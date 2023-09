September 08, 2023 06:31 pm | Updated 06:32 pm IST

The longlisted titles are:

The House of Doors - Tan Twan Eng

The Bee Sting - Paul Murray

Western Lane - Chetna Maroo

In Ascension - Martin MacInnes

Prophet Song - Paul Lynch

All the Little Bird-Hearts - Viktoria Lloyd-Barlow

Pearl - Sian Hughes

This Other Eden - Paul Harding

How to Build a Boat - Elaine Feeney

If I Survive You - Jonathan Escoffery

Study for Obedience - Sarah Bernstein

Old God’s Time - Sebastian Barry

A Spell of Good Things - Ayobami Adebayo