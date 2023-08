Ameerah primed to come good in Y. Shanker Rao Memorial Deccan Fillies Championship Stakes 

August 28, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

The three-year-old filly Ameerah, who is in good shape, should win the Y. Shanker Rao Memorial Deccan Fillies Championship Stakes (Gr. 3), the main attraction of Monday’s (Aug. 28) races.

1. GOVERNOR’S CUP (1,400m), rated 80 and above (Cat. I), 12.20 p.m.: 1. Summer Night (5) A. Imran Khan 63, 2. Watch My Stride (1) S. Saqlain 57, 3. Kingston (6) R.S. Jodha 55, 4. New Look (4) B. Nikhil 54.5, 5. Top Secret (8) D.S. Deora 54, 6. Mysterious Angel (7) P. Ajeeth Kumar 52, 7. Briar Ridge (2) Santosh Raj 51 and 8. City Of Bliss (3) Kuldeep Singh (Jr) 50.

1. MYSTERIOUS ANGEL, 2. BRIAR RIDGE, 3. WATCH MY STRIDE

2. GRAND PARADE PLATE (Div. II) (1,200m), Maiden 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.05: 1. Nucleus (7) Mohit Singh 60, 2. Saint Emilion (8) Akshay Kumar 57.5, 3. Indian Warrior (2) B. Nikhil 56.5, 4. Think Of God (9) Uday Kiran P 56.5, 5. Ampere’s Touch (1) P. Sai Kumar 55.5, 6. Jack Daniel (3) R.S. Jodha 55.5, 7. See My Attitude (4) Kuldeep Singh (Jr) 54.5, 8. Janasu (5) P. Ajeeth Kumar 51.5 and 9. Silver Lining (6) S. Saqlain 51.5.

1. SAINT EMILION, 2. SILVER LINING, 3. JACK DANIEL

3. RED RUM PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 1.40: 1. Assured Success (5) Kuldeep Singh (Sr) 56, 2. Blazing Gun (7) D.S. Deora 56, 3. Alcahol Free (1) A.M. Tograllu 54.5, 4. Duck Hawk (11) Md. Ismail 54.5, 5. Magic Princess (10) G. Naresh 54.5, 6. Oskars Glory (6) Uday Kiran 54.5, 7. Realeza (9) Antony Raj S 54.5, 8. Sangreal (8) P. Sai Kumar 54.5, 9. Santa Barbara (3) B.R. Kumar 54.5, 10. Setastar (2) Mohit Singh 54.5 and 11. The Platinum Queen (4) Kiran Naidu 54.5.

1. ALCAHOL FREE, 2. ASSURED SUCCESS, 3. SANTA BARBARA

4. GRAND PARADE PLATE (Div. I) (1,200m), Maiden 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15: 1. Exclusive Luck (8) Md. Ismail 60, 2. Classical Music (4) Shivansh 59.5, 3. Inderdhanush (5) B. Nikhil 56.5, 4. Pancho (7) S. Saqlain 56.5, 5. London Bell (6) Kuldeep Singh (Jr) 56, 6. Bien Pensant (3) P. Ajeeth Kumar 55.5, 7. Toque Blanche (9) Kuldeep Singh (Sr) 55, 8. Solar Princess (2) Surya Prakash 54.5 and 9. Nishaan (1) S.K. Paswan 52.

1. LONDON BELL, 2. CLASSICAL MUSIC, 3. PANCHO

5. S. RANGARAJAN MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.50: 1. Painted Apache (8) Antony Raj S 60, 2. Best Buddy (4) R.S. Jodha 57.5, 3. Nightmare (6) B.R. Kumar 56.5, 4. Juramento (3) S. Saqlain 55, 5. Only My Way (2) Afroz Khan 55, 6. Kings Best (5) Hindu Singh 54.5, 7. Enabling (7) Akshay Kumar 50.5 and 8. Vintage Brut (1) P. Sai Kumar 50.

1. ENABLING, 2. JURAMENTO, 3. PAINTED APACHE

6. KAKATIYA CUP (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.25: 1. Ambitious Star (10) R.S. Jodha 60, 2. Char Ek Char (13) Surya Prakash 59, 3. Mr. Perfect (5) Mohit Singh 59, 4. Adbhut (8) Afroz Khan 58.5, 5. Alexina (7) P. Sai Kumar 57.5, 6. Golden Forza (11) Kiran Naidu 57.5, 7. Life’s Living (9) Akshay Kumar 57.5, 8. Happy Go Lucky (3) Ashad Asbar 56, 9. Divine Connection (1) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 10. Sound Echo (12) D.S. Deora 53, 11. Deccan Ranger (4) G. Naresh 52.5, 12. Muaser (2) Kuldeep Singh (Jr) 50.5 and 13. Track Blazer (6) S.K. Paswan 50.5.

1. LIFE’S LIVING, 2. ALEXINA, 3. ADBHUT

7. Y. SHANKER RAO MEMORIAL DECCAN FILLIES CHAMPIONSHIP STAKES (1,600m) (Terms) Fillies, 3-y-o only, 4.00: 1. Ameerah (5) Neeraj 56, 2. August (4) Antony Raj S 56, 3. Livermore (6) S. Saqlain 56, 4. N R I DOUBLEPOWER (3) B.R. Kumar 56, 5. Seminole Wind (1) Hindu Singh 56 and 6. West Brook (2) Akshay Kumar 56,

1. AMEERAH, 2. N R I DOUBLEPOWER

8. KARIMNAGAR PLATE (1,800m), rated 20 to 45 (Cat. III), 4.35: 1. Exclusive Spark (3) Md. Ismail 60, 2. Divine Destiny (1) Akshay Kumar 59.5, 3. Mandela (6) Ashad Asbar 59.5, 4. Sundance Kid (7) S. Saqlain 57.5, 5. Akash (4) Kiran Naidu 55, 6. My Way Or Highway (5) D.S. Deora 55, 7. Special Effort (2) P. Sai Kumar 54, 8. Voice Of A Dream (9) P. Ajeeth Kumar 53, 9. Special And Thong (–) and 10. Sweet Talk (8) Mohit Singh 52.5.

1. DIVINE DESTINY, 2. SWEET TALK, 3. MANDELA

Day’s Best: MYSTERIOUS ANGEL

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (1) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.