Rakshit beats fourth seed Anuj

YAMUNA NAGAR

Rakshit Dhankhar defeated fourth seed Anuj Maan 6-4, 6-3 in the first round of the JYTA ₹100,000 AITA men’s tennis tournament here on Monday.

The results (first round):

Aditya Nandal bt Siddharth Basaiti 6-3, 3-6, 6-1; Ankush Mishra bt Arjun Singh Sinhmar 6-2, 7-5; Yuvraj Soni bt Samerpreet Singh 6-3, 6-4; Priiyansshu Choudhary bt Amit Bzad 7-6(4), 7-5; Rakshit Dhankhar bt Anuj Maan 6-4, 6-3; Rajeshwar Patlolla bt Utkarsh Gupta 7-6(5), 6-1; Nitin Jaipal Singh bt Vaibhav Kundu 7-6(6), 6-1.

Amrutjay Mohanty bt Rohan Mittal 6-2, 6-4; Gajender Singh bt Faraz Sshakir 6-1, 4-6, 6-1; Utkarssh Tiwari bt Aryan Mittal 7-6(4), 6-4; Arjun Phogaat bt Anmol Choudhary 6-2, 6-2; Tanik Gupta bt Gautam Kale 6-7(6), 6-2, 6-4; Ajay Kundu bt Kartik Saxena 6-4, 6-1; Lakshya Chugh bt Shubh Negi 6-1, 6-1.