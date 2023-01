National sub-junior fencing championship | Haryana takes boys sabre and foil golds

January 12, 2023 09:03 pm | Updated 10:26 pm IST - KOCHI

Haryana bagged the boys sabre and foil team golds in the 24th National sub-junior fencing championship at the Rajiv Gandhi indoor stadium here on Thursday.

Karnataka took the girls’ epee team title.

Meanwhile, Maharashtra’s Saiprasad Jangwad and Karnataka’s P. Pavani won the gold in the boys and girls individual epee event.

Final placings (team events):

Boys: Sabre: 1. Haryana, 2. Tamil Nadu, 3. J&K & Manipur. Foil: 1. Haryana, 2. Manipur, 3. TN & Maharashtra.

Girls: Epee: 1. Karnataka, 2. Maharashtra, 3, Manipur & Chandigarh.

Individual events: Boys: Epee: 1. Saiprasad Jangwad (Mah), 2. Gaurav Chaudhary (Del), 3. Aditya Singh (Del) & B. Bejino Steffin (TN).

Foil: 1. Sachin (Har), 2. Karan Chaudhary (MP), 3. K. Prithibaj Singh (Man) & M. Nifin Raj (TN).

Girls: Epee: 1. P. Pavani (Kar), 2. Janvi Jadav (Mah), 3. L. Yuktha Siri (Ker) & Nibber Agamjot Kaur (Man).

Foil: 1. Prachi (Har), 2. T. Melemnganbi (Man), 3. Hirlal Verma (Har) & Navisha Bhardwaj (Har).

Sabre: 1. Srishti Singh (Har), 2. Sakshi Kapoor (Har), 3. Priya Ningomnbam (Man) & Pebam Babydina (Man).