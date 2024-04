Pneuma clinches Equinox Handicap

April 14, 2024 08:23 pm | Updated 08:23 pm IST - UDHAGAMANDALAM:

Pneuma (C. Umesh up) won the Equinox Handicap (1,200m), the feature event of the races held here on Sunday (April 14). The winner is owned by M/s. Rapar’s Galloping Stars rep. by Mr. Rajendran and trained by Suraj Shaw.

1. AVALANCHE HANDICAP: BLUE EYED BOY (Koshi Kumar) 1, Ugly Truth (C. Umesh) 2, Marshall (K.V. Baskar) 3 and Lady Zeen (S. Imran) 4. 3, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 15.53s. Owners: Mr. R.M. Ramaswamy, Dr. V. Annamalai, Mr. D. Nagaraj & Mr. M. Sridharan. Trainer: R. Ramanathan.

2. POLAR FALCON HANDICAP: DANCING QUEEN (R.S. Jodha) 1, Raffinato (Koshi Kumar) 2, Western Girl (Ashhad Asbar) 3 and Stolen Glance (M.S. Deora) 4. 2-1/2, 3 and 3/4. 1m, 21.46s. Owner: Mrs. Jiby Joji. Trainer: Sebastian.

3. SOUTHERN EMPIRE HANDICAP: TRUTH IN WINE (Hindu Singh) 1, Wolf Creek (C. Brisson), Alpha Domino (Ramandeep) 3 and Kallipos (Surya Prakash) 4. 1-1/4, 5 and 3/4. 1m, 38.83s. Owner: M/s. Bachhawat Farms. Trainer: Vijay Singh.

4. TAMIL NEW YEAR TROPHY: VAL D’ARAN (C. Umesh) 1, Aarini (Hindu Singh) 2, Royal Chivalry (Nakhat Singh) 3 and Annette (C. Brisson) 4. 4-3/4, 1-3/4 and lnk. 1m, 14.83s. Owners: Mr. Deepak Kumar, M/s. Sarainaga Racing, Mr. Kersi H. Vachha & Aniruddha Nadig. Trainer: J.E. Mckeown.

5. EQUINOX HANDICAP: PNEUMA (C. Umesh) 1, Speculation (Nakhat Singh) 2, Tycoonist (Hindu Singh) 3 and Knotty Wonder (G. Vivek) 4. 3/4, 1-1/4 and shd. 1m, 13.12s. Owner: M/s. Raper’s Galloping Stars rep. by Mr. Rajendran. Trainer: Suraj Shaw.

6. SADDLE UP HANDICAP (Div. I): CYNOSURE (Surya Prakash) 1, Diamond And Pearls (Inayat) 2, Royal Baron (Nakhat Singh) 3 and Brilliant Lady (M. Bhaskar) 4. not run: Cartel. 1-1/4, 1/2 and 1-3/4. 1m, 19.95s. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services. Trainer: R. Ramanathan.

7. SADDLE UP HANDICAP (Div. II): SENSIBILITY (M.S. Deora) 1, Choice (Hindu Singh) 2, Royal Falcon (Farid Ansari) 3 and Priceless Beauty (S.A. Amit) 4. 2-1/4, 1 and 2-3/4. 1m 20.56s. Owner: Mr. Anil Saraf. Trainer: Suraj Shaw.