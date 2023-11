November 27, 2023 08:57 pm | Updated 08:57 pm IST

Ayodhya

Tushar Shelke, who toppled top-ranked Tarundeep Rai 6-4 in the pre-quarterfinals, set-up the recurve men’s individual title clash with Mrinal Chauhan, who upset Olympic quota place winner B. Dhiraj, in the National archery championships at Ayodhya on Monday.

The seasoned Rajat Chauhan got past World champion Ojas Deotale on his way to the compound men’s final. He will take on Prathamesh Jawkar, who pipped the experienced Abhishek Verma.

The results:

Recurve: Men: Quarterfinals: Tushar Shelke (AIP) bt Sunny Kumar (Miz) 6-0, Atul Verma (Goa) bt Sukhchain Singh (SSCB) 6-4, Mrinal Chauhan (Jha) bt Indrachand Swami (SSCB) 6-0, B. Dhiraj (SSCB) bt Neeraj Chauhan (AIP) 6-4; Semifinals: Shelke bt Verma 6-4, Mrinal bt Dhiraj 6-5 (shoot-off 10-9).

Women: Quarterfinals: Sangeeta (Har) bt Kratika Bichupriya (MP) 6-2, Nikki Sharma (Raj) bt Gurmehar Kaur Grewal (Chd) 7-3, Ridhi Phor (Har) bt Varsha Sona (Raj) 7-3, Amisha Chaurasiya (UP) bt Thohrii Sanai (Man) 6-0; Semifinals: Sangeeta bt Nikki 7-1, Ridhi bt Amisha 6-0.

Compound: Men: Quarterfinals: Abhishek Verma (Del) bt Prathamesh Fuge (Mah) 148-146, Prathamesh Jawkar (Mah) bt Ritik Chahal (Del) 148-145, Priyansh (Del) bt Ankit Yadav (Raj) 146-145, Rajat Chauhan (AIP) bt Ojas Deotale (Mah) 149-145; Semifinals: Jawkar bt Verma 149-148, Rajat bt Priyansh 149-147.

Women: Quarterfinals: Aditi Swami (Mah) bt Priya Gurjar (Raj) 145-144, Avneet Kaur (Pun) bt Parneet Kaur (Pun) 146-144, Sakshi Chaudhary (UP) bt Pragati (Del) 146-139, Muskan Kirar (MP) bt Anita Kumari (Jha) 147-140; Semifinals: Aditi bt Avneet 148-146, Sakshi bt Muskan 146-146 (shoot-off 10-9).