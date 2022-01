National Motorcycle Racing Championship | Rajini powers to pole

Schedule revised in view of Sunday’s total lockdown

Veteran Rajini Krishnan (RACR Castrol Power) delivered a stunning lap to grab pole position in the premier Pro-Stock 301-400cc (Open) category in the fourth round of the MRF MMSC FMSCI Indian National Motorcycle Racing Championship 2021 at the MMRT, here on Friday.

Astride a Yamaha, Rajini came up with a late burst to post the best lap of one minute, 50.612secs, to pip Thailand’s Vorapong Malahuan (01:50.703), a TVS Racing import who, of course, is not counted for the title.

The results (Provisional): Qualifying (Best laps): Pro-Stock 301-400cc (Open): 1. Rajini Krishnan (RACR Castrol Power, Chennai) (01min, 50.612secs); 2. Vorapong Malahuan (TVS Racing, Thailand) (01:50.703); 3. Deepak Ravikumar (TVS Racing, Chennai) (01:50.880).

Pro-Stock 165cc (Open): 1. Deepak Ravikumar (01:55.577); 2. K.Y. Ahamed (TVS Racing, Chennai) (01:55.783); 3. Jagan Kumar (TVS Racing, Chennai) (01:56.361).

Novice (Stock 165cc): 1. Alwin Sundar (AS Motorsports, Chennai) (02:08.621); 2. Sarvesh Balappa (Sparks Racing, Hubballi) (02:09.106); 3. Allwin Xavier (Sparks Racing, Thrissur) (02:10.185).

Girls (Stock 165cc): 1. Ann Jennifer (Sparks Racing, Chennai) (02:10.427); 2. Ryhana Bee (RACR Castrol Power, Chennai) (02:10.581); 3. Lani Zena Fernandez (Speed Up Racing, Puducherry) (02:12.004).

Idemitsu Honda India Talent Cup – NSF 250: 1. Sarthak Chavan (Pune) (01:50.063); 2. Kavin Quintal (Chennai) (01:51.351); 3. Mohsin Paramban (Mallapuram) (01:51.526).

Novice (CBR 150): 1. Prakash Kamath (Bokaro Steel City) (02:08.830); 2. Vivek Gaurav (Patna) (02:08.935); 3. Raheesh Khatri (Mumbai) (02:09.384); Hornet 2.0 (Support event): 1. Kevin Kannan (Chennai) (02:11.709); 2. Alwin Sundar (Thrissur) (02:11.912); 3. Ullas Santrupt Nanda (Bengaluru) (02:12.036).

TVS One-Make Championship – Open (RR 310): 1. Navaneeth Kumar (Puducherry) (01:56.008); 2. Ananthraj P. (Chennai) (01:56.346); 3. Amarnath Menon (Kozhikode) (01:56.569).

Rookie (RTR 200): 1. Jinendra Kiran Sangave (Kolhapur) (02:07.478); 2. Shreyas Copparam Hareesh (Bengaluru) (02:08.471); 3. Chiranth Vishwanath (Bengaluru) (02:08.870).

Girls Race (RTR 200) 5 laps: 1. Aditi Krishnan (Bengaluru) (11:22.919); 2. Adlin Seles (Chennai) (11:33.144); 3. Deepika Reddy (Hyderabad) (11:33.354).