పాఠాలు నేర్చుకున్నారు: సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ సంఘటన పై

March 16, 2023 10:56 am | Updated 10:58 am IST

ఈసారి U.S. వెస్ట్ కోస్ట్‌లో తడబడుతున్న బ్యాంక్, గత వారం గ్లోబల్ మార్కెట్‌ల అంతటా ఇప్పటికే అనుభవించిన క్షేనాణి తలపెట్టింది, ఎందుకంటే లెమాన్ సంఘటన పునరుద్ధరించబడింది అని భయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ స్టాక్‌లలో తీవ్ర క్షీణతను రేకెత్తించాయి మరియు పెట్టుబడిదారులు బంగారం వంటి సురక్షితమైన ఆస్తుల కోసం పరుగు‌ని చూశారు. ఏదేమైనా, శుక్రవారం నుండి నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో, ప్రపంచంలో ని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలోని నియంత్రణ సంస్థలు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాయి. ఫెడరల్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (FDIC) మొదట కాలిఫోర్నియాలోని సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు ఆదివారం నాడు న్యూయార్క్‌కు చెందిన సిగ్నేచర్ బ్యాంక్‌ను తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంది మరియు ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరియు ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్‌తో కలిసి రెండు బ్యాంకుల డిపాజిటర్లుకు పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించు తామని ప్రకటించింది. అయితే, రెండు బ్యాంకుల వాటాదారులకు రక్షణ ఉండదని రెగ్యులేటర్లు తెలిపారు. సోమవారం, U.S. ప్రెసిడెంట్ జో బిడెన్ దేశం మరియు ప్రపంచ మార్కెట్లకు హామీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు, U.S. ఒక స్థితిస్థాపక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను నిర్వహించడానికి కట్టుబడి ఉందని మరియు అలాంటి వైఫల్యాలు మళ్లీ సంభవించే అవకాశం తక్కువగా ఉండేలా బ్యాంకులకు ఏకకాలంలో నిబంధనలను కఠినతరం చేయడానికి ముందుకు వెళ్తుంది. సమన్వయ దశలు, కనీసం ఇప్పటికైనా, చాలా మార్కెట్‌లలో ప్రశాంతత స్థాయిని పునరుద్ధరించినప్పటికీ, నేర్చుకున్న పాఠాలు మరియు మరికొన్ని కాలక్రమేణా సేకరించగలిగేవి ఉన్నాయి.

సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ కేసు చాలా ప్రత్యేకమైనది. స్టార్టప్‌లు మరియు వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్‌లతో కూడిన డిపాజిటర్ బేస్‌తో, ఎక్కువగా టెక్ హబ్ ఆఫ్ సిలికాన్ వ్యాలీ నుండి, కస్టమర్‌లు భౌగోళికంగా మరియు రంగాలవారీగా కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు. బ్యాంక్ U.S. ట్రెజరీలు మరియు తనఖా బాండ్ల పోర్ట్‌ఫోలియోలో కూడా విస్తృతంగా పెట్టుబడి పెట్టింది, ఇది ద్రవ్యోల్బణం-పోరాటలో ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంక్ ద్వారా ఇటీవలి పదునైన వడ్డీ రేటు పెరుగుదల ఫలితంగా అవాస్తవిక నష్టాలను పోగుచేసింది, ఇది కష్ట పరిస్థితుల్లో లిక్విడేట్ చేయడానికి చాలా ఖరీదైనదిగా మారింది. మరోవైపు, సిగ్నేచర్ బంక్, డిజిటల్ ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి సేవలను అందించడం ద్వారా అత్యంత అస్థిర క్రిప్టోకరెన్సీలను బహిర్గతం చేసింది. దాని తో పాటు డిపాజిట్ల పరుగుతో చివరికి దాని రద్దుకు దారితీసింది. బ్యాంకు వైఫల్యాలకు ఫెడ్ యొక్క ద్రవ్య బిగింపు సమీప కారణం అని నిందించడం చెట్లకు కలపను చూడలేని సందర్భం. వడ్డీ రేట్లు సైకిల్స్‌లో కదులుతాయి మరియు అన్ని బ్యాంకింగ్ ప్రాథమికంగా వడ్డీ రేటు కదలికలతో అనుబంధించబడిన నష్టాలను నిర్వహించడంతోపాటు నిధుల రుణాలకు బ్యాంకులు అంగీకరించే డిపాజిట్‌లు ఎల్లప్పుడూ ఆదాయం లేదా ఉపసంహరణలకు ఉపయోగపడే హోల్డింగ్‌లతో సహేతుకంగా సరిపోతాయని నిర్ధారించడం. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క 2018 మార్గదర్శకాలు పెట్టుబడి హెచ్చుతగ్గుల రిజర్వ్‌ను సృష్టించమని బ్యాంకులకు సలహా ఇస్తున్నాయి, ఇది భారతీయ రుణదాతలను వడ్డీ రేటు ప్రమాదాల నుండి సాపేక్షంగా నిరోధించే ఒక రకమైన కౌంటర్ సైక్లికల్ సాధనం. అయినప్పటికీ, గ్లోబల్ అంటువ్యాధి లేదా నిర్వహణ తప్పులు ఏ స్థానిక రుణదాతను బెదిరించకుండా చూసేందుకు RBI జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

This editorial has been translated from English, which can be read here.