Drawings from India

Abishai John Padua, III B, Asan Memorial Senior Secondary School, Chennai, Tamil Nadu
Krish Ashok, V, Abacus Montessori, Chennai, Tamil Nadu
Anirudh R.K., II, Navkis Educational Centre, Bengaluru, Karnataka
Darshan Ram, IV, KV Southern Railway, Tiruchi, Tamil Nadu
K. Manideep, VII, Viswa Bharathi Techno School,Gadwal, Telangana
K.A. Kaaviya, VI, San Academy, Chennai, Tamil Nadu
Purvi Rathi, V, Geetanjali Primary School, Hyderabad, Telangana
Swasthi Shetty, VII, Madhava Kripa School, Manipal, Karnataka
Ajinkya Kasralikar, IV B, Pawar Public School, Pune, Maharashtra
Evan Dominic Pappaly V, Rina's Shiksha Nikethan, Kochi, Kerala
Jude George, I, Believers Church residential School, Thiruvalla, Kerala
Mohit Reddy N., V, Edify School, Tirupati, Andhra Pradesh
K. Adithi, IV, PSBB Siruseri, Chennai, Tamil Nadu
Pramit Saha, III, Central Modern School, Kolkata, West Bengal
Sanat Madan, III, Lancer’s Convent, Delhi
Akshaj Arora, III H, DPS Bopal, Ahmedabad, Gujrat
Diyaasree S.S., IV, KV Uppal 2 , Hyderabad, Telangana
V. Haridhra Pridhvine, IV D, Amrita Vidyalayam, Kanyakumari, Tamil Nadu