). SHP: 26, THP: 39, SHW: 14 and 10, FP: 31, Q: 26, Tanala: 184. Favourite: Priceless Gold. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: Rajesh Narredu.

7. NARAYANPET PLATE: GENERAL ATLANTIC (Gaurav Singh) 1, Painted Apache (P. Ajeeth Kumar) 2, Campania (Afroz Khan) 3 and Show Me Your Walk (Abhay Singh) 4. Not run: Top In Class. Hd, 3/4 and Nose. 1m, 39.67s. ₹53 (w), 12, 18 and 12 (p). SHP: 55, THP: 67, SHW: 22 and 35, FP: 303, Q: 161, Tanala: 801. Favourite: Campania. Owner: Mr. Praveen Kumar Katakam. Trainer: N. Ravinder Singh.

Jackpot: 70%: ₹16,417 (12 tkts.) & 30%: 1,206 (70 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 3,075 (10 tkts.), (ii) 16,113 (2 tkts.).

Treble: (i) 1,253 (22 tkts.), (ii) 1,662 (23 tkts.).