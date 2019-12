It’s Kings Show vs. Incredible Star

Kings Show and Incredible Star may fight out the finish of the Elusive Pimpernel Plate (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Dec. 13).

1. DECEMBER PLATE (1,600m), rated 0 to 25, 2-30 p.m.: 1. Atacama (5) Muzaffar 60, 2. Heart Of Gold (4) Brisson 59.5, 3. Famous Queen (1) Md. Asif Khan 59, 4. Cleona (2) Umesh 58.5, 5. Be My Secret (3) Azfar Syeed 56 and 6. Balahak (6) B. Nikhil 50.5.

1. CELONA, 2. FAMOUS QUEEN

2. BECKET PLATE (1,600m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Magnetism (4) Umesh 60, 2. Chaitanya (5) Deepak Singh 56.5, 3. Platini (3) P. Sai Kumar 54, 4. Regal Tribute (2) Nakhat Singh 53, 5. Royal Feelings (1) Akshay Kumar 53 and 6. Seven Crore (6) Azfar Syeed 52.5.

1. MAGNETISM, 2. ROYAL FEELINGS

3. ELUSIVE PIMPERNEL PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (No whip), 3-30: 1. Queen Of Clubs (2) Brisson 61, 2. Kings Show (3) Umesh 59, 3. Glorious Fire (10) A.M. Alam 57.5, 4. Lady Ascot (7) Nakhat Singh 57, 5. Country’s Grace (9) Irshad Alam 55, 6. Hadar (6) R. Ajay Kumar 55, 7. Eyes Of Falcon (1) Azfar Syeed 54, 8. Rafaele (8) Md. Asif Khan 53, 9. Cocoa (5) M. Bhaskar 52, 10. Grey Twilight (11) Farhan and 11. Incredible Star (4) P. Sai Kumar 50.

1. KINGS SHOW, 2. INCREDIBLE STAR, 3. RAFAELE

4. CHANDRAKALA GHATALA MEMORIAL CUP (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms): 1. Grand Royal (3) Nakhat Singh 56, 2. Moment Of Life (4) Farhan 56, 3. Farewell (6) Akshay Kumar 54.5, 4. Icy River (1) Deepak Singh 54.5, 5. Katahdin (5) Umesh 54.5, 6. Rwanda (7) Md. Asif Khan 54.5 and 7. Shalem (2) P. Sai Kumar 54.5.

1. KATAHDIN, 2. FAREWELL, 3. GRAND ROYAL

5. MYLAPORE CLUB CUP (1,200m), rated 20 to 45 5-y-o & above, 4-30: 1. Rush More (4) R. Ajay Kumar 61, 2. Splendid Splasher (7) Deepak Singh 61, 3. Agnes (9) Farhan 60.5, 4. Princess Sanaa (5) P. Sai Kumar 59, 5. Supreme Commander (3) Akshay Kumar 56, 6. Fatboyslim (2) M. Bhaskar 55.5, 7. Sifan (1) Umesh 53.5, 8. Agentdoubleoseven (8) Nakhat Singh 52 and 9. Amazing Star (6) B. Nikhil 50.

1. PRINCESS SANAA, 2. SUPREME COMMANDER, 3. AGENTDOUBLEOSEVEN

6. ANNA NAGAR PLATE (1,400m), madian 3-y-o only rated 20 to 45, 5-00: 1. Molto Veloce (9) Akshay Kumar 60, 2. Vinco (8) Azfar Syeed 60, 3. Vulture (7) B. Nikhil 60, 4. Demesthenes (10) M. Bhaskar 59, 5. Dynamite Girl (5) M. Carim 59, 6. Queen Justitia (4) Brisson 59, 7. Shelomi (1) Md. Asif Khan 59, 8. Moonlight Night (6) P. Sai Kumar 58.5, 9. Welcome Princess (3) Umesh 58.5 and 10. Be My Star (2) Deepak Singh 57.

1. WELCOME PRINCESS, 2. MOONLIGHT NIGHT, 3. QUEEN JUSTITIA

Jkt: 1, 2, 3, 5 & 6; Mini Jkt: 2, 3, 5 & 6; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 4, 5 & 6.